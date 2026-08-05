O köyde bir gecede güneş 2 kez batacak! Sırf bu görsel şöleni izlemek için biletler yıllar önce tükendi

DAKİKALAR İÇİNDE İKİ KEZ ALACAKARANLIK YAŞANACAK

Bu doğa olayını benzersiz kılan en temel detay ise zamanlamasında gizli. Tutulma anının, Güneş'in batışına son derece yakın bir zaman dilimine denk gelmesi nadir bir görsel kırılma yaratacak. Madridli ünlü fizikçilerin aktardığı bilgilere göre, Güneş önce Ay'ın arkasında kaybolarak zifiri bir karanlık oluşturacak, ardından tekrar belirecek ve kısa bir süre sonra normal gün batımını gerçekleştirecek. Bu durum gözlemleyenlere, sadece birkaç dakika içinde üst üste iki gün batımı izleme ayrıcalığı sunacak.