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Nepal'deki sel felaketinde acı bilanço: Ölü sayısı 157'ye yükseldi! Yüzlerce kişi kayıp...

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa ve çevresinde toprak kayması ve sel meydana geldi. Felaket sonrası elektrik ve iletişim kanalları tamamen kesilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 157'ye yükseldi. Devlet Başkanı Şi ise tahliye çağrısında bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 26.08.2026 21:31 Güncelleme Tarihi: 26.08.2026 22:00
Nepal’deki sel felaketinde acı bilanço: Ölü sayısı 157’ye yükseldi! Yüzlerce kişi kayıp...

The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, dağlık bir bölge olan Rasuwa ve çevre bölgelerde sabah saatlerinde sel meydana geldi.

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Nepal’deki sel felaketinde acı bilanço: Ölü sayısı 157’ye yükseldi! Yüzlerce kişi kayıp...

Selin, Bhotekoshi Nehri çevresindeki yerleşim yerlerine ve binalara zarar verdiğini kaydeden yetkililer, kolluk kuvvetlerinin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Nepal’deki sel felaketinde acı bilanço: Ölü sayısı 157’ye yükseldi! Yüzlerce kişi kayıp...

Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 157'ye yükseldi.

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Nepal’deki sel felaketinde acı bilanço: Ölü sayısı 157’ye yükseldi! Yüzlerce kişi kayıp...

YÜZLERCE KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

Başbakanlık Ofisi verilerine göre, 44 güvenlik görevlisi ile 391'i yabancı uyruklu kişi kayıp.

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Nepal’deki sel felaketinde acı bilanço: Ölü sayısı 157’ye yükseldi! Yüzlerce kişi kayıp...

Nepal basınında, haber alınamayan kişilerin, Rasuwa'nın sınır komşusu olan Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Kailash Mansarovar bölgesine dini ziyaret amacıyla bölgede oldukları ifadesi yer aldı.

Nepal’deki sel felaketinde acı bilanço: Ölü sayısı 157’ye yükseldi! Yüzlerce kişi kayıp...

KÖTÜ HAVA ŞARTLARI ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA ENGEL OLUYOR

Yetkililere göre, arama kurtarma çalışmaları Nepal ordusu ve özel şirketlere ait helikopterlerle sürüyor.

Nepal’deki sel felaketinde acı bilanço: Ölü sayısı 157’ye yükseldi! Yüzlerce kişi kayıp...

Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı helikopterler dönüş yapmak zorunda kalırken, bölgeye ilave helikopterlerin gönderilmesinin zorlaştığı belirtiliyor.

Nepal’deki sel felaketinde acı bilanço: Ölü sayısı 157’ye yükseldi! Yüzlerce kişi kayıp...

ÇİN DEVLET BAŞKANI Şİ'DEN TAHLİYE ÇAĞRISI

Xinhua ajansının haberine göre Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Nepal'deki sellerin Tibet Özerk Bölgesi'nde Gyirong sınır kapısı yakınlarına kadar gelmesi ve sivil kayıplara yol açması üzerine, arama kurtarma çalışmalarına başlanması talimatını verdi.

Nepal’deki sel felaketinde acı bilanço: Ölü sayısı 157’ye yükseldi! Yüzlerce kişi kayıp...

Şi ayrıca, bölge sakinlerinin tahliye edilmesi ve yaralılara tıbbi müdahalede bulunulması konusunda bölge yetkililerini görevlendirdi.

Nepal’deki sel felaketinde acı bilanço: Ölü sayısı 157’ye yükseldi! Yüzlerce kişi kayıp...

Çin Başbakanı Li Çiang da sellerden etkilenen ve kaybolan kişilerin sayısının derhal tespit edilmesi, bölge yetkilileriyle işbirliği ve iletişimin artırılması talimatını verdi.

Nepal’deki sel felaketinde acı bilanço: Ölü sayısı 157’ye yükseldi! Yüzlerce kişi kayıp...

Nepal basınındaki haberlere göre selin sebebini araştıran yetkililer, yakınlardaki bir buzul gölünün taşması ihtimali üzerinde duruyor.

Nepal’deki sel felaketinde acı bilanço: Ölü sayısı 157’ye yükseldi! Yüzlerce kişi kayıp...

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, insani yardım malzemeleri taşıyan uçağın Nepal'in başkenti Kathmandu'ya ulaştığını, daha fazla yardım için çalışmalara devam ettiklerini açıkladı.

Nepal’deki sel felaketinde acı bilanço: Ölü sayısı 157’ye yükseldi! Yüzlerce kişi kayıp...
Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
#NEPAL #ÇİN #SEL