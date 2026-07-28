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Ortalama kazancın en yüksek olduğu meslekler açıklandı: Üniversite tercih listesine bu bölümleri yazan yaşadı!

Milyonlarca adayın geleceğini şekillendiren YKS tercih maratonunda dengeleri değiştirecek resmi veriler güncellendi! TÜİK, yükseköğretim mezunlarının iş bulma sürelerini ve aylık maaş skalasını gözler önüne seren dev raporunu duyurdu.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 28.07.2026 14:08 Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 14:17
Ortalama kazancın en yüksek olduğu meslekler açıklandı: Üniversite tercih listesine bu bölümleri yazan yaşadı!

Diplomayı aldığı gibi yüksek gelirle işe başlamak isteyenlerin odağındaki listede, ezber bozan bölümler öne çıktı. İşte tercih listenizi son haline getirmeden önce mutlaka incelemeniz gereken, en yüksek maaş garantili ve en hızlı istihdam sağlayan o meslekler!

Ortalama kazancın en yüksek olduğu meslekler açıklandı: Üniversite tercih listesine bu bölümleri yazan yaşadı!

Mezun Olur Olmaz İş Garantisi Veren Bölümler Rakip Tanımıyor!

Atanma ve işe girme oranında bazı bölümler geçen yıllarda olduğu gibi rakipsiz bir tablo çiziyor.

İstihdam oranı en yüksek bölümler şunlar:

Ortalama kazancın en yüksek olduğu meslekler açıklandı: Üniversite tercih listesine bu bölümleri yazan yaşadı!

Lisans:

%95,5 istihdam oranıyla tıp açık ara lider.

Hemen arkasından özel eğitim öğretmenliği (%90,8), havacılık elektrik ve elektroniği (%89,9), matematik mühendisliği (%89,8) ve hemşirelik (%89,8) geliyor.

Ön Lisans:

%92,6 ile polis meslek eğitimi ilk sırada.

Elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı (%87,4) ile uçak teknolojisi (%84,8) diğer öne çıkan alanlar.

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Ortalama kazancın en yüksek olduğu meslekler açıklandı: Üniversite tercih listesine bu bölümleri yazan yaşadı!

En Hızlı İş Bulan Bölümler

TÜİK verilerine göre lisans mezunlarının ortalama ilk iş bulma süresi 14,2 ay. Ancak bazı bölümler var ki diploma alır almaz iş imkanı sunuyor.

Ortalama kazancın en yüksek olduğu meslekler açıklandı: Üniversite tercih listesine bu bölümleri yazan yaşadı!

Dil ve Konuşma Terapisi: Mezunlar ortalama 2,4 ay gibi rekor bir sürede işe başlıyor.

Tıp: 3,9 ay

Özel Eğitim Öğretmenliği: 4,4 ay

Eczacılık: 4,6 ay

Ön Lisansta En Hızlı Başlangıç:

Polis meslek eğitimi mezunları sadece 3,0 ay içinde göreve başlarken, optisyenlik (9,9 ay) ve aşçılık (10,8 ay) en hızlı istihdam sağlayan 2 yıllık bölümler arasında.

Ortalama kazancın en yüksek olduğu meslekler açıklandı: Üniversite tercih listesine bu bölümleri yazan yaşadı!

En Çok Kazandıran Bölümler Hangileri?

Maaş skalasında ilk sıraları havacılık ve mühendislik disiplinleri domine ediyor.

Ortalama kazancın en yüksek olduğu meslekler açıklandı: Üniversite tercih listesine bu bölümleri yazan yaşadı!

İşte En Çok Para Kazandıran Meslekler...

Aylık ortalama kazancı en yüksek bölüm pilotaj oldu.

Ortalama kazancın en yüksek olduğu meslekler açıklandı: Üniversite tercih listesine bu bölümleri yazan yaşadı!

Pilotajı sırasıyla matematik mühendisliği, uzay mühendisliği, uçak mühendisliği ile kontrol ve otomasyon mühendisliği takip etti.

Ortalama kazancın en yüksek olduğu meslekler açıklandı: Üniversite tercih listesine bu bölümleri yazan yaşadı!

2 yıllık bölümlerde en yüksek kazanç uçak teknolojisi bölümünde.

