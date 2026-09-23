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Mısırdan asfalt yaptılar! 95 bin ton üretildi: Yollarda artık bunu kullanıyorlar

Brezilya'da hayata geçirilen yeni uygulama, asfalt üretiminde dikkat çeken bir değişimi ortaya çıkardı. Petrobras, mısırdan elde edilen özel bir yağı asfalt üretiminde kullanmaya başladı.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 23.09.2026 14:18 Güncelleme Tarihi: 23.09.2026 14:22
Mısırdan asfalt yaptılar! 95 bin ton üretildi: Yollarda artık bunu kullanıyorlar
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Haziran 2026'da başlayan uygulamayla kısa sürede 95 bin ton asfalt üretildi. Yenilikçi yöntem, asfalt üretiminde kullanılan fosil kaynaklı girdilerden birinin yenilenebilir bir ham maddeyle değiştirilmesini sağlıyor.

Mısırdan asfalt yaptılar! 95 bin ton üretildi: Yollarda artık bunu kullanıyorlar

MISIRDAN ELDE EDİLEN YAĞ ASFALTIN PARÇASI OLDU

Uygulamayla mısırdan elde edilen teknik yağı asfalt üretiminde kullanıyor. Kullanılan yağ, asfaltın üretiminde daha önce kullanılan fosil kaynaklı seyrelticinin bir bölümünün yerine geçiyor. Böylece yenilenebilir kaynaklı bir ham madde, doğrudan yol yapımında kullanılan asfaltın üretim sürecine dahil ediliyor.

Mısırdan asfalt yaptılar! 95 bin ton üretildi: Yollarda artık bunu kullanıyorlar

95 BİN TON ASFALT ÜRETİLDİ

Uygulamanın ölçeği de dikkat çekiyor. Verilere göre haziran ayından eylül ayındaki duyuruya kadar 95 bin ton asfalt üretildi.

Mısırdan asfalt yaptılar! 95 bin ton üretildi: Yollarda artık bunu kullanıyorlar

ASFALT ÜRETİMİNDE ÖNEMLİ BİR ÖZELLİK

Mısırdan elde edilen teknik yağın asfalt üretiminde kullanılmasını sağlayan en önemli özelliklerinden biri yüksek asitlik oranı. Bu özelliğin, yağın fosil kaynaklı seyrelticinin yerine kullanılmasına imkan verdiği belirtiliyor.

Mısırdan asfalt yaptılar! 95 bin ton üretildi: Yollarda artık bunu kullanıyorlar

PLASTİKLERDEN DE YOL YAPILMIŞTI

Şangay'da sürdürülebilirlik odaklı proje kapsamında, çevreye atılan plastik atıkların miktarını azaltmak amacıyla dönüştürülen ilk "plastik yol" hayata geçirildi.

Mısırdan asfalt yaptılar! 95 bin ton üretildi: Yollarda artık bunu kullanıyorlar

Zor geri dönüştürülen plastiklere yeniden kullanım alanı sunan bu çalışma, atıkların çevreye zarar vermesini önlemeyi hedefliyor.

Mısırdan asfalt yaptılar! 95 bin ton üretildi: Yollarda artık bunu kullanıyorlar

İLK ASFALT DÖKÜLDÜ

Uygulama kapsamında 6.000'den fazla kullanılmış süt şişesi ve diğer plastik atıklar toplanarak polimer modifiye asfalt yol yapımında kullanıldı. Özel bir asfalt teknolojisiyle desteklenen bu yöntem sayesinde elde edilen yollar, geleneksel asfalt kaplamalara kıyasla çok daha yüksek performans ve dayanıklılık sergiliyor.

Mısırdan asfalt yaptılar! 95 bin ton üretildi: Yollarda artık bunu kullanıyorlar

Süt şişeleri normalde geri dönüştürülebilir malzeme sınıfında yer alsa da, içerlerindeki süt kalıntıları nedeniyle geri dönüşüm firmaları tarafından çoğunlukla yüksek kirlilik oranı taşıdığı gerekçesiyle kabul edilmiyor. Malzeme bilimi ve teknolojisinden faydalanılarak geliştirilen bu yöntem ise atık plastiklerin yollarda ve kaldırımlarda asfalt katkı maddesi olarak değerlendirilmesini sağlıyor.

Mısırdan asfalt yaptılar! 95 bin ton üretildi: Yollarda artık bunu kullanıyorlar

Atık plastiklerin geri dönüştürülmesiyle:

Plastiklerin çöp sahalarına, akarsulara veya okyanuslara karışması engelleniyor.

Yol yapımında kullanılan katran tüketimi azalıyor.

Yolların kullanım ömrü uzayarak sera gazı emisyonları ve enerji tüketimi düşürülüyor.

