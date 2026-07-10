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O ülkede acil durum alarmı: 900 yılan sokaklarda kol geziyor! Meğer bu yüzden kaçmışlar...

O ülkede etkili olan tayfun ve sel felaketi nedeniyle bir barajın çökmesi sonucu sular altında kalan çiftlikten yaklaşık 900 yılan kaçtı. Aralarında ölümcül kobraların da bulunduğu yüzlerce yılanın yayıldığı köyde "acil durum" ilan edildi. İşte korkutan olayın detayları...

Giriş Tarihi: 10.07.2026 11:11 Güncelleme Tarihi: 10.07.2026 11:25
O ülkede acil durum alarmı: 900 yılan sokaklarda kol geziyor! Meğer bu yüzden kaçmışlar...

Global Times gazetesinin haberine göre, şiddetli tayfunun etkili olduğu Guangşi eyaletinde, seller nedeniyle Liulan Barajı çöktü. Baraj sularının vurduğu bölgedeki bir yılan üretim çiftliğinin koruma duvarları ve çitleri yıkıldı, tesisteki yaklaşık 900 yılan kaçtı.

O ülkede acil durum alarmı: 900 yılan sokaklarda kol geziyor! Meğer bu yüzden kaçmışlar...

Yılan istilasına uğrayan Dengwei köyünde büyük panik yaşanırken, sel sularıyla kaplı sokaklarda yüzlerce yılanın yüzdüğü ve evlerin pencerelerine tırmanmaya çalıştığı görüldü.

O ülkede acil durum alarmı: 900 yılan sokaklarda kol geziyor! Meğer bu yüzden kaçmışlar...

Bel hizasına kadar yükselen suların içinde mahsur kalan köylüler, yılanlardan korunmak için bambu sopalarla mücadele etti.

Çin sular altında kaldı: Çiftlikten 900 yılan kaçtı | Video

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O ülkede acil durum alarmı: 900 yılan sokaklarda kol geziyor! Meğer bu yüzden kaçmışlar...

PANZEHİR STOKLARI ARTIRILDI

Olayın ardından eyalet düzeyinde alarm verilerek, çok sayıda arama-kurtarma ve acil müdahale ekibi bölgeye sevk edildi.

O ülkede acil durum alarmı: 900 yılan sokaklarda kol geziyor! Meğer bu yüzden kaçmışlar...

Guangcou Acil Durum Yönetim Bürosu, özel koruyucu kıyafetli ekiplerin hem sürüngenleri yakalamak hem de selzedeleri tahliye etmek için operasyon yürüttüğünü açıkladı.

O ülkede acil durum alarmı: 900 yılan sokaklarda kol geziyor! Meğer bu yüzden kaçmışlar...

Yetkililer, bölgedeki panzehir stoklarının artırıldığını ve yerel hastanelerde olası kobra ısırmalarına karşı özel hızlı müdahale hatları kurulduğunu duyurdu. Şu ana kadar bir köylünün yılan ısırması sonucu hastaneye kaldırıldığını belirtiliyor.

O ülkede acil durum alarmı: 900 yılan sokaklarda kol geziyor! Meğer bu yüzden kaçmışlar...

39 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çin'in güneyinde etkili olan Maysak Tayfunu'nun bölgede yol açtığı şiddetli sel felaketi nedeniyle şimdiye kadar 39 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
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