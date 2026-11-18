En Kritik Aşama: Tamamen Kurulama

Meyvelerin küflenmemesi için atılacak en önemli adım kurulamadır. Havlu kağıt serili temiz bir tepsinin üzerine meyveleri tek bir kat halinde serin ve tamamen kuruyana kadar bekletin. Üzerlerinde en ufak bir nem kalıntısı bile kalmamalıdır.İyice kuruyan orman meyvelerini, tabanına kuru kağıt havlu serilmiş hava alabilen cam saklama kaplarına yerleştirin. Kapağını hafif aralık bırakarak ya da delikli kaplar tercih ederek buzdolabına kaldırın; bu sayede meyvelerinizin haftalarca bozulmadan taze kaldığını göreceksiniz.