Listede ayrıca perakende satış ve mağaza yönetimi, polis meslek eğitimi, elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı ile marka iletişimi yer alıyor.

Ortalama kazancın en yüksek olduğu meslekler açıklandı: Üniversite tercih listesine bu bölümleri yazan yaşadı!

Okuduğun Bölümün İşini Yapabilecek misin?

Üniversite diplomasının sektördeki karşılığı her alanda aynı değil.

Ortalama kazancın en yüksek olduğu meslekler açıklandı: Üniversite tercih listesine bu bölümleri yazan yaşadı!

Lisans mezunlarının ortalama %56,7'si kendi eğitim alanıyla uyumlu bir işte çalışıyor.

Ortalama kazancın en yüksek olduğu meslekler açıklandı: Üniversite tercih listesine bu bölümleri yazan yaşadı!

Alanıyla en uyumlu çalışanlar: Sağlık ve refah mezunları %80,4 oranla kendi işini yapıyor. İş, yönetim ve hukuk (%79,6) ile eğitim (%64,8) alanları da üst sıralarda.

Ortalama kazancın en yüksek olduğu meslekler açıklandı: Üniversite tercih listesine bu bölümleri yazan yaşadı!

En düşük uyum: Sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon alanında okuyanların sadece %20,6'sı kendi mezuniyet alanında istihdam edilebiliyor.

Ortalama kazancın en yüksek olduğu meslekler açıklandı: Üniversite tercih listesine bu bölümleri yazan yaşadı!

Peki geçen yıl tablo nasıldı?

Ortalama kazancın en yüksek olduğu meslekler açıklandı: Üniversite tercih listesine bu bölümleri yazan yaşadı!

Lisans Mezunlarında Genel İstihdam Durumu

TÜİK tarafından yayımlanan 2025 verilerine göre tablo şu şekildeydi:

Ortalama kazancın en yüksek olduğu meslekler açıklandı: Üniversite tercih listesine bu bölümleri yazan yaşadı!

Kayıtlı İstihdam Oranı: Lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2024 yılında %75,0 olarak gerçekleşti (2023'te %75,6).

Ortalama kazancın en yüksek olduğu meslekler açıklandı: Üniversite tercih listesine bu bölümleri yazan yaşadı!

Ortalama İş Bulma Süresi: Lisans mezunlarının okul sonrası ilk iş bulma süresi 14,4 ay olarak sabit kaldı.

Ortalama kazancın en yüksek olduğu meslekler açıklandı: Üniversite tercih listesine bu bölümleri yazan yaşadı!

Kendi İşini Yapma Oranı: Lisans mezunlarının öğrendiği alanla uyumlu bir işte çalışma oranı yükselerek %56,1 seviyesine ulaştı.

Ortalama kazancın en yüksek olduğu meslekler açıklandı: Üniversite tercih listesine bu bölümleri yazan yaşadı!

İlk İş Bulma Süresi En Kısa Olan Lisans Bölümleri

Adayların iş arama derdi yaşamadan en hızlı piyasaya katıldığı bölümlerin başında geçen yıl da sağlık ve eğitim alanları geliyordu.

Ortalama kazancın en yüksek olduğu meslekler açıklandı: Üniversite tercih listesine bu bölümleri yazan yaşadı!

Dil ve Konuşma Terapisi: 2,2 ay

Ortalama kazancın en yüksek olduğu meslekler açıklandı: Üniversite tercih listesine bu bölümleri yazan yaşadı!

Tıp: 4,1 ay

Ortalama kazancın en yüksek olduğu meslekler açıklandı: Üniversite tercih listesine bu bölümleri yazan yaşadı!

Özel Eğitim Öğretmenliği: 4,3 ay

Ortalama kazancın en yüksek olduğu meslekler açıklandı: Üniversite tercih listesine bu bölümleri yazan yaşadı!

Eczacılık: 5,1 ay

Ortalama kazancın en yüksek olduğu meslekler açıklandı: Üniversite tercih listesine bu bölümleri yazan yaşadı!

Ebelik: 7,6 ay

Ortalama kazancın en yüksek olduğu meslekler açıklandı: Üniversite tercih listesine bu bölümleri yazan yaşadı!

Alan Bazında Lider: Sektörel olarak ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu lisans alanı 8,9 ay ile Sağlık ve Refah oldu.