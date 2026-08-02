Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Eyyam -ı Bahur sıcakları geliyor! Dikkat: O illere fırtına ve sağanak alarmı

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI: O SAATLERDE SAKIN DIŞARI ÇIKMAYIN!

Eyyam-ı Bahur sıcakları asıl yüzünü Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'de gösteriyor. Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır ve Şırnak'ta sıcaklıkların 42 derecelere kadar tırmanması beklenirken, Malatya'da termometreler 40 dereceyi zorlayacak. Uzmanlar, güneş ışınlarının en dik geldiği 12:00 ile 15:00 saatleri arasında yaşlıların, çocukların ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların kesinlikle dışarı çıkmaması gerektiği konusunda peş peşe uyarılarda bulunuyor. Adana, Antalya ve Mersin gibi Akdeniz illerinde de 40 dereceye yaklaşan sıcaklıklara yüksek nem eklendiğinde boğucu bir hava bizleri bekliyor. Bu günlerde bol su tüketmek, alınabilecek en hayati önlem olarak öne çıkıyor.