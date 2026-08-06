Trend Galeri Trend Yaşam Ne uydu vardı ne elektronik cihaz! Dünya’nın ağırlığını ölçmek için dağ kullandılar!

Ne uydu vardı ne elektronik cihaz! Dünya’nın ağırlığını ölçmek için dağ kullandılar!

Uyduların ve elektronik ölçüm cihazlarının bulunmadığı 1774 yılında bilim insanları, Dünya'nın kütlesini ölçebilmek için İskoçya'da bulunan bir dağı kullandı.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 06.08.2026 09:25 Güncelleme Tarihi: 06.08.2026 09:27
Ne uydu vardı ne elektronik cihaz! Dünya’nın ağırlığını ölçmek için dağ kullandılar!

Schiehallion Dağı'nın çekim gücünün oluşturduğu küçücük sapmayı ölçen ekip, gezegenin ortalama yoğunluğunu günümüzde kabul edilen değere oldukça yakın biçimde hesaplayabildi.

Ne uydu vardı ne elektronik cihaz! Dünya’nın ağırlığını ölçmek için dağ kullandılar!

İngiliz Kraliyet Astronomu Nevil Maskelyne öncülüğünde gerçekleştirilen deney için İskoçya'nın Perthsire bölgesinde bulunan Schiehallion Dağı seçildi.

Ne uydu vardı ne elektronik cihaz! Dünya’nın ağırlığını ölçmek için dağ kullandılar!

YILDIZLARLA DAĞIN ÇEKİM GÜCÜNÜ ÖLÇTÜLER

1083 metre yüksekliğindeki dağın çevresindeki tepelerden uzakta bulunması ve neredeyse simetrik bir yapıya sahip olması nedeniyle kütlesinin hesaplanmasını kolaylaştırıyordu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Ne uydu vardı ne elektronik cihaz! Dünya’nın ağırlığını ölçmek için dağ kullandılar!

Dağın kuzeyine ve güneyine gözlemevleri kuran Maskelyne, yıldızların konumlarını çekül doğrultusu ile karşılaştırdı.

Ne uydu vardı ne elektronik cihaz! Dünya’nın ağırlığını ölçmek için dağ kullandılar!

Dağın çekim gücünün çekülü kendisine doğru çok küçük bir açıyla kaydırması bekleniyordu. Aylar süren gözlemlerin sonunda toplam 11,6 yay saniyelik bir sapma ölçüldü.

Ne uydu vardı ne elektronik cihaz! Dünya’nın ağırlığını ölçmek için dağ kullandılar!

Ortaya çıkan değer son derece küçük olmasına rağmen dağın kendi çekim gücüne sahip olduğunu göstermeye yetti. Dağın hacmi ve yoğunluğu bilindiğinde, çekül üzerindeki etkisi Dünya'nın çekim gücüyle karşılaştırılabilecekti.

Ne uydu vardı ne elektronik cihaz! Dünya’nın ağırlığını ölçmek için dağ kullandılar!

SONUÇ MODERN DEĞERDEN YAKLAŞIK YÜZDE 18 UZAK

Matematikçi Charles Hutton, Schiehallion'un hacmini hesaplamak için dağı çok sayıda dikey bölüme ayırdı. Eş yükseltideki noktaları birleştiren kontur çizgilerden yararlanması, topoğrafik haritalamanın gelişimindeki önemli adımlardan biri oldu.

Ne uydu vardı ne elektronik cihaz! Dünya’nın ağırlığını ölçmek için dağ kullandılar!

Hutton, hesaplamaların sonunda Dünya'nın ortalama yoğunluğunu metreküp başına yaklaşık 4 bin 500 kilogram olarak belirledi. Günümüzde kabul edilen değer metreküp başına yaklaşık 5 bin 515 kilogram olarak biliniyor.

Ne uydu vardı ne elektronik cihaz! Dünya’nın ağırlığını ölçmek için dağ kullandılar!

Dönemin sınırlı araçları düşünüldüğünde elde edilen sonuç, modern değerin yalnızca yaklaşık yüzde 18 altında kalıyordu.

Ne uydu vardı ne elektronik cihaz! Dünya’nın ağırlığını ölçmek için dağ kullandılar!

Deney, Dünya'nın yüzeydeki kayalardan çok daha yoğun olduğunu da gözler önüne serdi. Hutton buradan hareketle gezegenin iç kısmında daha yoğun ve büyük olasılıkla metalik maddelerin bulunması gerektiğini düşündü.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör