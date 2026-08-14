Trend Galeri Trend Yaşam Milyonlarca turist Türkiye'ye geliyor! 2026 dünya turizm haritası sil baştan! İspanya, Fransa ve Yunanistan'ı geride bıraktık

Milyonlarca turist Türkiye'ye geliyor! 2026 dünya turizm haritası sil baştan! İspanya, Fransa ve Yunanistan'ı geride bıraktık

Küresel turizmde dengeler tamamen değişti... OECD'nin merakla beklenen 53 ülkelik raporu yayımlandı. Bir ülke turistlerinin %71'ini kaybederek dibe vururken, Avrupa devlerini tek tek geride bırakan Türkiye'nin tarihi sıçraması gündem oldu.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 14.08.2026 13:05 Güncelleme Tarihi: 14.08.2026 13:26
Milyonlarca turist Türkiye’ye geliyor! 2026 dünya turizm haritası sil baştan! İspanya, Fransa ve Yunanistan’ı geride bıraktık

Pandeminin üzerinden yıllar geçse de dünya turizmindeki sarsıntının etkileri yeni yeni gün yüzüne çıkıyor. OECD tarafından yayımlanan 2026 Turizm Trendleri ve Politikaları raporu, 2019'dan bu yana değişen küresel turizm haritasını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Geleneksel turizm devlerinin eski günlerini mumla aradığı, bazı popüler ülkelerin ise ziyaretçilerinin neredeyse tamamını kaybederek adeta hayalet destinasyonlara dönüştüğü bu yeni dönemde; Türkiye'nin İspanya, İtalya ve Fransa gibi ezeli rakiplerini sollayarak listede yerleştiği nokta, yeni bir dönemin başladığını kanıtlıyor.

Milyonlarca turist Türkiye’ye geliyor! 2026 dünya turizm haritası sil baştan! İspanya, Fransa ve Yunanistan’ı geride bıraktık

TAM LİSTE: 53 ÜLKE, 2019-2025 TURİST SAYISI DEĞİŞİMİ

50- İSRAİL: -%71

Milyonlarca turist Türkiye’ye geliyor! 2026 dünya turizm haritası sil baştan! İspanya, Fransa ve Yunanistan’ı geride bıraktık

49- İRLANDA: -%32

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Milyonlarca turist Türkiye’ye geliyor! 2026 dünya turizm haritası sil baştan! İspanya, Fransa ve Yunanistan’ı geride bıraktık

48- ARJANTİN: -%23

Milyonlarca turist Türkiye’ye geliyor! 2026 dünya turizm haritası sil baştan! İspanya, Fransa ve Yunanistan’ı geride bıraktık

47- PERU: -%22

Milyonlarca turist Türkiye’ye geliyor! 2026 dünya turizm haritası sil baştan! İspanya, Fransa ve Yunanistan’ı geride bıraktık

46- TAYLAND: -%17

Milyonlarca turist Türkiye’ye geliyor! 2026 dünya turizm haritası sil baştan! İspanya, Fransa ve Yunanistan’ı geride bıraktık

45- ESTONYA: -%16

Milyonlarca turist Türkiye’ye geliyor! 2026 dünya turizm haritası sil baştan! İspanya, Fransa ve Yunanistan’ı geride bıraktık

44- MACARİSTAN: -%15

Milyonlarca turist Türkiye’ye geliyor! 2026 dünya turizm haritası sil baştan! İspanya, Fransa ve Yunanistan’ı geride bıraktık

43- LİTVANYA: -%15

Milyonlarca turist Türkiye’ye geliyor! 2026 dünya turizm haritası sil baştan! İspanya, Fransa ve Yunanistan’ı geride bıraktık

42- LETONYA: -%14

Milyonlarca turist Türkiye’ye geliyor! 2026 dünya turizm haritası sil baştan! İspanya, Fransa ve Yunanistan’ı geride bıraktık

41- ABD: -%14

Milyonlarca turist Türkiye’ye geliyor! 2026 dünya turizm haritası sil baştan! İspanya, Fransa ve Yunanistan’ı geride bıraktık

40- KANADA: -%11

Milyonlarca turist Türkiye’ye geliyor! 2026 dünya turizm haritası sil baştan! İspanya, Fransa ve Yunanistan’ı geride bıraktık

39- YENİ ZELANDA: -%9

Milyonlarca turist Türkiye’ye geliyor! 2026 dünya turizm haritası sil baştan! İspanya, Fransa ve Yunanistan’ı geride bıraktık

38- ALMANYA: -%6

Milyonlarca turist Türkiye’ye geliyor! 2026 dünya turizm haritası sil baştan! İspanya, Fransa ve Yunanistan’ı geride bıraktık

37- KOSTA RİKA: -%6

Milyonlarca turist Türkiye’ye geliyor! 2026 dünya turizm haritası sil baştan! İspanya, Fransa ve Yunanistan’ı geride bıraktık

36- AVUSTRALYA: -%6

Milyonlarca turist Türkiye’ye geliyor! 2026 dünya turizm haritası sil baştan! İspanya, Fransa ve Yunanistan’ı geride bıraktık

35- İTALYA: -%5

Milyonlarca turist Türkiye’ye geliyor! 2026 dünya turizm haritası sil baştan! İspanya, Fransa ve Yunanistan’ı geride bıraktık

34- ROMANYA: -%4

Milyonlarca turist Türkiye’ye geliyor! 2026 dünya turizm haritası sil baştan! İspanya, Fransa ve Yunanistan’ı geride bıraktık

33- ENDONEZYA: -%4

Milyonlarca turist Türkiye’ye geliyor! 2026 dünya turizm haritası sil baştan! İspanya, Fransa ve Yunanistan’ı geride bıraktık

32- SLOVAKYA: -%2

Milyonlarca turist Türkiye’ye geliyor! 2026 dünya turizm haritası sil baştan! İspanya, Fransa ve Yunanistan’ı geride bıraktık

31- İSVİÇRE: -%1

Milyonlarca turist Türkiye’ye geliyor! 2026 dünya turizm haritası sil baştan! İspanya, Fransa ve Yunanistan’ı geride bıraktık

30- ÇEKYA: %0

Milyonlarca turist Türkiye’ye geliyor! 2026 dünya turizm haritası sil baştan! İspanya, Fransa ve Yunanistan’ı geride bıraktık

29- BELÇİKA: %0

Milyonlarca turist Türkiye’ye geliyor! 2026 dünya turizm haritası sil baştan! İspanya, Fransa ve Yunanistan’ı geride bıraktık

28- POLONYA: +%1

Milyonlarca turist Türkiye’ye geliyor! 2026 dünya turizm haritası sil baştan! İspanya, Fransa ve Yunanistan’ı geride bıraktık

27- HIRVATİSTAN: +%2