Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Eyyam -ı Bahur sıcakları geliyor! Dikkat: O illere fırtına ve sağanak alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı son verilere göre, Türkiye ağustos ayına "Eyyam-ı Bahur" sıcaklarının kavurucu etkisiyle giriş yapıyor. Bir yanda Güneydoğu Anadolu'da termometrelerin 42 dereceyi bulacağı çöl sıcakları yaşanırken, diğer yanda yurdun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak yağışlar ve Marmara'da fırtınamsı rüzgarlar etkili olacak. Peki, hepimizin merakla beklediği o serinlik ne zaman gelecek? Şemsiyeleri açmalı mıyız? İşte önümüzdeki beş günün detaylı hava durumu analizi.