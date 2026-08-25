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Meteoroloji'den acil uyarı! Aşırı sıcak ve bunaltıcı neme veda! İstanbul dahil 65 ilde sağanak yağış alarmı! Şemsiyesiz çıkmayın
Meteoroloji'den acil uyarı! Aşırı sıcak ve bunaltıcı neme veda! İstanbul dahil 65 ilde sağanak yağış alarmı! Şemsiyesiz çıkmayın
Türkiye genelinde bunaltıcı sıcaklar etkisini tüm hızıyla sürdürürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) beklenen müjdeyi haritalarla duyurdu. Haftanın ilk günlerinde 40 dereceleri aşan rekor sıcaklıklar, Cuma gününden itibaren yerini tüm yurdu esir alacak şiddetli sağanak yağışlara bırakıyor. Peki, bugün hangi illerde fırtına alarmı var? İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? Hafta sonu planları iptal mi olacak? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 25.08.2026 09:12
Güncelleme Tarihi: 25.08.2026 09:22