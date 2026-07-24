Ömürleri Karaya Değmeden Geçiyor: Hiç Beton Kullanmadan Yapılan 100 Yüzen Adada Yaşıyorlar!

Beton, tuğla ya da demir... Bu kelimelerin hiçbirinin onların dünyasında karşılığı yok. Güney Amerika'nın en yüksek noktalarındaki bir gölde yaşayan bu gizemli topluluk, tam 100 tane yüzen adada yüzyıllardır karaya tek bir adım bile atmadan varlıklarını sürdürüyor.