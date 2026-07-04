Trend Galeri Trend Yaşam Meteoroloji İstanbul için alarm verdi! Bugün dışarı çıkacaklar dikkat: 'Süper hücre' bekleniyor!

Meteoroloji İstanbul için alarm verdi! Bugün dışarı çıkacaklar dikkat: 'Süper hücre' bekleniyor!

Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji ve Valilik "Sarı Kod" alarmı verdi. Türkiye'de sıcaklıkların yüksek seyretmesi nedeniyle "süper hücre" olarak adlandırılan güçlü fırtına bulutlarının daha sık görülebileceği üzerinde duruluyor. İstanbul büyük devasa bir sağanak yağış ve fırtına kütlesinin etkisi altına giriyor.Sabah saatlerinden itibaren başlayacak kuvvetli sağanakla birlikte yerel dolu, yıldırım ve kuvvetli rüzgar beklenirken 7 ilçe için uyarı geldi. Peki, İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Hangi iller için sarı kod verildi? Sel ve su baskını riski taşıyan bu şiddetli yağışlar ne zaman bitecek? İşte il il güncel hava durumu…

Giriş Tarihi: 04.07.2026 09:14 Güncelleme Tarihi: 04.07.2026 09:28
Meteoroloji İstanbul için alarm verdi! Bugün dışarı çıkacaklar dikkat: ’Süper hücre’ bekleniyor!

Türkiye'de sıcaklıkların yüksek seyretmesi nedeniyle "süper hücre" olarak adlandırılan güçlü fırtına bulutlarının daha sık görülebileceği üzerinde duruluyor. Hafta sonuyla birlikte yerini yağışlı ve serin hava etkili olacak. Meteoroloji'nin tahminlere göre birçok bölgede gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacağı beklenirken 7 ilçe için uyarı gelirken Meteoroloji ve Valilik "Sarı Kod" alarmı verdi. Peki sağanak yağışlar ne zaman etkisini yitirecek? Hafta sonu planı yapanları nasıl bir hava bekliyor? İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte detaylar…

Meteoroloji İstanbul için alarm verdi! Bugün dışarı çıkacaklar dikkat: ’Süper hücre’ bekleniyor!

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, bugünden itibaren hissedilir şekilde azalacak. Son günlerde hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu İstanbul'da termometrelerin 27 derece seviyelerine kadar gerilemesi bekleniyor.

Meteoroloji İstanbul için alarm verdi! Bugün dışarı çıkacaklar dikkat: ’Süper hücre’ bekleniyor!

VALİLİKTEN 7 İLÇEYE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmeleri doğrultusunda yaptığı açıklamada, bugün sabah saatlerinden akşama kadar Avrupa Yakası'ndaki Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

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Meteoroloji İstanbul için alarm verdi! Bugün dışarı çıkacaklar dikkat: ’Süper hücre’ bekleniyor!

Açıklamada, kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın zaman zaman kuvvetini artıracağı belirtilirken; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

YAĞIŞ İÇİN SAAT VERDİ

Yağışlı hava sistemi bugün saat 08.00 itibarıyla etkisini göstermeye başlayacak ve 20.00'ye kadar aralıklarla devam edecek.

Meteoroloji İstanbul için alarm verdi! Bugün dışarı çıkacaklar dikkat: ’Süper hücre’ bekleniyor!

Sıcak ve nemli hava ile kuzeyden gelen serin havanın karşılaşması nedeniyle oluşacak kararsız hava koşullarının yağışların şiddetini artırabileceği ifade edildi. Kent genelinde yer yer 10 ila 30 kilogram/metrekare arasında kuvvetli sağanak beklenirken, şimşek, yıldırım ve yerel olarak küçük çaplı dolu yağışının da görülebileceği bildirildi.

Meteoroloji İstanbul için alarm verdi! Bugün dışarı çıkacaklar dikkat: ’Süper hücre’ bekleniyor!

3 İL İÇİN SARI KOD

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ile birlikte Tekirdağ çevreleri ve Kırklareli'nin güney kesimleri için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Meteoroloji İstanbul için alarm verdi! Bugün dışarı çıkacaklar dikkat: ’Süper hücre’ bekleniyor!

