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Meteoroloji'den yeni kar uyarısı yapıldı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte tarih
Meteoroloji'den yeni kar uyarısı yapıldı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte tarih
Meteoroloji yeni haftanın haritasını güncelledi ve uyarılar peş peşe geldi. Bazı bölgelerde karla karışık yağmur, kar ve sağanak görülecek. Önümüzdeki 1 hafta boyunca buzlanma, don ve sis hadiseleri görülecek. Peki İstanbul'a kar ne zaman gelecek? İşte tüm detaylar…
Giriş Tarihi: 06.01.2025 21:30
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 22:22