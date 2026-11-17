CİNAYET VE KUNDAKLAMA OLAYLARINA DA KARIŞMIŞLAR

Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, bir cinayet ve 3 ayrı iş yeri kundaklama olayına da karıştıkları tespit edildi.