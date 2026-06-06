Mustafa’yı öldüren zorbaya en ağır ceza istendi : SABAH yeni detaylara ulaştı

YARGIYA GÜVENİMİZ TAM, HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALSINLAR

Ailenin avukatı Doğan Balkaya SABAH'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Henüz 16 yaşındaki Mustafa, hiçbir şekilde hak etmediği vahşi bir saldırı sonucu hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede de olayın tüm yönleriyle değerlendirildiği ve şüpheliler hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan dava açıldığı görülmektedir. Müvekkilim Nazan Demir, henüz hayatının baharında olan oğlu Mustafa Demir'i vahşice kaybetmenin tarifsiz acısını yaşamaktadır. "