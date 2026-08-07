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Meteoroloji uyardı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat: İstanbul dahil bazı illerde sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu İstanbul'un da aralarında bulunduğu bazı illerde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını açıkladı. Sıcaklıkların ise mevsim normalleri civarında seyredeceği ifade edildi.

AA
Giriş Tarihi: 07.08.2026 17:59 Güncelleme Tarihi: 07.08.2026 18:01
Meteoroloji uyardı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat: İstanbul dahil bazı illerde sağanak bekleniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Meteoroloji uyardı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat: İstanbul dahil bazı illerde sağanak bekleniyor

PAZAR GÜNÜ İÇİN KRİTİK UYARI

Yurdun büyük bölümünde az bulutlu açık havanın beklendiğini ve sıcaklıkların da mevsim normallerinde seyredeceğini belirten Çelik, pazar günü Marmara ve Karadeniz bölgelerinin kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak geçişlerinin görüleceğini söyledi.

Meteoroloji uyardı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat: İstanbul dahil bazı illerde sağanak bekleniyor

Çelik, Toroslar mevkisinde hafta sonu boyunca kısa süreli yerel yağış geçişlerinin beklendiğini bildirdi.

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Meteoroloji uyardı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat: İstanbul dahil bazı illerde sağanak bekleniyor

ANKARA!'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR MU?

Üç büyükşehirde hafta sonu boyunca az bulutlu açık havanın etkili olacağını dile getiren Çelik, Ankara'da hafta sonu yağış beklenmediğini ve sıcaklıkların 33 ila 34 derece civarında seyredeceğini kaydetti.

Meteoroloji uyardı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat: İstanbul dahil bazı illerde sağanak bekleniyor

İSTANBULLULAR O TARİHE DİKKAT

İstanbul'da yarın havanın az bulutlu olacağını belirten Çelik, pazar günü ise öğle saatlerinden sonra kısa süreli gök gürültülü sağanak görüleceğini, sıcaklıkların da 32 ila 33 derece civarında olacağını bildirdi.

Meteoroloji uyardı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat: İstanbul dahil bazı illerde sağanak bekleniyor

Çelik, İzmir'de ise havanın çoğunlukla az bulutlu açık olacağını, sıcaklıkların ise 36 ila 37 derece bandında seyredeceğini ifade etti.

Meteoroloji uyardı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat: İstanbul dahil bazı illerde sağanak bekleniyor

İŞTE İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, İstanbul'un batı ve Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji uyardı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat: İstanbul dahil bazı illerde sağanak bekleniyor

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AYDIN °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat: İstanbul dahil bazı illerde sağanak bekleniyor

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji uyardı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat: İstanbul dahil bazı illerde sağanak bekleniyor

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji uyardı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat: İstanbul dahil bazı illerde sağanak bekleniyor

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji uyardı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat: İstanbul dahil bazı illerde sağanak bekleniyor

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji uyardı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat: İstanbul dahil bazı illerde sağanak bekleniyor

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat: İstanbul dahil bazı illerde sağanak bekleniyor

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ #İSTANBUL #METEOROLOJİ