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Okyanusun dibinde radyoaktif alarmı! 200 binden fazla varili denize bıraktılar: Yıllar sonra ortaya çıktı
Okyanusun dibinde radyoaktif alarmı! 200 binden fazla varili denize bıraktılar: Yıllar sonra ortaya çıktı
Kuzeydoğu Atlantik Okyanusu'nun derinliklerine onlarca yıl önce bırakılan 200 binden fazla radyoaktif atık varili bilim insanlarını alarm durumuna geçirdi! İşte okyanusun dibindeki felaketin tüm ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 11.08.2026 15:13
Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 15:26