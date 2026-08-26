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Nepal'deki sel felaketinde acı bilanço: Ölü sayısı 157'ye yükseldi! Yüzlerce kişi kayıp...

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa ve çevresinde toprak kayması ve sel meydana geldi. Felaket sonrası elektrik ve iletişim kanalları tamamen kesilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 157'ye yükseldi. Devlet Başkanı Şi ise tahliye çağrısında bulundu.

Giriş Tarihi: 26.08.2026 21:31 Güncelleme Tarihi: 26.08.2026 22:00