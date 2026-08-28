Nurdan Eriş ile İsviçre’de gizlice evlenmişti! Cezaevindeki Haluk Levent’e boşanma davası: Hem AHBAP bağışçısı hem tutuklu…

"Ev kiraladık. 4-5 senedir eve hiç gelmiyordu. Arada bir geliyordu. Ben zaten boşanma kararı aldım. Burada yanlış bir şey olduğunu anladım. Ama geç anladım. İnanmak istedim. Çünkü tüm Türkiye güveniyordu. Mağdur kızları kurtarıyordu."