Milyonlarca turist Türkiye’ye geliyor! 2026 dünya turizm haritası sil baştan! İspanya, Fransa ve Yunanistan’ı geride bıraktık

Pandeminin üzerinden yıllar geçse de dünya turizmindeki sarsıntının etkileri yeni yeni gün yüzüne çıkıyor. OECD tarafından yayımlanan 2026 Turizm Trendleri ve Politikaları raporu, 2019'dan bu yana değişen küresel turizm haritasını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Geleneksel turizm devlerinin eski günlerini mumla aradığı, bazı popüler ülkelerin ise ziyaretçilerinin neredeyse tamamını kaybederek adeta hayalet destinasyonlara dönüştüğü bu yeni dönemde; Türkiye'nin İspanya, İtalya ve Fransa gibi ezeli rakiplerini sollayarak listede yerleştiği nokta, yeni bir dönemin başladığını kanıtlıyor.