Trend
Galeri
Trend Yaşam
Ömürleri Karaya Değmeden Geçiyor: Hiç Beton Kullanmadan Yapılan 100 Yüzen Adada Yaşıyorlar!
Ömürleri Karaya Değmeden Geçiyor: Hiç Beton Kullanmadan Yapılan 100 Yüzen Adada Yaşıyorlar!
Modern dünyanın beton binalarını, şehir karmaşasını tamamen unuttular. Ayakları ömür boyu karaya değmeyen bu insanlar, tam 100 tane yüzen adada hiçbir mimari yapı veya beton kullanmadan bir ömür geçiriyor. İşte görenlerin gözlerine inanamadığı o sıra dışı yaşam...
Giriş Tarihi: 24.07.2026 11:09
Güncelleme Tarihi: 24.07.2026 11:12