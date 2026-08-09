Meteoroloji uyardı: İstanbul için alarm verildi! Yaz ortasında yağmur sürprizi…

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg) olması bekleniyor.

AMASYA °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı