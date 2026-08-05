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O köyde bir gecede güneş 2 kez batacak! Sırf bu görsel şöleni izlemek için biletler yıllar önce tükendi
O köyde bir gecede güneş 2 kez batacak! Sırf bu görsel şöleni izlemek için biletler yıllar önce tükendi
Gökyüzü tutkunları ve bilim dünyası, doğanın en büyüleyici mucizelerinden birine tanıklık etmek üzere aynı noktada buluşuyor. İspanya'nın sessizliğe bürünmüş minik bir köyünde, takvimlerin 12 Ağustos'u göstermesiyle birlikte daha önce benzeri görülmemiş sıra dışı bir gök olayı yaşanacak
Giriş Tarihi: 05.08.2026 13:53
Güncelleme Tarihi: 05.08.2026 13:57