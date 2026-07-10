O ülkede acil durum alarmı: 900 yılan sokaklarda kol geziyor! Meğer bu yüzden kaçmışlar...

Global Times gazetesinin haberine göre, şiddetli tayfunun etkili olduğu Guangşi eyaletinde, seller nedeniyle Liulan Barajı çöktü. Baraj sularının vurduğu bölgedeki bir yılan üretim çiftliğinin koruma duvarları ve çitleri yıkıldı, tesisteki yaklaşık 900 yılan kaçtı.