KARADENİZ KIYILARINDA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'un Karadeniz kıyılarında da önlemler artırıldı. Sarıyer Kaymakamlığı, 4-5 Temmuz tarihlerinde dalga yüksekliğinin artacak olması nedeniyle Kısırkaya Halk Plajı'nı iki gün süreyle deniz ve plaj kullanımına kapattı.

Arnavutköy Kaymakamlığı da aynı tarihlerde ilçedeki sahillerde denize girmenin yasaklandığını açıkladı. Daha önce Beykoz Kaymakamlığı da Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda iki gün boyunca denize girilmesini yasaklama kararı aldığını duyurmuştu.

Yetkililer, hafta sonu boyunca etkili olması beklenen yağış, kuvvetli rüzgar ve yüksek dalga nedeniyle vatandaşların resmi uyarıları takip etmeleri ve gerekli tedbirleri almaları çağrısında bulundu.

Meteoroloji İstanbul için alarm verdi! Bugün dışarı çıkacaklar dikkat: ’Süper hücre’ bekleniyor!

Yetkililer, kuvvetli sağanak nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında etkili olabilecek kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.

Meteoroloji İstanbul için alarm verdi! Bugün dışarı çıkacaklar dikkat: ’Süper hücre’ bekleniyor!

YURTTA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Akdeniz Bölgesi'nin Toroslar mevkii ile Osmaniye, Haay'ın batısı, Düzce, Zonguldak, Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli'nin güneyi ile Erzurum'un doğusu, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji İstanbul için alarm verdi! Bugün dışarı çıkacaklar dikkat: ’Süper hücre’ bekleniyor!

MARMARA

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli'nin güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 32°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı . Yağışların; güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji İstanbul için alarm verdi! Bugün dışarı çıkacaklar dikkat: ’Süper hücre’ bekleniyor!

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu,yarın öğle saatlerinden sonra batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KASTAMONU °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji İstanbul için alarm verdi! Bugün dışarı çıkacaklar dikkat: ’Süper hücre’ bekleniyor!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji İstanbul için alarm verdi! Bugün dışarı çıkacaklar dikkat: ’Süper hücre’ bekleniyor!

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu,

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji İstanbul için alarm verdi! Bugün dışarı çıkacaklar dikkat: ’Süper hücre’ bekleniyor!

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Toroslar Mevkii, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın batısı ile Kahramanmaraş'ın batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C

Parçalı az bulutlu, iç kesimleri parçalı çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 30°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji İstanbul için alarm verdi! Bugün dışarı çıkacaklar dikkat: ’Süper hücre’ bekleniyor!

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 26°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji İstanbul için alarm verdi! Bugün dışarı çıkacaklar dikkat: ’Süper hücre’ bekleniyor!

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Erzurum'un doğusu, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlaın; yerel kuvvetli olması bekleniyor

MALATYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji İstanbul için alarm verdi! Bugün dışarı çıkacaklar dikkat: ’Süper hücre’ bekleniyor!

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji İstanbul için alarm verdi! Bugün dışarı çıkacaklar dikkat: ’Süper hücre’ bekleniyor!

DENİZLERDE HAVA

Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısı kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar batısı 4 ila 6 yer yer 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısı 4 ila 6gece 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

Meteoroloji İstanbul için alarm verdi! Bugün dışarı çıkacaklar dikkat: ’Süper hücre’ bekleniyor!

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m görüş: İyi, yağış anında orta.

Meteoroloji İstanbul için alarm verdi! Bugün dışarı çıkacaklar dikkat: ’Süper hücre’ bekleniyor!

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

Meteoroloji İstanbul için alarm verdi! Bugün dışarı çıkacaklar dikkat: ’Süper hücre’ bekleniyor!

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi güneyli yönlerden 3 ila 5, batısı 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in batısı 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

Meteoroloji İstanbul için alarm verdi! Bugün dışarı çıkacaklar dikkat: ’Süper hücre’ bekleniyor!

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu, yarın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı . Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#METEOROLOJİ #İSTANBUL