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Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Eyyam -ı Bahur sıcakları geliyor! Dikkat: O illere fırtına ve sağanak alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı son verilere göre, Türkiye ağustos ayına "Eyyam-ı Bahur" sıcaklarının kavurucu etkisiyle giriş yapıyor. Bir yanda Güneydoğu Anadolu'da termometrelerin 42 dereceyi bulacağı çöl sıcakları yaşanırken, diğer yanda yurdun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak yağışlar ve Marmara'da fırtınamsı rüzgarlar etkili olacak. Peki, hepimizin merakla beklediği o serinlik ne zaman gelecek? Şemsiyeleri açmalı mıyız? İşte önümüzdeki beş günün detaylı hava durumu analizi.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 02.08.2026 09:04 Güncelleme Tarihi: 02.08.2026 09:13
Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Eyyam -ı Bahur sıcakları geliyor! Dikkat: O illere fırtına ve sağanak alarmı

Hafta, yurdun büyük bir bölümünde açık ve parçalı bulutlu bir pazar günüyle başlıyor. Ancak özellikle Marmara Bölgesi'nde plan yapanların rüzgara karşı tedbirli olması şart. İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale ve Edirne hattında günün ilerleyen saatlerinde rüzgarın hızını kademeli olarak artırarak saatte 60 kilometreye kadar çıkması bekleniyor.

Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Eyyam -ı Bahur sıcakları geliyor! Dikkat: O illere fırtına ve sağanak alarmı

HAFTA SONU PLAN YAPANLAR DİKKAT: ŞEMSİYELERİ AÇALIM MI, SIKICA TUTALIM MI?

İstanbul ve Ege kıyılarında sıcaklıklar 30 ile 33 derece bandında seyrederken, rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık bunaltıcı seviyelerden bir nebze uzaklaşacak. Yine de öğle saatlerinde etkili olacak bu kuvvetli rüzgarlara karşı açık alanlarda dikkatli olmakta fayda var.

Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Eyyam -ı Bahur sıcakları geliyor! Dikkat: O illere fırtına ve sağanak alarmı

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI: O SAATLERDE SAKIN DIŞARI ÇIKMAYIN!

Eyyam-ı Bahur sıcakları asıl yüzünü Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'de gösteriyor. Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır ve Şırnak'ta sıcaklıkların 42 derecelere kadar tırmanması beklenirken, Malatya'da termometreler 40 dereceyi zorlayacak. Uzmanlar, güneş ışınlarının en dik geldiği 12:00 ile 15:00 saatleri arasında yaşlıların, çocukların ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların kesinlikle dışarı çıkmaması gerektiği konusunda peş peşe uyarılarda bulunuyor. Adana, Antalya ve Mersin gibi Akdeniz illerinde de 40 dereceye yaklaşan sıcaklıklara yüksek nem eklendiğinde boğucu bir hava bizleri bekliyor. Bu günlerde bol su tüketmek, alınabilecek en hayati önlem olarak öne çıkıyor.

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Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Eyyam -ı Bahur sıcakları geliyor! Dikkat: O illere fırtına ve sağanak alarmı

EYYAM-I BAHUR NE ZAMAN BİTECEK?

Meteoroloji uzmanlarına göre 31 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında etkili olan eyyam-ı bahur sıcakları, ağustosun ilk haftasının ardından kademeli olarak zayıflamaya başlayacak,sıcak hava dalgasının şiddetinin azalması ve sıcaklıkların kademeli olarak mevsim normallerine yaklaşması bekleniyor. Ancak bu sürecin bölgeden bölgeye birkaç gün sapabileceği belirtiliyor.

Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Eyyam -ı Bahur sıcakları geliyor! Dikkat: O illere fırtına ve sağanak alarmı

HANGİ ŞEHİRLERDE SICAKLIK REKORU BEKLENİYOR?

Güneydoğu Anadolu, hafta boyunca Türkiye'nin en sıcak bölgesi olma özelliğini koruyor: Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Diyarbakır: 40-42°C, Malatya: Merkezde 40°C, Adana, Antalya, Mersin (Akdeniz): 37-40°C, İstanbul, İzmir, Ankara: 30-37°C arası, öğle saatlerinde güneşte kalmamaya dikkat edilmesi öneriliyor

Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Eyyam -ı Bahur sıcakları geliyor! Dikkat: O illere fırtına ve sağanak alarmı

SICAK HAVADA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Yüksek sıcaklık ve güneş radyasyonunun arttığı bu dönemde uzmanlar özellikle öğle saatlerinde dışarıda kalınmamasını tavsiye ediyor: Saat 12:00-15:00 arasında doğrudan güneşe çıkmaktan kaçının. Yaşlılar, bebekler ve kronik rahatsızlığı olanlar öğle saatlerinde dışarı çıkmamalı. Bol su tüketimi ihmal edilmemeli. Marmara ve Güneydoğu'da kuvvetli rüzgar uyarılarına karşı açık alanlarda dikkatli olunmalı

Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Eyyam -ı Bahur sıcakları geliyor! Dikkat: O illere fırtına ve sağanak alarmı

ÇÖL SICAKLARININ ORTASINDA KARADENİZ VE DOĞU'YA SAĞANAK SÜRPRİZİ

Batı ve güney kesimler sıcaktan kavrulurken, Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda bambaşka bir mevsim yaşanıyor. Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevrelerinde şimşeklerin de eşlik edeceği gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Eyyam -ı Bahur sıcakları geliyor! Dikkat: O illere fırtına ve sağanak alarmı

Hafta ortasına doğru bu yağışlı sistemin Kars ve Ağrı üçgenine sıkışacağı öngörülse de, bölge halkı için ani su baskınları riskini beraberinde getirebileceğini unutmamak gerekiyor. Eğer bu bölgelerdeyseniz, evden çıkarken şemsiyenizi mutlaka yanınıza alın.

Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Eyyam -ı Bahur sıcakları geliyor! Dikkat: O illere fırtına ve sağanak alarmı

HERKESİN BEKLEDİĞİ SORU: SICAK HAVA DALGASI NE ZAMAN BİTİYOR?

Kavurucu sıcaklardan bunalanlar için müjdeli haber perşembe gününden itibaren gelmeye başlıyor. 6 Ağustos Perşembe günü, hava durumunda adeta bir kırılma noktası yaşanacak. Marmara'nın batısından başlayarak Batı Karadeniz (Kocaeli, Sakarya, Düzce) kıyı şeridine doğru genişleyecek olan sağanak yağış dalgası, beraberinde uzun süredir beklenen serinliği de getirecek.

Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Eyyam -ı Bahur sıcakları geliyor! Dikkat: O illere fırtına ve sağanak alarmı

Batı ve kuzey illerinde sıcaklıklar 29 ile 33 derece arasına gerileyerek vatandaşlara rahat bir nefes aldıracak. Ağustosun ilk haftasının geride kalmasıyla birlikte Eyyam-ı Bahur etkisini kaybedecek ve sıcaklıklar kademeli olarak mevsim normallerine dönecek. Ancak Güneydoğu Anadolu'da yaşayan vatandaşlarımızın birkaç gün daha 40 derecenin üzerindeki sıcaklara sabretmesi gerekecek.

Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Eyyam -ı Bahur sıcakları geliyor! Dikkat: O illere fırtına ve sağanak alarmı

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK YENİ HARİTAYI PAYLAŞTI

2 AĞUSTOS PAZAR

Yurdun genelinde parçalı bulutlu ve açık bir gün öne çıkıyor. Doğu Karadeniz ile Marmara'nın kuzeybatısında (Kırklareli-İstanbul-Kocaeli hattı) sağanak ve gökgürültülü sağanak yağış riski var, hatta Rize-Artvin çevresinde şimşek işaretleri belirgin. Sıcaklıklar batı ve kuzeyde 30-35°C bandındayken, İç Anadolu ve Ege'de 33-38°C'ye, Güneydoğu Anadolu'da (Şanlıurfa, Mardin, Şırnak çevresi) 40-42°C'ye kadar çıkıyor. Akdeniz kıyısında da 37-40°C civarında bunaltıcı bir sıcaklık hakim.

Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Eyyam -ı Bahur sıcakları geliyor! Dikkat: O illere fırtına ve sağanak alarmı

3 AĞUSTOS PAZARTESİ

Genel tablo bir öncekine benzer şekilde devam ediyor. Marmara'nın kuzeybatısında ve Doğu Karadeniz'de gökgürültülü sağanak uyarıları sürüyor, şimşek simgeleri yine aynı bölgelerde yoğunlaşıyor. Sıcaklıklarda hafif bir artış dikkat çekiyor; batı illerinde 33-37°C, Güneydoğu'da 41-42°C'ye ulaşan değerler var. Akdeniz ve İç Anadolu'da da sıcaklıklar 35-40°C bandında seyrediyor.

Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Eyyam -ı Bahur sıcakları geliyor! Dikkat: O illere fırtına ve sağanak alarmı

4 AĞUSTOS SALI

Kuzeybatıdaki sağanak riski biraz zayıflarken, Doğu Karadeniz'in kuzeydoğu ucunda (Rize-Artvin-Kars üçgeni) gökgürültülü sağanak ve şimşek uyarısı belirgin şekilde sürüyor. Diğer bölgelerde hava genel olarak açık ve parçalı bulutlu. Sıcaklıklar bir önceki güne yakın; Ege ve Marmara'da 34-37°C, Güneydoğu'da 41-42°C, Akdeniz'de 38-39°C civarında.

Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Eyyam -ı Bahur sıcakları geliyor! Dikkat: O illere fırtına ve sağanak alarmı

5 AĞUSTOS ÇARŞAMBA

Sağanak ve gökgürültülü sağanak alanı yine kuzeydoğuya (Artvin-Rize-Kars hattı) sıkışmış durumda, şimşek simgeleri bu bölgede yoğun. Ülkenin geri kalanında açık ve parçalı bulutlu hava hakim. Sıcaklıklarda çok az bir gerileme var ama genel sıcak hava dalgası sürüyor: batı kıyılarında 34-37°C, Güneydoğu'da 41-42°C, Akdeniz'de 39°C civarı.

Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Eyyam -ı Bahur sıcakları geliyor! Dikkat: O illere fırtına ve sağanak alarmı

6 AĞUSTOS PERŞEMBE

Bu beşinci günde sağanak/gökgürültülü sağanak kuşağı belirgin şekilde genişliyor; sadece kuzeydoğu değil, Marmara'nın batısından Karadeniz kıyı şeridi boyunca kuzey geneline yayılan bir yağış potansiyeli görülüyor, şimşek işaretleri de yine kuzeydoğuda yoğunlaşıyor. Sıcaklıklarda hafta boyunca ilk kez göze çarpan bir düşüş var; batı ve kuzeyde 29-33°C'ye gerileme söz konusu, ama Güneydoğu Anadolu hâlâ 40-41°C ile sıcaklığını koruyor, Akdeniz'de 38°C civarında.

Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Eyyam -ı Bahur sıcakları geliyor! Dikkat: O illere fırtına ve sağanak alarmı

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

SABAH 06:00-12:00

Sabah saatlerinde yurdun genelinde açık ve güneşli bir hava hakim; neredeyse tüm bölgelerde güneş simgesi öne çıkıyor. Sadece Doğu Karadeniz'in kuzeydoğusunda (Trabzon-Rize-Artvin hattı) parçalı bulutlu bir görünüm dikkat çekiyor. Marmara'nın kuzeybatısında, Çanakkale ve Tekirdağ çevresinde ise 30-50 km/sa hızla esen kuvvetli rüzgar/lodos uyarısı bulunuyor.

Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Eyyam -ı Bahur sıcakları geliyor! Dikkat: O illere fırtına ve sağanak alarmı

ÖĞLE 12:00-18:00

Öğleden sonra hava tablosu belirgin şekilde değişiyor. Kuzeydoğu Karadeniz'de (Rize-Artvin-Erzurum-Ardahan çevresi) gökgürültülü sağanak yağış ve şimşek etkili oluyor, bu bölge yeşil renkle vurgulanmış. Marmara'nın kuzeybatısında (Çanakkale-Tekirdağ) 40-60 km/sa rüzgar sürüyor, ayrıca Kastamonu-Bartın çevresinde de parçalı bulutlu bir görünüm var. Güneydoğu Anadolu'da (Malatya-Elazığ-Diyarbakır-Şanlıurfa hattı) ise 40-60 km/sa hızında güneyden esen sıcak ve kuvvetli rüzgar uyarısı dikkat çekiyor, bu bölgede sıcaklık artışı sembolleriyle beraber gösteriliyor.

Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Eyyam -ı Bahur sıcakları geliyor! Dikkat: O illere fırtına ve sağanak alarmı

AKŞAM 18:00-24:00

Akşam saatlerinde rüzgar Marmara'nın kuzeybatısında (Çanakkale-Tekirdağ-Edirne) 30-50 km/sa ile etkisini sürdürüyor. Kastamonu-Bartın-Çankırı çevresinde parçalı bulutlu hava devam ediyor. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda (Ağrı-Iğdır çevresi) gökgürültülü sağanak ve şimşek etkili olmaya devam ediyor, bu bölge yine yeşille işaretlenmiş. Diğer bölgelerde hava genel olarak açık ve sakin.

Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Eyyam -ı Bahur sıcakları geliyor! Dikkat: O illere fırtına ve sağanak alarmı

GECE 00:00-06:00

Gece saatlerinde hava büyük ölçüde sakinleşiyor; rüzgar uyarıları ve gökgürültülü sağanak simgeleri haritadan kalkıyor. Yurdun neredeyse tamamında açık hava hakim, sadece Doğu Karadeniz'in kuzeydoğusunda (Trabzon-Rize-Artvin) hafif parçalı bulutlu bir görünüm kalıyor. Gece boyunca sakin ve açık bir geçiş bekleniyor.

Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Eyyam -ı Bahur sıcakları geliyor! Dikkat: O illere fırtına ve sağanak alarmı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Bolu, Karabük, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimleri ile Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Genellikle mevsim normalleri civarında, doğu ve güneydoğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Eyyam -ı Bahur sıcakları geliyor! Dikkat: O illere fırtına ve sağanak alarmı

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, Marmara ve Kuzey Ege ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Eyyam -ı Bahur sıcakları geliyor! Dikkat: O illere fırtına ve sağanak alarmı

İL İL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Eyyam -ı Bahur sıcakları geliyor! Dikkat: O illere fırtına ve sağanak alarmı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Eyyam -ı Bahur sıcakları geliyor! Dikkat: O illere fırtına ve sağanak alarmı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Eyyam -ı Bahur sıcakları geliyor! Dikkat: O illere fırtına ve sağanak alarmı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık