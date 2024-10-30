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Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! İstanbul'a sağanak uyarısı...

SON DAKİKA… Meteoroloji tarafından yayınlanan, il il hava durumu tahminleri açıklandı. Tahminlere göre, Çarşamba günü Batı Karadeniz ve Samsun çevreleri için sağanak yağış beklenirken, kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde zaman zaman puslu ve sisli hava da görülebilir. Havanın yurt genelinde ise mevsim normallerinde olacağı tahmin ediliyor. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde hava durumu…

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 30.10.2024 13:49 Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 14:23
Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! İstanbul’a sağanak uyarısı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Ekim hava durum raporunu açıkladı. Meteorolojiye göre, kuzey bölgelerin daha çok parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Yağış beklenen yerler ise Batı Karadeniz ve Samsun çevreleri. Türkiye genelinde ise hava az bulutlu ve açık olacak.

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! İstanbul’a sağanak uyarısı...

İSTANBUL İÇİN PAZAR GÜNÜ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için pazar günü sağanak yağış uyarısı verdi.

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! İstanbul’a sağanak uyarısı...

Türkiye genelinde hava durumu raporu şu şekilde:

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! İstanbul’a sağanak uyarısı...

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, doğusu yerel sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! İstanbul’a sağanak uyarısı...

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

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