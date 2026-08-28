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Nurdan Eriş ile İsviçre’de gizlice evlenmişti! Cezaevindeki Haluk Levent’e boşanma davası: Hem AHBAP bağışçısı hem tutuklu…

AHBAP soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Haluk Levent'in 2018 yılında İsviçre'de gizlice evlendiği ortaya çıkmıştı. AHBAP'ın en büyük bağışçılarından biri olan Nurdan Eriş'in milyonlarca lira gönderdiği öğrenilirken Haluk Levent'e boşanma davası açmaya hazırlanıyor. İşte detaylar…

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 28.08.2026 09:08 Güncelleme Tarihi: 28.08.2026 09:13
Nurdan Eriş ile İsviçre’de gizlice evlenmişti! Cezaevindeki Haluk Levent’e boşanma davası: Hem AHBAP bağışçısı hem tutuklu…

Ahbap soruşturmasında evli olduğu ortaya çıkan Haluk Levent'e cezaevindeki eşinden boşanma davası kararı geldi. Şarkıcı Haluk Levent Ahbap Derneği için toplanan yardımları çeklerle üzerine aldığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Asrın felaketinde toplanan paraların da bahis ve kumarda kullanıldığı da iddia edilmişti.

Nurdan Eriş ile İsviçre’de gizlice evlenmişti! Cezaevindeki Haluk Levent’e boşanma davası: Hem AHBAP bağışçısı hem tutuklu…

'SIK SIK PARA TALEP EDİYORDU'

Haluk Levent 2018 yılında İsviçre'de yaşayan Türk iş kadını Nurdan Eriş ile evlenmişti ve bu evliliği sır gibi saklamıştı. Levent iddiaya göre evlilik öncesi ve sonrasında Nurdan Eriş'ten sık sık para talep ediyordu.

Nurdan Eriş ile İsviçre’de gizlice evlenmişti! Cezaevindeki Haluk Levent’e boşanma davası: Hem AHBAP bağışçısı hem tutuklu…

"PEŞİMDE MAFYALAR VAR" DİYORDU

Haluk Levent ile 2018 yılında İsviçre'de evlendiklerini anlatan Eriş, "Çocuklarım babasız büyüdüğü için ona bağlandılar. 2018 yılında şirketimi sattım. Ondan önce de ona Amerika'daki şirketimden para göndermiştim. Çoğu zaman borcum var, ödemem lazım, tefeciler var, peşimde mafya var diyordu. Beni kullandı."

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Nurdan Eriş ile İsviçre’de gizlice evlenmişti! Cezaevindeki Haluk Levent’e boşanma davası: Hem AHBAP bağışçısı hem tutuklu…

Nurdan Eriş, evliliklerinin 8. yılında eşi tarafından dolandırıldığını anlamış ama o da şüpheliler arasında yer alarak cezaevinin yolunu tutmuştu.

Nurdan Eriş ile İsviçre’de gizlice evlenmişti! Cezaevindeki Haluk Levent’e boşanma davası: Hem AHBAP bağışçısı hem tutuklu…

KARAR CEZAEVİNDE GELDİ

ATV'nin haberine göre Nurdan Eriş, İsviçre'de başlayan evliliği cezaevinde bitirme kararı aldı. Süreç başladı ancak evliliğin bitmesi için hem İsviçre'de hem de Türkiye'de bazı evrakların tamamlanması gerekiyor.

Nurdan Eriş ile İsviçre’de gizlice evlenmişti! Cezaevindeki Haluk Levent’e boşanma davası: Hem AHBAP bağışçısı hem tutuklu…

"ANLADIĞIMDA ÇOK GEÇTİ"

Yurt dışında yaşadığı için kendisini saf bulduğunu ileri süren Eriş, "Şu an kendimi salak olarak hissediyorum. Birkaç sene önce benden Türkiye'ye gelmemi istedi. Geldim. Para gönderdi."

Nurdan Eriş ile İsviçre’de gizlice evlenmişti! Cezaevindeki Haluk Levent’e boşanma davası: Hem AHBAP bağışçısı hem tutuklu…

"Ev kiraladık. 4-5 senedir eve hiç gelmiyordu. Arada bir geliyordu. Ben zaten boşanma kararı aldım. Burada yanlış bir şey olduğunu anladım. Ama geç anladım. İnanmak istedim. Çünkü tüm Türkiye güveniyordu. Mağdur kızları kurtarıyordu."

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#AHBAP #HALUK LEVENT