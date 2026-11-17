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Mustafa Sandal’ın eski çalışanına silahlı saldırı: Kayınpederine tehdit mesajı ilettiler! 'O patronuna söyle...'
Mustafa Sandal’ın eski çalışanına silahlı saldırı: Kayınpederine tehdit mesajı ilettiler! 'O patronuna söyle...'
İstanbul'da haraç isteyen çetenin hedefinde bu kez şarkıcı Mustafa Sandal'ın eski çalışanı vardı. Sandal'ın kayınpederi Cihan Sütşurup'tan para talep eden saldırganların, telefon üzerinden tehdit ve saldırılarını sürdürdükleri belirlendi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 17.11.2026 11:54