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Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu! İstanbul ve İzmir dahil 14 il için sağanak uyarısı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 14 il için sağanak uyarısı yapıldı. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 14.11.2024 09:08 Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 09:08
Meteoroloji’den son dakika hava durumu raporu! İstanbul ve İzmir dahil 14 il için sağanak uyarısı

SON DAKİKA HABERLERİ: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 14 ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu raporu! İstanbul ve İzmir dahil 14 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzeyinin sağanak sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu raporu! İstanbul ve İzmir dahil 14 il için sağanak uyarısı

Yağışların; İzmir'in kuzey ve iç kesimleri ile Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu raporu! İstanbul ve İzmir dahil 14 il için sağanak uyarısı

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu raporu! İstanbul ve İzmir dahil 14 il için sağanak uyarısı

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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