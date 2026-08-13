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Ne masası var ne de normal bir kapısı! Bu restoranda yemek yemek için tırmanmanız ve emeklemeniz gerekiyor

Klasik akşam yemeği konseptlerini unutun! Singapur'da kapılarını açan bir restoran, müşterilerine sadece bir yemek değil, odadan odaya emekleyerek ve tırmanarak geçilen 6 farklı dünyalık interaktif bir macera sunuyor.

Giriş Tarihi: 13.08.2026 12:56 Güncelleme Tarihi: 13.08.2026 12:58