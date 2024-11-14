Meteoroloji’den son dakika hava durumu raporu! İstanbul ve İzmir dahil 14 il için sağanak uyarısı

SON DAKİKA HABERLERİ: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 14 ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzeyinin sağanak sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir'in kuzey ve iç kesimleri ile Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Balıkesir'in batısı ve İzmir'in kuzey ilçeleri ile akşam saatlerinden sonra İzmir'in iç kesimleri ile Balıkesir ve Bursa'da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı(sel ve su baskını, kıyılarda yıldırım, trafikte aksamalar vb.)dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. YAĞIŞ BEKLENEN İLLER ŞU ŞEKİLDE: İstanbul Edirne Kırklareli Kocaeli Bursa Balıkesir Bolu Düzce Kastamonu Zonguldak İzmir Manisa Ankara Çankırı