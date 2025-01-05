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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Birçok il için alarm verildi: Kar ve sağanak geliyor...
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Birçok il için alarm verildi: Kar ve sağanak geliyor...
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; Hava sıcaklığının yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı belirtildi. Raporda; birçok il için kar ve sağanak uyarısı yapıldı. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...
Giriş Tarihi: 05.01.2025 09:01
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 09:01