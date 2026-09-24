Nişantaşı’nda kameralara yakalanmıştı: 50 bin TL’lik alışverişi ödemeyen fenomenin savunması pes dedirtti! "Meğer daha önce aynı mağazadan..."

Olay, 17 Ağustos saat 13.40 sıralarında Nişantaşı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir mağazadan toplam değeri 47 bin 860 lira olan 24 parça ürünü alan ressam Dem Sevinç K. ürünlerin ücretini ödemeden dışarı çıktı. Durumu fark eden mağaza görevlileri, Dem Sevinç K.'yi kapının önünde durdurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ürünler mağazaya geri teslim edilirken, mağaza yetkilileri olayla ilgili şikayetçi oldu.