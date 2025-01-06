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Meteoroloji'den yeni kar uyarısı yapıldı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte tarih

Meteoroloji yeni haftanın haritasını güncelledi ve uyarılar peş peşe geldi. Bazı bölgelerde karla karışık yağmur, kar ve sağanak görülecek. Önümüzdeki 1 hafta boyunca buzlanma, don ve sis hadiseleri görülecek. Peki İstanbul'a kar ne zaman gelecek? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 06.01.2025 21:30 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 22:22
Meteoroloji’den yeni kar uyarısı yapıldı! İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İşte tarih

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz kıyıları, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir, Konya, Sivas, Zonguldak, Sinop, Tokat, Elazığ ve Siirt çevreleri yağışlı geçecek.

Meteoroloji’den yeni kar uyarısı yapıldı! İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İşte tarih

Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya, Rize, Artvin, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı, İzmir'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji’den yeni kar uyarısı yapıldı! İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İşte tarih

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimler ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den yeni kar uyarısı yapıldı! İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İşte tarih

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den yeni kar uyarısı yapıldı! İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İşte tarih

Önümüzdeki 1 hafta boyunca buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin edilmektedir. Yetkililer, özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafiğe çıkacak sürücülerden dikkatli olmalarını, araçlarında kış lastiği kullanmalarını ve ani frenleme yapmaktan kaçınmalarını istedi.

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