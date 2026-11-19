Türkiye genelinde yağışlı ve fırtınalı hava etkisini arttırmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Megakent İstanbul'unda aralarında bulunduğu 32 ilde sarı kodlu alarm verildi. Doğu'da yüksek kesimlerde kar sürprizi beklenirken Batı'da ise yağmurlu hava etkisini gösterecek. Cuma gününüde etkisi altına alacak olan dev sağanak yağış hafta sonu planlarını suya düşürecek. Peki Büyükşehirlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin il il hava durumu güncel raporu…