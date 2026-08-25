Trend Galeri Trend Yaşam Meteoroloji'den acil uyarı! Aşırı sıcak ve bunaltıcı neme veda! İstanbul dahil 65 ilde sağanak yağış alarmı! Şemsiyesiz çıkmayın

Meteoroloji'den acil uyarı! Aşırı sıcak ve bunaltıcı neme veda! İstanbul dahil 65 ilde sağanak yağış alarmı! Şemsiyesiz çıkmayın

Türkiye genelinde bunaltıcı sıcaklar etkisini tüm hızıyla sürdürürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) beklenen müjdeyi haritalarla duyurdu. Haftanın ilk günlerinde 40 dereceleri aşan rekor sıcaklıklar, Cuma gününden itibaren yerini tüm yurdu esir alacak şiddetli sağanak yağışlara bırakıyor. Peki, bugün hangi illerde fırtına alarmı var? İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? Hafta sonu planları iptal mi olacak? İşte detaylar...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 25.08.2026 09:12 Güncelleme Tarihi: 25.08.2026 09:22
Meteoroloji’den acil uyarı! Aşırı sıcak ve bunaltıcı neme veda! İstanbul dahil 65 ilde sağanak yağış alarmı! Şemsiyesiz çıkmayın

Salı gününe başlarken özellikle sabah ve öğle saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz hattında, Tokat'tan Artvin'e kadar uzanan bölgede gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Meteoroloji’den acil uyarı! Aşırı sıcak ve bunaltıcı neme veda! İstanbul dahil 65 ilde sağanak yağış alarmı! Şemsiyesiz çıkmayın

BUGÜN HANGİ İLLERDE YAĞIŞ VE FIRTINA BEKLENİYOR?

Aynı zamanda güneyde Osmaniye ve Hatay çevrelerinde de sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak geçişleri yaşanması bekleniyor. Ancak asıl dikkat edilmesi gereken nokta Marmara ve Batı Karadeniz kıyıları; öğle saatleri itibarıyla bu bölgelerde saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşan kuvvetli rüzgarlar vatandaşlara zor anlar yaşatabilir.

Meteoroloji’den acil uyarı! Aşırı sıcak ve bunaltıcı neme veda! İstanbul dahil 65 ilde sağanak yağış alarmı! Şemsiyesiz çıkmayın

Akşam ve gece saatlerine doğru ise yağışlar etkisini kaybederek sadece Rize, Artvin ve Osmaniye çevrelerinde dar bir alana hapsolacak.

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Meteoroloji’den acil uyarı! Aşırı sıcak ve bunaltıcı neme veda! İstanbul dahil 65 ilde sağanak yağış alarmı! Şemsiyesiz çıkmayın

UZMANLAR UYARDI: KAVURUCU SICAKLAR BİR SÜRE DAHA BİZİMLE!

Yurdun batı ve güney kesimlerinde sıcaklıklar hala tehlikeli boyutlarda seyrediyor. Salı günü İzmir'de termometreler 38 dereceyi gösterirken, güney sahillerimizde Antalya ve çevresinde sıcaklıkların 36-41 derece bandında dolaşması bekleniyor.

Meteoroloji’den acil uyarı! Aşırı sıcak ve bunaltıcı neme veda! İstanbul dahil 65 ilde sağanak yağış alarmı! Şemsiyesiz çıkmayın

Çarşamba ve Perşembe günleri de bu bunaltıcı sıcaklar ülke genelinde etkisini sürdürecek. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması ve bol sıvı tüketilmesi konusunda vatandaşları uyarıyor.

Meteoroloji’den acil uyarı! Aşırı sıcak ve bunaltıcı neme veda! İstanbul dahil 65 ilde sağanak yağış alarmı! Şemsiyesiz çıkmayın

HAFTA SONU PLAN YAPANLAR DİKKAT

Eğer "Bu sıcaklar ne zaman bitecek?" diye soruyorsanız, müjde Cuma günü geliyor! Cuma gününe ait hava durumu haritası, yurdun adeta kırmızı ve yeşile, yani gök gürültülü sağanak yağışlara teslim olacağını açıkça ortaya koyuyor.

Meteoroloji’den acil uyarı! Aşırı sıcak ve bunaltıcı neme veda! İstanbul dahil 65 ilde sağanak yağış alarmı! Şemsiyesiz çıkmayın

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Haritalara göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de haftanın ilk yarısı genel olarak sıcak ve yağışsız geçerken, hafta sonuna doğru belirgin bir serinleme ile birlikte yağış dalgası beklenmektedir. İstanbul'da Salı gününden Perşembe'ye kadar parçalı bulutlu ve rüzgarlı bir havayla birlikte sıcaklıklar 28-31 derece civarında seyrederken, Cuma ve Cumartesi günleri kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışların etkisiyle gündüz sıcaklıkları 25-26 derecelere kadar gerilemektedir. Başkent Ankara'da ise haftanın ilk üç günü az bulutlu ve 32-33 derece civarında sıcak bir hava hakimken, Cuma günü başlayan sağanak yağışlar Cumartesi günü de etkisini sürdürerek sıcaklığı 24 dereceye kadar düşürmektedir. İzmir'de de tablo büyük ölçüde benzerlik göstererek Salı ile Perşembe günleri arası 34-35 dereceleri bulan kavurucu sıcaklar yaşanmakta; Cuma günkü parçalı bulutlu geçişin ardından Cumartesi günü başlayan gökgürültülü sağanak yağışla birlikte sıcaklık 28 dereceye inerek kentte hissedilir bir serinlik yaratmaktadır.

