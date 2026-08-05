Trend Galeri Trend Yaşam Midesine Güvenen Baksın! TasteAtlas Dünyanın En Kötü Yemeklerini Seçti: 1 Numarayı Görenler Şoke Oldu

Midesine Güvenen Baksın! TasteAtlas Dünyanın En Kötü Yemeklerini Seçti: 1 Numarayı Görenler Şoke Oldu

Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, binlerce kişinin oylarıyla dünyanın en kötü yemeklerini açıkladı. Tuhaf malzemeleri ve dayanılmaz kokularıyla yiyenleri bin pişman eden listenin zirvesindeki o yemek herkesi şaşkına çevirdi!

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 05.08.2026 15:47 Güncelleme Tarihi: 05.08.2026 15:49
Midesine Güvenen Baksın! TasteAtlas Dünyanın En Kötü Yemeklerini Seçti: 1 Numarayı Görenler Şoke Oldu

Farklı kültürlerin birbirinden ilginç lezzetleri bazen damak çatlatsa da, bazıları tam anlamıyla bir kabusa dönüşebiliyor! Popüler lezzet rehberi TasteAtlas, yemek eleştirmenleri ve binlerce kullanıcının oylarıyla gastronomi dünyasının en tartışmalı listesini yayımladı: Dünyanın En Kötü Yemekleri.

Midesine Güvenen Baksın! TasteAtlas Dünyanın En Kötü Yemeklerini Seçti: 1 Numarayı Görenler Şoke Oldu

Sıra dışı malzemeleri, rahatsız edici kokuları ve tuhaf görünümleriyle tadanlara anında "keşke hiç yemeseydim" dedirten bu sabıkalı yemekler, en cesur gurmelerin bile sınırlarını zorluyor. Peki, uluslararası damak tadını altüst eden ve dünyanın en kötü yemeği seçilen o korkunç lezzet hangisi? İşte mideleri zorlayan o çok konuşulan sıralama...

Midesine Güvenen Baksın! TasteAtlas Dünyanın En Kötü Yemeklerini Seçti: 1 Numarayı Görenler Şoke Oldu

İşte karşınızda, en cesur gurmelerin bile denerken iki kez düşündüğü o meşhur ve sabıkalı lezzetler...

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Midesine Güvenen Baksın! TasteAtlas Dünyanın En Kötü Yemeklerini Seçti: 1 Numarayı Görenler Şoke Oldu

100- Yafalar (Yeni Zelanda)

Midesine Güvenen Baksın! TasteAtlas Dünyanın En Kötü Yemeklerini Seçti: 1 Numarayı Görenler Şoke Oldu

99- Bundás csiperkegomba (Macaristan)

Midesine Güvenen Baksın! TasteAtlas Dünyanın En Kötü Yemeklerini Seçti: 1 Numarayı Görenler Şoke Oldu

98- Sogeum-ppang (Güney Kore)

Midesine Güvenen Baksın! TasteAtlas Dünyanın En Kötü Yemeklerini Seçti: 1 Numarayı Görenler Şoke Oldu

97- Sopa de castanhas (Portekiz)

Midesine Güvenen Baksın! TasteAtlas Dünyanın En Kötü Yemeklerini Seçti: 1 Numarayı Görenler Şoke Oldu

96- Charales (Jalisco, Meksika)

Midesine Güvenen Baksın! TasteAtlas Dünyanın En Kötü Yemeklerini Seçti: 1 Numarayı Görenler Şoke Oldu

95- Picada (Katalonya, İspanya)

Midesine Güvenen Baksın! TasteAtlas Dünyanın En Kötü Yemeklerini Seçti: 1 Numarayı Görenler Şoke Oldu

94- Khai luk khoei (Damadın Yumurtaları) (Tayland)

Midesine Güvenen Baksın! TasteAtlas Dünyanın En Kötü Yemeklerini Seçti: 1 Numarayı Görenler Şoke Oldu

93- Ananasbeignets (Hollanda)

Midesine Güvenen Baksın! TasteAtlas Dünyanın En Kötü Yemeklerini Seçti: 1 Numarayı Görenler Şoke Oldu

92- Máslová pomazánka (Çek Cumhuriyeti)

Midesine Güvenen Baksın! TasteAtlas Dünyanın En Kötü Yemeklerini Seçti: 1 Numarayı Görenler Şoke Oldu

91- Ghapama (Ermenistan)

Midesine Güvenen Baksın! TasteAtlas Dünyanın En Kötü Yemeklerini Seçti: 1 Numarayı Görenler Şoke Oldu

90- Gachalar (İspanya)

Midesine Güvenen Baksın! TasteAtlas Dünyanın En Kötü Yemeklerini Seçti: 1 Numarayı Görenler Şoke Oldu

Listenin orta sıralarında dünyanın farklı kültürlerinden gelen tuhaf sakatatlar, jöleli etler ve aşırı şekerli/tuzlu kombinasyonlar yer alıyor...

70- Kata-kat (Karaçi, Pakistan)

Midesine Güvenen Baksın! TasteAtlas Dünyanın En Kötü Yemeklerini Seçti: 1 Numarayı Görenler Şoke Oldu

69- Celamah (Asir, Suudi Arabistan)

Midesine Güvenen Baksın! TasteAtlas Dünyanın En Kötü Yemeklerini Seçti: 1 Numarayı Görenler Şoke Oldu

68- Boudin noir (Fransa)

Midesine Güvenen Baksın! TasteAtlas Dünyanın En Kötü Yemeklerini Seçti: 1 Numarayı Görenler Şoke Oldu

67- Risotto alle fragole (İtalya)

Midesine Güvenen Baksın! TasteAtlas Dünyanın En Kötü Yemeklerini Seçti: 1 Numarayı Görenler Şoke Oldu

66- Borleves (Macaristan)

Midesine Güvenen Baksın! TasteAtlas Dünyanın En Kötü Yemeklerini Seçti: 1 Numarayı Görenler Şoke Oldu

65- Huesos de santo (Madrid Özerk Bölgesi, İspanya)

Midesine Güvenen Baksın! TasteAtlas Dünyanın En Kötü Yemeklerini Seçti: 1 Numarayı Görenler Şoke Oldu

64- Serenata de bacalao (Porto Riko)

Midesine Güvenen Baksın! TasteAtlas Dünyanın En Kötü Yemeklerini Seçti: 1 Numarayı Görenler Şoke Oldu

63- Kongnamulbap (Güney Kore)

Midesine Güvenen Baksın! TasteAtlas Dünyanın En Kötü Yemeklerini Seçti: 1 Numarayı Görenler Şoke Oldu

62- Missi roti (Pencap, Hindistan)

Midesine Güvenen Baksın! TasteAtlas Dünyanın En Kötü Yemeklerini Seçti: 1 Numarayı Görenler Şoke Oldu

61- Eezgii (Moğolistan)

Midesine Güvenen Baksın! TasteAtlas Dünyanın En Kötü Yemeklerini Seçti: 1 Numarayı Görenler Şoke Oldu

60- Thong yip (Tayland)