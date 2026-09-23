Mısırdan asfalt yaptılar! 95 bin ton üretildi: Yollarda artık bunu kullanıyorlar

İLK ASFALT DÖKÜLDÜ

Uygulama kapsamında 6.000'den fazla kullanılmış süt şişesi ve diğer plastik atıklar toplanarak polimer modifiye asfalt yol yapımında kullanıldı. Özel bir asfalt teknolojisiyle desteklenen bu yöntem sayesinde elde edilen yollar, geleneksel asfalt kaplamalara kıyasla çok daha yüksek performans ve dayanıklılık sergiliyor.