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Ortalama kazancın en yüksek olduğu meslekler açıklandı: Üniversite tercih listesine bu bölümleri yazan yaşadı!
Ortalama kazancın en yüksek olduğu meslekler açıklandı: Üniversite tercih listesine bu bölümleri yazan yaşadı!
Milyonlarca adayın geleceğini şekillendiren YKS tercih maratonunda dengeleri değiştirecek resmi veriler güncellendi! TÜİK, yükseköğretim mezunlarının iş bulma sürelerini ve aylık maaş skalasını gözler önüne seren dev raporunu duyurdu.
Giriş Tarihi: 28.07.2026 14:08
Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 14:17