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O ülkede acil durum alarmı: 900 yılan sokaklarda kol geziyor! Meğer bu yüzden kaçmışlar...
O ülkede acil durum alarmı: 900 yılan sokaklarda kol geziyor! Meğer bu yüzden kaçmışlar...
O ülkede etkili olan tayfun ve sel felaketi nedeniyle bir barajın çökmesi sonucu sular altında kalan çiftlikten yaklaşık 900 yılan kaçtı. Aralarında ölümcül kobraların da bulunduğu yüzlerce yılanın yayıldığı köyde "acil durum" ilan edildi. İşte korkutan olayın detayları...
Giriş Tarihi: 10.07.2026 11:11
Güncelleme Tarihi: 10.07.2026 11:25