Meteoroloji’den acil uyarı! Aşırı sıcak ve bunaltıcı neme veda! İstanbul dahil 65 ilde sağanak yağış alarmı! Şemsiyesiz çıkmayın

Ege kıyılarından Doğu Anadolu'ya, Marmara'dan Akdeniz'e kadar neredeyse tüm Türkiye'de şiddetli sağanak yağışlar yüzünü gösterecek ve sıcaklıklarda hissedilir bir düşüş yaşanacak. Bu serin ve yağışlı sistem, Cumartesi günü de yurdu terk etmeyerek hafta sonunu evde geçirmemize neden olacak gibi görünüyor.

Meteoroloji’den acil uyarı! Aşırı sıcak ve bunaltıcı neme veda! İstanbul dahil 65 ilde sağanak yağış alarmı! Şemsiyesiz çıkmayın

MGM 5 GÜNLÜK YENİ HAVA DURUMU HARİTASINI PAYLAŞTI!

25 AĞUSTOS 2026, SALI

Haftanın ilk haritasına baktığımızda, yurdun batı ve güney kesimlerinde oldukça sıcak ve güneşli bir havanın hakim olduğunu görüyoruz. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde; Ege'de 40-41 dereceyi bulan (örneğin Muğla/Aydın çevresi) kavurucu sıcaklar dikkat çekiyor. Marmara Bölgesi'nde rüzgarlı bir hava (rüzgar sembolü) görülürken, Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gökgürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanıyor.

Meteoroloji’den acil uyarı! Aşırı sıcak ve bunaltıcı neme veda! İstanbul dahil 65 ilde sağanak yağış alarmı! Şemsiyesiz çıkmayın

26 AĞUSTOS 2026, ÇARŞAMBA

Çarşamba günü genel hava tablosunda büyük bir değişim gözlenmiyor. Yurdun batı, iç ve güney kesimleri bol güneşli ve sıcak kalmaya devam ediyor; güney sahillerimizde sıcaklıklar 35-40 derece bandında seyrediyor. Gökgürültülü sağanak yağışlar yine Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde (Erzurum, Kars, Ardahan çevreleri) etkisini sürdürüyor. Güneydoğu Anadolu'nun en uç kesimlerinde ise kuvvetli rüzgar uyarısı göze çarpıyor.

Meteoroloji’den acil uyarı! Aşırı sıcak ve bunaltıcı neme veda! İstanbul dahil 65 ilde sağanak yağış alarmı! Şemsiyesiz çıkmayın

27 AĞUSTOS 2026, PERŞEMBE

Perşembe günü sıcaklıklar güney ve batı bölgelerde yüksek seyretmeye devam etse de yavaş yavaş yeni bir hava sisteminin ülkeye giriş yaptığı görülüyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki gökgürültülü sağanak yağışlar devam ederken, ülkenin en kuzeybatısında, yani Trakya kesiminde (Edirne ve Kırklareli çevreleri) gökgürültülü sağanak yağışlar başlıyor. Yurdun geri kalanı ise hala parçalı bulutlu veya güneşli.

Meteoroloji’den acil uyarı! Aşırı sıcak ve bunaltıcı neme veda! İstanbul dahil 65 ilde sağanak yağış alarmı! Şemsiyesiz çıkmayın

28 AĞUSTOS 2026, CUMA

Cuma günü hava durumunda çok keskin bir kırılma yaşanıyor. Trakya'dan giriş yapan yağışlı sistem, tüm Marmara'yı, Karadeniz Bölgesi'nin tamamını, İç Anadolu'nun büyük bir kısmını ve Doğu Anadolu'yu etkisi altına alıyor. Ülke genelinde geniş çaplı gökgürültülü sağanak yağışlar görülürken, yağış alan bölgelerde sıcaklıkların hissedilir derecede (birçok ilde 30 derecenin altına) düştüğü fark ediliyor. Sadece Ege ve Akdeniz kıyı şeridi ile Güneydoğu Anadolu'nun bir kısmı bu yağışlı sistemin dışında kalarak sıcak ve parçalı bulutlu geçiyor.

