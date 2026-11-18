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Orman meyvelerini küflenmeden haftalarca taze tutan sır! Sirkeli su yöntemiyle ilk günkü gibi kalıyor
Orman meyvelerini küflenmeden haftalarca taze tutan sır! Sirkeli su yöntemiyle ilk günkü gibi kalıyor
Çilek, ahududu ve böğürtlen gibi hassas orman meyveleri, eve getirildikten kısa süre sonra hızla yumuşayıp küflenebiliyor. Ancak uzmanların önerdiği bu basit sirkeli su yöntemi, meyvelerin ömrünü haftalarca uzatarak tazeliğini korumasını sağlıyor.
Giriş Tarihi: 18.11.2026 14:09
Güncelleme Tarihi: 18.11.2026 14:37