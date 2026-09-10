NATO’da kartlar yeniden dağıtıldı! 2026’nın en güçlü orduları açıklandı: İşte Türkiye’nin tarihi sıçrayışı...

Küresel güvenlik gündemindeki sıcak gelişmeler ve bölgesel gerilimler, ülkelerin askeri kapasitelerini bir kez daha dünya gündeminin ilk sırasına taşıdı. Son dönemde savunma sanayisine yaptığı dev yatırımlar, yerli üretim projeleri ve kapsamlı modernizasyon hamleleriyle öne çıkan Türkiye, 2026 yılının "NATO'nun En Güçlü Orduları" değerlendirmesinde dengeleri altüst etti.