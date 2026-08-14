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Milyonlarca turist Türkiye'ye geliyor! 2026 dünya turizm haritası sil baştan! İspanya, Fransa ve Yunanistan'ı geride bıraktık
Milyonlarca turist Türkiye'ye geliyor! 2026 dünya turizm haritası sil baştan! İspanya, Fransa ve Yunanistan'ı geride bıraktık
Küresel turizmde dengeler tamamen değişti... OECD'nin merakla beklenen 53 ülkelik raporu yayımlandı. Bir ülke turistlerinin %71'ini kaybederek dibe vururken, Avrupa devlerini tek tek geride bırakan Türkiye'nin tarihi sıçraması gündem oldu.
Giriş Tarihi: 14.08.2026 13:05
Güncelleme Tarihi: 14.08.2026 13:26