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Nehri olmayan şehrin altına 25 kilometrelik gizli su tüneli kazmışlar! 800 yıldır suyu pompasız taşıyor

Nehri ve büyük bir doğal su kaynağı bulunmayan Siena'da, yüzyıllar önce yerin altına olağanüstü bir su ağı kuruldu. Daracık tünellerden oluşan bu sistemin bugün bile çalışıyor olması, asıl dikkat çeken ayrıntıyı ise daha da merak uyandırıcı hale getiriyor.

Giriş Tarihi: 09.09.2026 16:32 Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 16:33