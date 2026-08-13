Mutfak devlerini geride bıraktık! Dünyanın en iyi 100 yemek şehri listesinde Türkiye’den 3 efsane şehir!

Küresel lezzet rekabetinde dünya devlerini geride bırakan Gaziantep, İstanbul ve İzmir, elde ettikleri tarihi dereceyle Türk mutfağının gücünü bir kez daha tescilledi. Her sokağı ayrı bir ziyafet sunan bu üç lezzet başkentimizin dünya sıralamasındaki yeri ve dev listenin tüm detayları…