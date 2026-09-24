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Nişantaşı’nda kameralara yakalanmıştı: 50 bin TL’lik alışverişi ödemeyen fenomenin savunması pes dedirtti! 'Meğer daha önce aynı mağazadan...'
Nişantaşı’nda kameralara yakalanmıştı: 50 bin TL’lik alışverişi ödemeyen fenomenin savunması pes dedirtti! "Meğer daha önce aynı mağazadan..."
SON DAKİKA | İstanbul Nişantaşı'nda sosyal medya içerik üreticisi ve ressam Dem Sevinç K. (28), bir mağazadan toplam değeri 47 bin 860 lira olan 24 parça ürünü alarak ödeme yapmadan dışarı çıktı. Görevliler tarafından yakalanan Dem Sevinç K., polis ekipleri tarafından emniyete götürülürken, ürünler mağazaya teslim edildi. İfadesinde; "Kuzenimi arayacaktım dalgınlıkla çıktım. Onu bekliyordum" dedi. Ürünlerin ücretini ödemek istediğini söyleyen şüpheli, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Giriş Tarihi: 24.09.2026 15:20
Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 15:22