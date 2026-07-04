Meteoroloji İstanbul için alarm verdi! Bugün dışarı çıkacaklar dikkat: ’Süper hücre’ bekleniyor!

MARMARA

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli'nin güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 32°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı . Yağışların; güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.