Meteoroloji’den acil uyarı! Aşırı sıcak ve bunaltıcı neme veda! İstanbul dahil 65 ilde sağanak yağış alarmı! Şemsiyesiz çıkmayın

29 AĞUSTOS 2026, CUMARTESİ

Hafta sonunun ilk gününde, yağışlı ve serin hava dalgası adeta tüm yurdu kaplıyor. Ege'nin iç kesimleri ve Akdeniz'in de dahil olmasıyla Türkiye'nin neredeyse tamamında (Güneydoğu Anadolu'nun küçük bir bölümü hariç) gökgürültülü sağanak yağışlar etkili oluyor. Salı günü 40 dereceleri gören batı ve güney illerinde sıcaklıklar 30 derecelere kadar gerilerken; İç Anadolu, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde sıcaklıklar 20-25 derece bandına kadar düşerek ülke genelinde ciddi bir serinleme sağlıyor.

Meteoroloji’den acil uyarı! Aşırı sıcak ve bunaltıcı neme veda! İstanbul dahil 65 ilde sağanak yağış alarmı! Şemsiyesiz çıkmayın

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

SABAH (06:00-12:00 ARASI)

Türkiye genelinde çoğunlukla güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakimdir. Ancak Doğu Karadeniz ile Hatay çevresinde gökgürültülü sağanak yağışlar görülmektedir. Özellikle Tokat, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde bu yağışlı sistemin etkili olduğu haritada yeşil renkle işaretlenmiştir.

Meteoroloji’den acil uyarı! Aşırı sıcak ve bunaltıcı neme veda! İstanbul dahil 65 ilde sağanak yağış alarmı! Şemsiyesiz çıkmayın

ÖĞLE (12:00-18:00)

Yağışlı alanın belirgin şekilde genişlediği dikkat çekmektedir. Doğu Akdeniz'den (Hatay, Kahramanmaraş) başlayıp Sivas üzerinden Doğu Karadeniz'e (Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt) kadar uzanan geniş bir hat boyunca gökgürültülü sağanak yağışlar etkili olmaktadır. Aynı saat diliminde yurdun güney ve güneybatı kesimlerinde yüksek sıcaklık uyarıları (kırmızı termometre simgeleri) gözlenirken, Batı Karadeniz'de Zonguldak açıkları civarında kuzeybatı yönünden saatte 40-60 km hıza ulaşan kuvvetli rüzgar (mavi ok) beklenmektedir.

Meteoroloji’den acil uyarı! Aşırı sıcak ve bunaltıcı neme veda! İstanbul dahil 65 ilde sağanak yağış alarmı! Şemsiyesiz çıkmayın

AKŞAM (18:00-24:00)

Yağışlı sistemin etki alanının zayıflayarak daraldığı görülmektedir. Doğu Karadeniz'in bazı kesimleri (Giresun, Rize, Artvin çevreleri) ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde (Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş) gökgürültülü sağanak yağışlar yer yer devam etmektedir. Yurdun geri kalan büyük bölümünde ise yağış beklenmemekte, parçalı bulutlu ve açık bir hava sürmektedir.

Meteoroloji’den acil uyarı! Aşırı sıcak ve bunaltıcı neme veda! İstanbul dahil 65 ilde sağanak yağış alarmı! Şemsiyesiz çıkmayın

GECE (00:00-06:00)

Ülke genelinde havanın büyük ölçüde sakinleştiği görülmektedir. Sadece yurdun en kuzeydoğusunda yer alan Rize ve Artvin çevrelerinde gökgürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürürken, Osmaniye civarında da bulutlu ve yer yer yağışlı hava bulunmaktadır. Diğer tüm bölgelerde ise yağışsız bir gece öngörülmektedir.

Meteoroloji’den acil uyarı! Aşırı sıcak ve bunaltıcı neme veda! İstanbul dahil 65 ilde sağanak yağış alarmı! Şemsiyesiz çıkmayın

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Ordu, Tokat, Erzincan, Ardahan ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den acil uyarı! Aşırı sıcak ve bunaltıcı neme veda! İstanbul dahil 65 ilde sağanak yağış alarmı! Şemsiyesiz çıkmayın

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, öğle saatlerinde Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji’den acil uyarı! Aşırı sıcak ve bunaltıcı neme veda! İstanbul dahil 65 ilde sağanak yağış alarmı! Şemsiyesiz çıkmayın

İŞTE İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den acil uyarı! Aşırı sıcak ve bunaltıcı neme veda! İstanbul dahil 65 ilde sağanak yağış alarmı! Şemsiyesiz çıkmayın

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den acil uyarı! Aşırı sıcak ve bunaltıcı neme veda! İstanbul dahil 65 ilde sağanak yağış alarmı! Şemsiyesiz çıkmayın

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 37°C

Az bulutlu

HATAY °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den acil uyarı! Aşırı sıcak ve bunaltıcı neme veda! İstanbul dahil 65 ilde sağanak yağış alarmı! Şemsiyesiz çıkmayın

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Az bulutlu

KONYA °C, 32°C

Az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den acil uyarı! Aşırı sıcak ve bunaltıcı neme veda! İstanbul dahil 65 ilde sağanak yağış alarmı! Şemsiyesiz çıkmayın

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, öğle saatlerinde Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den acil uyarı! Aşırı sıcak ve bunaltıcı neme veda! İstanbul dahil 65 ilde sağanak yağış alarmı! Şemsiyesiz çıkmayın

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Tokat ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı