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Mustafa'yı öldüren zorbaya en ağır ceza istendi : SABAH yeni detaylara ulaştı

Gaziantep'te 5 ay önce arkadaşı C.N.S. (17)'nin kız meselesi yüzünden husumet yaşadığı 18 yaşından küçük 3 kişilik grubun bıçaklı saldırısına uğrayan Mustafa Demir, vücudunun çeşitli bölgelerine aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma tamamlandı. Üç şüpheli hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' ve 'Çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Sanıkların yaşları küçük olduğu için bu ceza 18 yıldan 24 yıla kadar hapis olarak talep edildi. Mustafa'nın adli tıp kurumu raporunda ise ölüm nedeni kesici-delici alet yaralanmasına bağlı iç organ, iç ve dış kanama olduğu belirtildi. Acılı anne Nazan Demir, "Bu caniler yavrumu kasten öldürdüler. Oğlumu geri gelmeyecek. Verilecek ceza içimizi bir nebze olsun soğutsun. Başka anne-babaların canı yanmasın" dedi.

Hande ERDEM
Giriş Tarihi: 06.06.2026 09:49 Güncelleme Tarihi: 06.06.2026 10:06
Mustafa’yı öldüren zorbaya en ağır ceza istendi : SABAH yeni detaylara ulaştı

Hatay'da ağabeyinin yanında yaşayan 17 yaşındaki Mustafa Demir ailesini ziyaret için geldiği Gaziantep'te 11 Ocak günü arkadaşıyla AVM'ye gittiği sırada 3 akranının saldırısına uğradı. Demir aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybederken, arkadaşı C.N. ağır yaralandı.

Mustafa’yı öldüren zorbaya en ağır ceza istendi : SABAH yeni detaylara ulaştı

Olaya ilişkin 3 Nisan'da hazırlanan iddianamede tutuklu yargılanan 18 yaşından küçük 3 saldırganın Mustafa Demir'e yönelik 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapsi istenirken, arkadaşı C.N.'ye yönelik ise 'çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

Mustafa’yı öldüren zorbaya en ağır ceza istendi : SABAH yeni detaylara ulaştı

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olay gününe ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. İddianamede olay yerinde ve çevresinde yapılan kamera kaydı araştırmasında olay anını gören 2 farklı iş yerine ait 3 farklı açıdan kamera tespit edildi.

Gaziantep'te 17 yaşındaki Mustafa, akranları tarafından öldürülmüştü! O katillere istenen ceza belli oldu | Video

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Mustafa’yı öldüren zorbaya en ağır ceza istendi : SABAH yeni detaylara ulaştı

Görüntülere ilişkin detaylı incelemede hastane karşısındaki otobüs durağında tarafların otobüsten indikten sonra tartışmaya başladığı ve arbede sonucu bıçaklı saldırının gerçekleştiği tespit edildi.

Mustafa’yı öldüren zorbaya en ağır ceza istendi : SABAH yeni detaylara ulaştı

YARGIYA GÜVENİMİZ TAM, HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALSINLAR

Ailenin avukatı Doğan Balkaya SABAH'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Henüz 16 yaşındaki Mustafa, hiçbir şekilde hak etmediği vahşi bir saldırı sonucu hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede de olayın tüm yönleriyle değerlendirildiği ve şüpheliler hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan dava açıldığı görülmektedir. Müvekkilim Nazan Demir, henüz hayatının baharında olan oğlu Mustafa Demir'i vahşice kaybetmenin tarifsiz acısını yaşamaktadır. "

Mustafa’yı öldüren zorbaya en ağır ceza istendi : SABAH yeni detaylara ulaştı

"Bir annenin evladını toprağa vermesi telafisi mümkün olmayan bir yıkımdır. Acılı anne, oğlunun geri gelmeyeceğinin farkındadır; ancak tek beklentisi adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesidir. Bu süreçte yargıya olan güvenimiz tamdır. Mustafa'nın yaşam hakkını elinden alanların hak ettikleri cezayı almaları, hem ailesinin vicdanını bir nebze olsun rahatlatacak hem de benzer olayların önüne geçilmesine katkı sağlayacak."

Mustafa’yı öldüren zorbaya en ağır ceza istendi : SABAH yeni detaylara ulaştı

"BAŞKA AİLELERİN CANI YANMASIN"

Acılı anne Nazan Demir, "Bu caniler benim yavrumu kasten öldürdüler, en ağır cezayı alsınlar müebbet hapisle cezalandırılmalarını istiyorum. Ben oğlumu toprağa gömdüm artık geri gelmeyecek. Verilecek ceza içimizi bir nebze olsun soğutsun istiyorum. Başka ailelerin canı yanmasın." dedi.

Mustafa’yı öldüren zorbaya en ağır ceza istendi : SABAH yeni detaylara ulaştı

İLK DURUŞMA 22 HAZİRAN'DA

18 yaşından küçük 3 saldırgan A.A., Y.U., ve M.U. 22 Haziran'da Gaziantep Adliyesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Mustafa’yı öldüren zorbaya en ağır ceza istendi : SABAH yeni detaylara ulaştı
#HATAY