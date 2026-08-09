Meteoroloji uyardı: İstanbul için alarm verildi! Yaz ortasında yağmur sürprizi…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Ağustos Pazar gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre Türkiye'nin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in bazı bölgelerinde yağışlı hava etkili olacak. İstanbul'da ise gün içinde parçalı bulutlu havanın zamanla çok bulutluya dönmesi ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış görülmesi bekleniyor. Öte yandan Rize, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji ayrıca Marmara, Batı Karadeniz ve Ege'de kuvvetli rüzgara karşı vatandaşları uyardı. İşte detaylar...