Trend Galeri Trend Yaşam

Meteoroloji il il hava durumu raporunu yayınladı: 30 Ekim’de hangi iller için sağanak uyarısı verildi? Bugün hava nasıl olacak?

SON DAKİKA… Meteoroloji tarafından yayınlanan, il il hava durumu tahminleri açıklandı. Tahminlere göre, Çarşamba günü Batı Karadeniz ve Samsun çevreleri için sağanak yağış beklenirken, kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde zaman zaman puslu ve sisli hava da görülebilir. Havanın yurt genelinde ise mevsim normallerinde olacağı tahmin ediliyor. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde hava durumu…

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 30.10.2024 13:29 Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 13:36
Meteoroloji il il hava durumu raporunu yayınladı: 30 Ekim’de hangi iller için sağanak uyarısı verildi? Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Ekim hava durum raporunu açıkladı. Meteoroloji öte yandan İstanbul'a sağanak uyarısı da yaptı. Meteorolojiye göre, kuzey bölgelerin daha çok parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Yağış beklenen yerler ise Batı Karadeniz ve Samsun çevreleri. Türkiye genelinde ise havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor. İşte bölge bölge hava durumu raporu...

Meteoroloji il il hava durumu raporunu yayınladı: 30 Ekim’de hangi iller için sağanak uyarısı verildi? Bugün hava nasıl olacak?

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre güncel ve son dakika hava durumu tahminlerine bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere diğer tüm illerin hava durumu raporlarını takip edebilirsiniz. 5 ve 15 günlük hava durumu tahminlerine göz atarak planlarınızı bu bilgilere göre ayarlayabilirsiniz.

Meteoroloji il il hava durumu raporunu yayınladı: 30 Ekim’de hangi iller için sağanak uyarısı verildi? Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji il il hava durumu raporunu yayınladı: 30 Ekim’de hangi iller için sağanak uyarısı verildi? Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji il il hava durumu raporunu yayınladı: 30 Ekim’de hangi iller için sağanak uyarısı verildi? Bugün hava nasıl olacak?
SON DAKİKA SON DAKİKA