Otoyollardaki bu trafik levhasını sakın görmezden gelmeyin! Anlamını bilmeyen yandı: O hatadan kurtarıyor

YOL KENARINDA GÖRDÜĞÜNÜZ BU TABELAYA DİKKAT! ANLAMINI BİLMEYEN YANDI

Sokaklarda, yol kenarlarında ve binaların cephelerinde sıkça karşılaşılan "H" harfli tabelalar, sürücüler ve yayalar tarafından genellikle tek bir anlamla bağdaştırılsa da renklerine ve bulundukları ülkeye göre çok farklı ve hayati işlevler taşıyor.