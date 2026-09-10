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NATO’da kartlar yeniden dağıtıldı! 2026’nın en güçlü orduları açıklandı: İşte Türkiye'nin tarihi sıçrayışı...

Dünyadaki askeri dengelerin değiştiği şu günlerde 2026 NATO en güçlü ordular sıralaması açıklandı! Yerli ve milli savunma hamleleriyle dev rakiplerine fark atan Türkiye, listedeki konumuyla adından söz ettirdi. İşte NATO'nun en güçlü orduları ve Türkiye'nin dikkat çeken yeni yeri...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 10.09.2026 09:56 Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 09:57
NATO’da kartlar yeniden dağıtıldı! 2026’nın en güçlü orduları açıklandı: İşte Türkiye’nin tarihi sıçrayışı...
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Küresel güvenlik gündemindeki sıcak gelişmeler ve bölgesel gerilimler, ülkelerin askeri kapasitelerini bir kez daha dünya gündeminin ilk sırasına taşıdı. Son dönemde savunma sanayisine yaptığı dev yatırımlar, yerli üretim projeleri ve kapsamlı modernizasyon hamleleriyle öne çıkan Türkiye, 2026 yılının "NATO'nun En Güçlü Orduları" değerlendirmesinde dengeleri altüst etti.

NATO’da kartlar yeniden dağıtıldı! 2026’nın en güçlü orduları açıklandı: İşte Türkiye’nin tarihi sıçrayışı...

Geleneksel askeri güçler olan İngiltere, Fransa ve Almanya ile arasındaki stratejik makası hızla kapatan Türkiye, NATO'nun güney kanadında rakipsizliğini ilan ederken, ittifakın en güçlü ilk 3 ordusundan biri olma yolunda dev bir adım attı. TSK'nın küresel askeri güç sıralamasındaki ezber bozan yükselişi dikkat çekerken, devlerin yarıştığı listenin zirvesindeki hareketlilik gözlerden kaçmadı.

NATO’da kartlar yeniden dağıtıldı! 2026’nın en güçlü orduları açıklandı: İşte Türkiye’nin tarihi sıçrayışı...

İŞTE NATO'NUN EN GÜÇLÜ ÜLKELERİ 2026 GÜNCEL SIRALAMASI...

NATO’da kartlar yeniden dağıtıldı! 2026’nın en güçlü orduları açıklandı: İşte Türkiye’nin tarihi sıçrayışı...

32 - İZLANDA

NATO’da kartlar yeniden dağıtıldı! 2026’nın en güçlü orduları açıklandı: İşte Türkiye’nin tarihi sıçrayışı...

31 - KARADAĞ

NATO’da kartlar yeniden dağıtıldı! 2026’nın en güçlü orduları açıklandı: İşte Türkiye’nin tarihi sıçrayışı...

30 - KUZEY MAKEDONYA

NATO’da kartlar yeniden dağıtıldı! 2026’nın en güçlü orduları açıklandı: İşte Türkiye’nin tarihi sıçrayışı...

29 - LÜKSEMBURG

NATO’da kartlar yeniden dağıtıldı! 2026’nın en güçlü orduları açıklandı: İşte Türkiye’nin tarihi sıçrayışı...

28 - ESTONYA

NATO’da kartlar yeniden dağıtıldı! 2026’nın en güçlü orduları açıklandı: İşte Türkiye’nin tarihi sıçrayışı...

27 - LETONYA

NATO’da kartlar yeniden dağıtıldı! 2026’nın en güçlü orduları açıklandı: İşte Türkiye’nin tarihi sıçrayışı...

26 - SLOVENYA

NATO’da kartlar yeniden dağıtıldı! 2026’nın en güçlü orduları açıklandı: İşte Türkiye’nin tarihi sıçrayışı...

25 - LİTVANYA

NATO’da kartlar yeniden dağıtıldı! 2026’nın en güçlü orduları açıklandı: İşte Türkiye’nin tarihi sıçrayışı...

24 - ARNAVUTLUK

NATO’da kartlar yeniden dağıtıldı! 2026’nın en güçlü orduları açıklandı: İşte Türkiye’nin tarihi sıçrayışı...

23 - HIRVATİSTAN

NATO’da kartlar yeniden dağıtıldı! 2026’nın en güçlü orduları açıklandı: İşte Türkiye’nin tarihi sıçrayışı...

22 - SLOVAKYA

NATO’da kartlar yeniden dağıtıldı! 2026’nın en güçlü orduları açıklandı: İşte Türkiye’nin tarihi sıçrayışı...

21 - BULGARİSTAN

NATO’da kartlar yeniden dağıtıldı! 2026’nın en güçlü orduları açıklandı: İşte Türkiye’nin tarihi sıçrayışı...

20 - BELÇİKA

NATO’da kartlar yeniden dağıtıldı! 2026’nın en güçlü orduları açıklandı: İşte Türkiye’nin tarihi sıçrayışı...

19 - MACARİSTAN

NATO’da kartlar yeniden dağıtıldı! 2026’nın en güçlü orduları açıklandı: İşte Türkiye’nin tarihi sıçrayışı...

18 - ÇEKYA

NATO’da kartlar yeniden dağıtıldı! 2026’nın en güçlü orduları açıklandı: İşte Türkiye’nin tarihi sıçrayışı...

17 - ROMANYA

NATO’da kartlar yeniden dağıtıldı! 2026’nın en güçlü orduları açıklandı: İşte Türkiye’nin tarihi sıçrayışı...

16 - FİNLANDİYA

NATO’da kartlar yeniden dağıtıldı! 2026’nın en güçlü orduları açıklandı: İşte Türkiye’nin tarihi sıçrayışı...

15 - DANİMARKA

NATO’da kartlar yeniden dağıtıldı! 2026’nın en güçlü orduları açıklandı: İşte Türkiye’nin tarihi sıçrayışı...

14 - NORVEÇ

NATO’da kartlar yeniden dağıtıldı! 2026’nın en güçlü orduları açıklandı: İşte Türkiye’nin tarihi sıçrayışı...

13 - PORTEKİZ

NATO’da kartlar yeniden dağıtıldı! 2026’nın en güçlü orduları açıklandı: İşte Türkiye’nin tarihi sıçrayışı...

12 - HOLLANDA

NATO’da kartlar yeniden dağıtıldı! 2026’nın en güçlü orduları açıklandı: İşte Türkiye’nin tarihi sıçrayışı...

11 - YUNANİSTAN