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Nurdan Eriş ile İsviçre’de gizlice evlenmişti! Cezaevindeki Haluk Levent’e boşanma davası: Hem AHBAP bağışçısı hem tutuklu…
Nurdan Eriş ile İsviçre’de gizlice evlenmişti! Cezaevindeki Haluk Levent’e boşanma davası: Hem AHBAP bağışçısı hem tutuklu…
AHBAP soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Haluk Levent'in 2018 yılında İsviçre'de gizlice evlendiği ortaya çıkmıştı. AHBAP'ın en büyük bağışçılarından biri olan Nurdan Eriş'in milyonlarca lira gönderdiği öğrenilirken Haluk Levent'e boşanma davası açmaya hazırlanıyor. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 28.08.2026 09:08
Güncelleme Tarihi: 28.08.2026 09:13