Mısırdan asfalt yaptılar! 95 bin ton üretildi: Yollarda artık bunu kullanıyorlar

BEBEK BEZLERİ DE YOL YAPIMINDA KULLANILMIŞTI

Galler'de yürütülen bir geri dönüşüm projesi kapsamında, yaklaşık 80.000 kullanılmış bebek bezinden elde edilen elyaflar yol yapımında kullanıldı. Bu yöntem sayesinde 4 ton atık depolama alanlarına gitmekten kurtarılırken, ek bir malzemeye de gerek duyulmadı.

Mısırdan asfalt yaptılar! 95 bin ton üretildi: Yollarda artık bunu kullanıyorlar

Döngüsel ekonominin başarılı bir örneği olarak öne çıkan proje, hayata geçirildi. B4336 karayolunun Pontweli mevkiinde gerçekleştirilen çalışmada, toplanan bebek bezleri özel bir tesiste işlenerek elyaf paletlerine dönüştürüldü.

Mısırdan asfalt yaptılar! 95 bin ton üretildi: Yollarda artık bunu kullanıyorlar

Elde edilen geri dönüştürülmüş elyaflar, Taş Mastik Asfalt (SMA) adı verilen yol kaplama malzemesiyle karıştırılarak yola serildi.

Mısırdan asfalt yaptılar! 95 bin ton üretildi: Yollarda artık bunu kullanıyorlar

Yapılan incelemelerde geri dönüştürülmüş bez elyaflarının, geleneksel yol malzemeleri kadar dayanıklı ve etkili olduğu tespit edildi.

Mısırdan asfalt yaptılar! 95 bin ton üretildi: Yollarda artık bunu kullanıyorlar

Bölgede yalnızca 2023 yılında yaklaşık 6 milyon bebek bezinin toplandığı dikkate alındığında, projenin çevreye ve altyapı çalışmalarına büyük katkı sağlaması hedefleniyor.

Mısırdan asfalt yaptılar! 95 bin ton üretildi: Yollarda artık bunu kullanıyorlar

Yetkililer, deneme sürecinin başarısına bağlı olarak uygulamayı genişletmeyi planlıyor.

Mısırdan asfalt yaptılar! 95 bin ton üretildi: Yollarda artık bunu kullanıyorlar

KULLANILMIŞ 2 BİN LASTİK DE YOLLARA SERİLDİ!

ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Ann Arbor kentinde hayata geçirilen pilot proje, çevre ve altyapı çalışmalarında yeni bir dönemin kapısını araladı.

Mısırdan asfalt yaptılar! 95 bin ton üretildi: Yollarda artık bunu kullanıyorlar

Kent yönetimi, kullanım ömrünü tamamlamış yaklaşık 2 bin eski otomobil lastiğini özel yöntemlerle öğüterek asfalt karışımına dahil etti.

Mısırdan asfalt yaptılar! 95 bin ton üretildi: Yollarda artık bunu kullanıyorlar

Geri dönüştürülmüş lastiklerden elde edilen kauçuk katkılı asfalt, kentin belirli noktalarındaki yollara serildi.

Mısırdan asfalt yaptılar! 95 bin ton üretildi: Yollarda artık bunu kullanıyorlar

Projenin başarısını ölçmek için yolun bir bölümünde geleneksel asfalt kullanılırken, diğer bölümünde ise lastik katkılı asfalt tercih edildi.

Mısırdan asfalt yaptılar! 95 bin ton üretildi: Yollarda artık bunu kullanıyorlar

Böylece iki farklı yüzeyin performansı uzun vadede birebir karşılaştırılabilecek.

Mısırdan asfalt yaptılar! 95 bin ton üretildi: Yollarda artık bunu kullanıyorlar

'KAUÇUK ASFALT' NEDİR VE NASIL YAPILIYOR?

Dünyada "Rubberized asphalt" (Kauçuklu asfalt) olarak adlandırılan bu yenilikçi sistemde süreç şu şekilde işliyor:

Mısırdan asfalt yaptılar! 95 bin ton üretildi: Yollarda artık bunu kullanıyorlar

Kullanım dışı kalan eski lastikler özel tesislerde toplanıyor.

Mısırdan asfalt yaptılar! 95 bin ton üretildi: Yollarda artık bunu kullanıyorlar

İleri teknoloji işlemlerden geçirilerek adeta ince kauçuk granüller haline getiriliyor.

Mısırdan asfalt yaptılar! 95 bin ton üretildi: Yollarda artık bunu kullanıyorlar

Elde edilen bu kauçuk malzeme, sıcak asfalt karışımının içine enjekte ediliyor.

Mısırdan asfalt yaptılar! 95 bin ton üretildi: Yollarda artık bunu kullanıyorlar

Ann Arbor'daki projede kullanılacak toplam 9 bin 300 ton asfaltın, 3 bin 730 tonluk kısmı tamamen bu geri dönüştürülmüş lastikli özel karışımdan oluşuyor.