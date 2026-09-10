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NATO’da kartlar yeniden dağıtıldı! 2026’nın en güçlü orduları açıklandı: İşte Türkiye'nin tarihi sıçrayışı...
NATO’da kartlar yeniden dağıtıldı! 2026’nın en güçlü orduları açıklandı: İşte Türkiye'nin tarihi sıçrayışı...
Dünyadaki askeri dengelerin değiştiği şu günlerde 2026 NATO en güçlü ordular sıralaması açıklandı! Yerli ve milli savunma hamleleriyle dev rakiplerine fark atan Türkiye, listedeki konumuyla adından söz ettirdi. İşte NATO'nun en güçlü orduları ve Türkiye'nin dikkat çeken yeni yeri...
Giriş Tarihi: 10.09.2026 09:56
Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 09:57