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Meteoroloji uyardı: İstanbul için alarm verildi! Yaz ortasında yağmur sürprizi…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Ağustos Pazar gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre Türkiye'nin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in bazı bölgelerinde yağışlı hava etkili olacak. İstanbul'da ise gün içinde parçalı bulutlu havanın zamanla çok bulutluya dönmesi ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış görülmesi bekleniyor. Öte yandan Rize, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji ayrıca Marmara, Batı Karadeniz ve Ege'de kuvvetli rüzgara karşı vatandaşları uyardı. İşte detaylar...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 09.08.2026 08:50 Güncelleme Tarihi: 09.08.2026 09:01
Meteoroloji uyardı: İstanbul için alarm verildi! Yaz ortasında yağmur sürprizi…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmininde İstanbul için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Kentte gün içinde parçalı ve zamanla çok bulutlu bir hava beklenirken, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilecek. İşte İstanbul ve yurt genelinde 9 Ağustos hava durumu...

Meteoroloji uyardı: İstanbul için alarm verildi! Yaz ortasında yağmur sürprizi…

YURTTA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: İstanbul için alarm verildi! Yaz ortasında yağmur sürprizi…

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre; 09.08.2026 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Rize'de, öğle saatlerinden itibaren Artvin, Erzurum'un kuzeydoğusu, Kars ve Ardahan'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji uyardı: İstanbul için alarm verildi! Yaz ortasında yağmur sürprizi…

BÖLGELERİMİZDE HAVA

Meteoroloji uyardı: İstanbul için alarm verildi! Yaz ortasında yağmur sürprizi…

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 33°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 35°C

Parçalı bulutlu,

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

Meteoroloji uyardı: İstanbul için alarm verildi! Yaz ortasında yağmur sürprizi…

EGE

Kıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı: İstanbul için alarm verildi! Yaz ortasında yağmur sürprizi…

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji uyardı: İstanbul için alarm verildi! Yaz ortasında yağmur sürprizi…

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 33°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu

Meteoroloji uyardı: İstanbul için alarm verildi! Yaz ortasında yağmur sürprizi…

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji uyardı: İstanbul için alarm verildi! Yaz ortasında yağmur sürprizi…

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg) olması bekleniyor.

AMASYA °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji uyardı: İstanbul için alarm verildi! Yaz ortasında yağmur sürprizi…

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Kars, Ardahan, Erzurum ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kars, Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji uyardı: İstanbul için alarm verildi! Yaz ortasında yağmur sürprizi…

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı: İstanbul için alarm verildi! Yaz ortasında yağmur sürprizi…

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: İstanbul için alarm verildi! Yaz ortasında yağmur sürprizi…

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 akşam saatlerine kadar yer yer 7, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

Meteoroloji uyardı: İstanbul için alarm verildi! Yaz ortasında yağmur sürprizi…

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

Meteoroloji uyardı: İstanbul için alarm verildi! Yaz ortasında yağmur sürprizi…

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi 5 ila 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta ve Kuzey Ege 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m. Görüş: İyi.

Meteoroloji uyardı: İstanbul için alarm verildi! Yaz ortasında yağmur sürprizi…

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısı güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m.Görüş: İyi.

Meteoroloji uyardı: İstanbul için alarm verildi! Yaz ortasında yağmur sürprizi…

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey ve Batılı yönlerden 3 ila 5 yer yer 6, kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#TÜRKİYE #METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ #İSTANBUL