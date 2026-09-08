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Otoyollardaki bu trafik levhasını sakın görmezden gelmeyin! Anlamını bilmeyen yandı: O hatadan kurtarıyor
Otoyollardaki bu trafik levhasını sakın görmezden gelmeyin! Anlamını bilmeyen yandı: O hatadan kurtarıyor
Yollarda son dönemde dikkat çeken bu işaret, birçok sürücünün kafasını karıştırıyor. İlk bakışta basit bir uyarı gibi görünen sembolün ardında ise özellikle otoyollarda güvenliği ilgilendiren önemli bir mesaj bulunuyor. Levhayı gördüğünüz yerde ne yapmanız gerektiğini bilmek büyük önem taşıyor.
Giriş Tarihi: 08.09.2026 11:27
Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 11:29