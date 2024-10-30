Meteoroloji il il hava durumu raporunu yayınladı: 30 Ekim’de hangi iller için sağanak uyarısı verildi? Bugün hava nasıl olacak?

SON DAKİKA… Meteoroloji tarafından yayınlanan, il il hava durumu tahminleri açıklandı. Tahminlere göre, Çarşamba günü Batı Karadeniz ve Samsun çevreleri için sağanak yağış beklenirken, kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde zaman zaman puslu ve sisli hava da görülebilir. Havanın yurt genelinde ise mevsim normallerinde olacağı tahmin ediliyor. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde hava durumu…