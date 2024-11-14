Meteoroloji’den son dakika hava durumu raporu! İstanbul ve İzmir dahil 14 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzeyinin sağanak sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.