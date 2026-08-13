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Mutfak devlerini geride bıraktık! Dünyanın en iyi 100 yemek şehri listesinde Türkiye'den 3 efsane şehir!
Mutfak devlerini geride bıraktık! Dünyanın en iyi 100 yemek şehri listesinde Türkiye'den 3 efsane şehir!
Dünyaca ünlü TasteAtlas'ın 'En İyi 100 Yemek Şehri' listesi açıklandı! Mutfak devlerini geride bırakan 3 Türk şehri listeye damga vurdu. Peki, listenin ilk sırasında kim var? İşte her sokağı ayrı bir ziyafet sunan o gastronomi başkentlerimiz ve gurur verici dünya sıralamaları...
Giriş Tarihi: 13.08.2026 11:03
Güncelleme Tarihi: 13.08.2026 11:05