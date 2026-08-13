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Ne masası var ne de normal bir kapısı! Bu restoranda yemek yemek için tırmanmanız ve emeklemeniz gerekiyor

Klasik akşam yemeği konseptlerini unutun! Singapur'da kapılarını açan bir restoran, müşterilerine sadece bir yemek değil, odadan odaya emekleyerek ve tırmanarak geçilen 6 farklı dünyalık interaktif bir macera sunuyor.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 13.08.2026 12:56 Güncelleme Tarihi: 13.08.2026 12:58
Ne masası var ne de normal bir kapısı! Bu restoranda yemek yemek için tırmanmanız ve emeklemeniz gerekiyor

İşte "gizli" konumu ve sıra dışı konseptiyle gastronomi dünyasının gündemine oturan bu ilginç restoranın detayları...

Ne masası var ne de normal bir kapısı! Bu restoranda yemek yemek için tırmanmanız ve emeklemeniz gerekiyor

Sıradan bir akşam yemeğinde masanıza oturur, menüden yemeğinizi seçer ve garsonun servis yapmasını beklersiniz. Ancak Singapur'daki bu restoranda, misafirlerine gizemli, oyunlu ve adeta bir film platosunu andıran 2 saatlik interaktif bir lezzet yolculuğu vaat ediyor.

Ne masası var ne de normal bir kapısı! Bu restoranda yemek yemek için tırmanmanız ve emeklemeniz gerekiyor

KONUMU BİLE GİZLİ: GİRİŞ BİR KAFENİN GİZLİ KAPISINDAN YAPILIYOR

Restorana rezervasyon yaptırdığınızda adres açıkça verilmiyor; konuma dair detaylar müşterilere yemeğe kısa süre kala özel mesajla iletiliyor.

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Ne masası var ne de normal bir kapısı! Bu restoranda yemek yemek için tırmanmanız ve emeklemeniz gerekiyor

Bir grup olarak içeri alınan en fazla 8 kişilik müşteri topluluğu, ilk tadımın ardından aynalar ve ışıklarla dolu gizemli geçitlerden geçerek restoranın gizli dünyalarına adım atıyor.

Ne masası var ne de normal bir kapısı! Bu restoranda yemek yemek için tırmanmanız ve emeklemeniz gerekiyor

EMEKLEMEYE VE TIRMANMAYA HAZIR OLUN!

Restoranda bir odadan diğerine geçmek öyle kolay değil. Müşteriler, bir sonraki "dünyaya" geçebilmek için:

Gizli duvar panellerini bulmak,

Merdivenlere tırmanmak,

Dar tünellerden ve geçitlerden emekleyerek geçmek zorunda.

Ne masası var ne de normal bir kapısı! Bu restoranda yemek yemek için tırmanmanız ve emeklemeniz gerekiyor

Bu nedenle mekan yetkilileri, gelen misafirlere rahat pantolonlar ve spor ayakkabılar giymelerini tavsiye ediyor.

Ne masası var ne de normal bir kapısı! Bu restoranda yemek yemek için tırmanmanız ve emeklemeniz gerekiyor

6 FARKLI ODA, 6 SÜRPRİZ DÜNYA

2 saat süren deneyim boyunca müşteriler 6 farklı konsept odayı geziyor ve her odada ne yiyeceklerini önceden bilmiyorlar. Her odanın kendine ait bir hikayesi, dekoru ve interaktif oyunları bulunuyor.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör