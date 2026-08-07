Trend
Galeri
Trend Yaşam
Meteoroloji uyardı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat: İstanbul dahil bazı illerde sağanak bekleniyor
Meteoroloji uyardı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat: İstanbul dahil bazı illerde sağanak bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu İstanbul'un da aralarında bulunduğu bazı illerde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını açıkladı. Sıcaklıkların ise mevsim normalleri civarında seyredeceği ifade edildi.
Giriş Tarihi: 07.08.2026 17:59
Güncelleme Tarihi: 07.08.2026 18:01