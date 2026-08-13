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Mutfak devlerini geride bıraktık! Dünyanın en iyi 100 yemek şehri listesinde Türkiye'den 3 efsane şehir!

Dünyaca ünlü TasteAtlas'ın 'En İyi 100 Yemek Şehri' listesi açıklandı! Mutfak devlerini geride bırakan 3 Türk şehri listeye damga vurdu. Peki, listenin ilk sırasında kim var? İşte her sokağı ayrı bir ziyafet sunan o gastronomi başkentlerimiz ve gurur verici dünya sıralamaları...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 13.08.2026 11:03 Güncelleme Tarihi: 13.08.2026 11:05
Mutfak devlerini geride bıraktık! Dünyanın en iyi 100 yemek şehri listesinde Türkiye’den 3 efsane şehir!

Asırlık yöresel tarifleri, dillere destan sokak lezzetleri ve zengin sofra kültürüyle küresel gastronomiye yön veren Türkiye, uluslararası alanda dev bir başarıya daha imza attı. Dünyaca ünlü lezzet rehberi TasteAtlas'ın uluslararası gurmelerin oylarıyla şekillenen "Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehri" araştırması açıklandı.

Mutfak devlerini geride bıraktık! Dünyanın en iyi 100 yemek şehri listesinde Türkiye’den 3 efsane şehir!

Küresel lezzet rekabetinde dünya devlerini geride bırakan Gaziantep, İstanbul ve İzmir, elde ettikleri tarihi dereceyle Türk mutfağının gücünü bir kez daha tescilledi. Her sokağı ayrı bir ziyafet sunan bu üç lezzet başkentimizin dünya sıralamasındaki yeri ve dev listenin tüm detayları…

Mutfak devlerini geride bıraktık! Dünyanın en iyi 100 yemek şehri listesinde Türkiye’den 3 efsane şehir!

100 - TRİESTE (İTALYA)

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Mutfak devlerini geride bıraktık! Dünyanın en iyi 100 yemek şehri listesinde Türkiye’den 3 efsane şehir!

99 - MANTUA (İTALYA)

Mutfak devlerini geride bıraktık! Dünyanın en iyi 100 yemek şehri listesinde Türkiye’den 3 efsane şehir!

98 - VERONA (İTALYA)

Mutfak devlerini geride bıraktık! Dünyanın en iyi 100 yemek şehri listesinde Türkiye’den 3 efsane şehir!

97 - YOGYAKARTA (ENDONEZYA)

Mutfak devlerini geride bıraktık! Dünyanın en iyi 100 yemek şehri listesinde Türkiye’den 3 efsane şehir!

96 - NOTO (İTALYA)

Mutfak devlerini geride bıraktık! Dünyanın en iyi 100 yemek şehri listesinde Türkiye’den 3 efsane şehir!

95 - AUSTİN (ABD)

Mutfak devlerini geride bıraktık! Dünyanın en iyi 100 yemek şehri listesinde Türkiye’den 3 efsane şehir!

94 - CHARLESTON (ABD)

Mutfak devlerini geride bıraktık! Dünyanın en iyi 100 yemek şehri listesinde Türkiye’den 3 efsane şehir!

93 - CHENNAİ (HİNDİSTAN)

Mutfak devlerini geride bıraktık! Dünyanın en iyi 100 yemek şehri listesinde Türkiye’den 3 efsane şehir!

92 - SURAKARTA (ENDONEZYA)

Mutfak devlerini geride bıraktık! Dünyanın en iyi 100 yemek şehri listesinde Türkiye’den 3 efsane şehir!

91 - HERAKLİON (YUNANİSTAN)

Mutfak devlerini geride bıraktık! Dünyanın en iyi 100 yemek şehri listesinde Türkiye’den 3 efsane şehir!

90 - PRAGUE (ÇEKYA)

Mutfak devlerini geride bıraktık! Dünyanın en iyi 100 yemek şehri listesinde Türkiye’den 3 efsane şehir!

89 - LONDON (İNGİLTERE)

Mutfak devlerini geride bıraktık! Dünyanın en iyi 100 yemek şehri listesinde Türkiye’den 3 efsane şehir!

88 - MALAGA (İSPANYA)

Mutfak devlerini geride bıraktık! Dünyanın en iyi 100 yemek şehri listesinde Türkiye’den 3 efsane şehir!

87 - ZAGREB (HIRVATİSTAN)

Mutfak devlerini geride bıraktık! Dünyanın en iyi 100 yemek şehri listesinde Türkiye’den 3 efsane şehir!

86 - BUFFALO (ABD)

Mutfak devlerini geride bıraktık! Dünyanın en iyi 100 yemek şehri listesinde Türkiye’den 3 efsane şehir!

85 - SİENA (İTALYA)

Mutfak devlerini geride bıraktık! Dünyanın en iyi 100 yemek şehri listesinde Türkiye’den 3 efsane şehir!

84 - İZMİR (TÜRKİYE)

Mutfak devlerini geride bıraktık! Dünyanın en iyi 100 yemek şehri listesinde Türkiye’den 3 efsane şehir!

83 - SAPPORO (JAPONYA)

Mutfak devlerini geride bıraktık! Dünyanın en iyi 100 yemek şehri listesinde Türkiye’den 3 efsane şehir!

82 - CORDOBA (İSPANYA)

Mutfak devlerini geride bıraktık! Dünyanın en iyi 100 yemek şehri listesinde Türkiye’den 3 efsane şehir!

81 - BERLİN (ALMANYA)

Mutfak devlerini geride bıraktık! Dünyanın en iyi 100 yemek şehri listesinde Türkiye’den 3 efsane şehir!

80 - BRUSSELS (BELÇİKA)

Mutfak devlerini geride bıraktık! Dünyanın en iyi 100 yemek şehri listesinde Türkiye’den 3 efsane şehir!

79 - AMSTERDAM (HOLLANDA)

Mutfak devlerini geride bıraktık! Dünyanın en iyi 100 yemek şehri listesinde Türkiye’den 3 efsane şehir!

78 - SAN SEBASTİAN (İSPANYA)