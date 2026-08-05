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O köyde bir gecede güneş 2 kez batacak! Sırf bu görsel şöleni izlemek için biletler yıllar önce tükendi

Gökyüzü tutkunları ve bilim dünyası, doğanın en büyüleyici mucizelerinden birine tanıklık etmek üzere aynı noktada buluşuyor. İspanya'nın sessizliğe bürünmüş minik bir köyünde, takvimlerin 12 Ağustos'u göstermesiyle birlikte daha önce benzeri görülmemiş sıra dışı bir gök olayı yaşanacak

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 05.08.2026 13:53 Güncelleme Tarihi: 05.08.2026 13:57
O köyde bir gecede güneş 2 kez batacak! Sırf bu görsel şöleni izlemek için biletler yıllar önce tükendi

Güneş'in batışından hemen önce gerçekleşecek tarihi tutulma sayesinde bölge halkı ve ziyaretçiler, dakikalar arayla "iki gün batımı" atmosferine tanıklık edecek. Otel odalarının yıllar öncesinden tükendiği ve dünyanın dört bir yanından göç almış sakinlerin geri döndüğü bu ıssız yerleşim, o gece adeta insan akınına uğrayacak. Üstelik aynı gece yaşanacak meteor yağmuru şöleni de bu eşsiz görsel şöleni ikiye katlayacak.

O köyde bir gecede güneş 2 kez batacak! Sırf bu görsel şöleni izlemek için biletler yıllar önce tükendi

114 YIL SONRA BİR İLK: 10 NÜFUSLU KÖY DÜNYANIN İLGİSİNİ ÇEKTİ
İspanya'nın Burgos bölgesinde yer alan ve kalıcı nüfusu neredeyse iki elin parmaklarını geçmeyen Avellanosa de Muñó köyü, tarihi bir kırılma noktasına ev sahipliği yapıyor. 12 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleşecek olan tam Güneş tutulması, ana kara Avrupa'da 1999'dan, İspanya ana karasında ise 1912'den bu yana görülecek ilk tam tutulma olma unvanını taşıyor.

O köyde bir gecede güneş 2 kez batacak! Sırf bu görsel şöleni izlemek için biletler yıllar önce tükendi

Tutulmanın tam merkez gölge koridoru üzerinde konumlanan bu küçük köy, sıfır ışık kirliliği ve engel tanımayan geniş buğday tarlalarıyla gökyüzü gözlemcileri için gezegenin en ideal noktası olarak gösteriliyor.

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O köyde bir gecede güneş 2 kez batacak! Sırf bu görsel şöleni izlemek için biletler yıllar önce tükendi

DAKİKALAR İÇİNDE İKİ KEZ ALACAKARANLIK YAŞANACAK
Bu doğa olayını benzersiz kılan en temel detay ise zamanlamasında gizli. Tutulma anının, Güneş'in batışına son derece yakın bir zaman dilimine denk gelmesi nadir bir görsel kırılma yaratacak. Madridli ünlü fizikçilerin aktardığı bilgilere göre, Güneş önce Ay'ın arkasında kaybolarak zifiri bir karanlık oluşturacak, ardından tekrar belirecek ve kısa bir süre sonra normal gün batımını gerçekleştirecek. Bu durum gözlemleyenlere, sadece birkaç dakika içinde üst üste iki gün batımı izleme ayrıcalığı sunacak.

O köyde bir gecede güneş 2 kez batacak! Sırf bu görsel şöleni izlemek için biletler yıllar önce tükendi

GÖRSEL ŞÖLENİ PERSEİD METEOR YAĞMURU TAMAMLAYACAK
Sıra dışı doğa şöleni yalnızca iki kez yaşanacak gün batımıyla da sınırlı kalmayacak. Tam Güneş tutulmasının hemen ardından gelen gece, yılın en yoğun meteor geçişlerinin yaşandığı Perseid meteor yağmuru zirve noktasına ulaşacak. Gökyüzü meraklıları gündüz zifiri karanlığı ve çift gün batımını deneyimledikten hemen sonra, gece boyunca yıldız yağmuruna şahitlik edecek.

O köyde bir gecede güneş 2 kez batacak! Sırf bu görsel şöleni izlemek için biletler yıllar önce tükendi

TERK EDİLEN KÖY YILLAR SONRA İNSAN AKININA UĞRUYOR
Zamanında tarımda makineleşme ve büyük şehirlere göç nedeniyle neredeyse boşalan ve "insandan çok keçinin yaşadığı" Avellanosa de Muñó'da yıllardır sessizlik hakim kılıyordu. Ancak bu tarihi tutulma haberi, İngiltere'den Fransa'ya ve Venezuela'ya kadar uzanan eski köy sakinlerini ve binlerce turisti adeta harekete geçirdi.

O köyde bir gecede güneş 2 kez batacak! Sırf bu görsel şöleni izlemek için biletler yıllar önce tükendi

Bölgedeki konaklama tesisleri ve çevre kasabalardaki tarihi oteller 2022 yılından bu yana kapalı gişe çalışırken, yerel halk da köye akın edecek binlerce misafiri ağırlamak için son hazırlıklarını sürdürüyor.

O köyde bir gecede güneş 2 kez batacak! Sırf bu görsel şöleni izlemek için biletler yıllar önce tükendi
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör