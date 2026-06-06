Mustafa'yı öldüren zorbaya en ağır ceza istendi : SABAH yeni detaylara ulaştı
Gaziantep'te 5 ay önce arkadaşı C.N.S. (17)'nin kız meselesi yüzünden husumet yaşadığı 18 yaşından küçük 3 kişilik grubun bıçaklı saldırısına uğrayan Mustafa Demir, vücudunun çeşitli bölgelerine aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma tamamlandı. Üç şüpheli hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' ve 'Çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Sanıkların yaşları küçük olduğu için bu ceza 18 yıldan 24 yıla kadar hapis olarak talep edildi. Mustafa'nın adli tıp kurumu raporunda ise ölüm nedeni kesici-delici alet yaralanmasına bağlı iç organ, iç ve dış kanama olduğu belirtildi. Acılı anne Nazan Demir, "Bu caniler yavrumu kasten öldürdüler. Oğlumu geri gelmeyecek. Verilecek ceza içimizi bir nebze olsun soğutsun. Başka anne-babaların canı yanmasın" dedi.
Giriş Tarihi: 06.06.2026 09:49
Güncelleme Tarihi: 06.06.2026 10:06