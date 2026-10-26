Trend Galeri Trend Yaşam Meteoroloji ve Valilik'ten son dakika uyarıları peş peşe geldi: İstanbul'da o 5 ilçede yaşayanlar dikkat! Sel ve fırtına vuracak...

Meteoroloji ve Valilik'ten son dakika uyarıları peş peşe geldi: İstanbul'da o 5 ilçede yaşayanlar dikkat! Sel ve fırtına vuracak...

Sonbahar yağışları tüm yurdu etkisi altına almaya hazırlanırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nden peş peşe kritik uyarılar geldi. Türkiye genelinde birçok il için "sarı" ve "turuncu" kodlu alarm verilirken, İstanbul'da özellikle 5 ilçe için "sel ve su baskını" riskine dikkat çekildi. Peki, yağışlar ne kadar sürecek ve sıcaklıklar kaç derece düşecek? İşte merak edilen güncel hava durumu raporunun detayları...

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Giriş Tarihi: 26.10.2026 16:07 Güncelleme Tarihi: 26.10.2026 16:14
Meteoroloji ve Valilik’ten son dakika uyarıları peş peşe geldi: İstanbul’da o 5 ilçede yaşayanlar dikkat! Sel ve fırtına vuracak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nden milyonlarca vatandaşı ilgilendiren son dakika 'sel ve fırtına' uyarısı geldi. Yeni yağış dalgası tüm yurdu etkisi altına almaya hazırlanırken, megakent İstanbul'daki o 5 ilçe için tehlike çanları çalıyor.

Meteoroloji ve Valilik’ten son dakika uyarıları peş peşe geldi: İstanbul’da o 5 ilçede yaşayanlar dikkat! Sel ve fırtına vuracak...

Saatte 70 km hıza ulaşacak şiddetli fırtına, ani su baskınları ve sıcaklıkların hissedilir derecede çakılacağı o kritik saatler netleşti. Peki, İstanbul'da sel riskinin en yüksek olduğu ilçeler hangileri ve bu fırtına esareti ne zaman bitecek?

Meteoroloji ve Valilik’ten son dakika uyarıları peş peşe geldi: İstanbul’da o 5 ilçede yaşayanlar dikkat! Sel ve fırtına vuracak...

İSTANBUL İÇİN ACİL KODLU UYARI: O 5 İLÇEDE SEL RİSKİ YÜKSEK!

Megakent İstanbul için beklenen yağışlı hava dalgası giriş yapıyor. İstanbul Valiliği, bu gece ve yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterecek olan kuvvetli sağanak yağışa karşı İstanbulluları uyardı.

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Meteoroloji ve Valilik’ten son dakika uyarıları peş peşe geldi: İstanbul’da o 5 ilçede yaşayanlar dikkat! Sel ve fırtına vuracak...

Yapılan açıklamada, sağanak yağışların özellikle kuzey kesimlerde şiddetini artıracağı belirtilerek Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Eyüp ve Şile ilçelerinde yaşayan vatandaşların çok daha dikkatli olması istendi. Bu 5 ilçede yağış miktarının metrekareye 21-75 kilograma kadar çıkabileceği ve sel, su baskını ile ulaşımda ciddi aksamalara yol açabileceği vurgulandı.

Meteoroloji ve Valilik’ten son dakika uyarıları peş peşe geldi: İstanbul’da o 5 ilçede yaşayanlar dikkat! Sel ve fırtına vuracak...

FIRTINA KAPIDA, SICAKLIKLAR HIZLA DÜŞÜYOR

Sadece yağış değil, şiddetli rüzgar da kapıda. Yağışların yarın akşam saatlerine kadar sürmesi beklenirken, kuzey yönlerden esecek rüzgarın hızının zaman zaman 70 km/saat hıza ulaşarak kısa süreli fırtınaya dönüşeceği tahmin ediliyor. İstanbullular dikkat: Yağışla birlikte hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşerek mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altına inecek!

Meteoroloji ve Valilik’ten son dakika uyarıları peş peşe geldi: İstanbul’da o 5 ilçede yaşayanlar dikkat! Sel ve fırtına vuracak...

HARİTA RENKLENDİ: HANGİ İLLERE SARI VE TURUNCU KOD VERİLDİ?

Meteoroloji'nin yayımladığı 5 günlük rapora göre, yurdun geniş bir kesimi sağanak yağışa teslim olacak. Şiddetli yağışlar nedeniyle birçok il için alarm durumu güncellendi: Bugün için Muğla ve Aydın için turuncu kod; Antalya, Denizli ve İzmir için ise sarı kod alarmı verildi. Yarın için ise tehlike çemberi genişliyor. Yarın Muğla yine turuncu kodla uyarılırken; İstanbul, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova için sarı kodlu uyarı yapıldı. Özellikle Balıkesir, Çanakkale (doğusu), Aydın, İzmir, Denizli ve Antalya'nın batı kesimlerinde yaşanabilecek heyelan, yerel dolu yağışı, yıldırım ve kıyılarda hortum riskine karşı vatandaşların tedbiri elden bırakmaması hayati önem taşıyor.

Meteoroloji ve Valilik’ten son dakika uyarıları peş peşe geldi: İstanbul’da o 5 ilçede yaşayanlar dikkat! Sel ve fırtına vuracak...

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Adana, Eskişehir, Konya çevreleri ve Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Aydın, İzmir, Denizli çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın batısında kuvvetli ve çok kuvvetli, Aydın'ın batısı ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında güneydoğu yönlerden, Marmara'da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50 - 70 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji ve Valilik’ten son dakika uyarıları peş peşe geldi: İstanbul’da o 5 ilçede yaşayanlar dikkat! Sel ve fırtına vuracak...

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Aydın, İzmir, Denizli çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın batısında kuvvetli ve çok kuvvetli, Aydın'ın batısı ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (30-75 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden, Marmara'da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50 - 70 km / saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji ve Valilik’ten son dakika uyarıları peş peşe geldi: İstanbul’da o 5 ilçede yaşayanlar dikkat! Sel ve fırtına vuracak...

İL İL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji ve Valilik’ten son dakika uyarıları peş peşe geldi: İstanbul’da o 5 ilçede yaşayanlar dikkat! Sel ve fırtına vuracak...

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, bçlge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Aydın çevreleri ile güney ve batı kesimleri başta olmak üzere İzmir çevreleri ve Denizli'de yerel kuvvetli, Aydın'ın batısı ve Muğla'da çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve batı kesimleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Meteoroloji ve Valilik’ten son dakika uyarıları peş peşe geldi: İstanbul’da o 5 ilçede yaşayanlar dikkat! Sel ve fırtına vuracak...

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu, iç ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batı ilçelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 27°C

Az bulutlu

Meteoroloji ve Valilik’ten son dakika uyarıları peş peşe geldi: İstanbul’da o 5 ilçede yaşayanlar dikkat! Sel ve fırtına vuracak...

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren Eskişehir ve Konya çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren batı ilçeleri sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KONYA °C, 21°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 22°C

Az bulutlu

Meteoroloji ve Valilik’ten son dakika uyarıları peş peşe geldi: İstanbul’da o 5 ilçede yaşayanlar dikkat! Sel ve fırtına vuracak...

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 22°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji ve Valilik’ten son dakika uyarıları peş peşe geldi: İstanbul’da o 5 ilçede yaşayanlar dikkat! Sel ve fırtına vuracak...

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
#METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ #İSTANBUL VALİLİĞİ #HAVA DURUMU