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Özel hastanede ihmaller zinciri! Sağlıklı bebekleri doğum sırasında felç oldu: ‘Aynı doktor 4 mağdur çocuğu daha...'
Özel hastanede ihmaller zinciri! Sağlıklı bebekleri doğum sırasında felç oldu: ‘Aynı doktor 4 mağdur çocuğu daha...'
Sakarya'da bir hayat mücadelesi ve adalet arayışı devam ediyor. Özel bir hastanede doğum sırasında yaşanan ihmaller nedeniyle oksijensiz kalan 3 yaşındaki Eylül Nisa'nın beyni hasar gördü. Beyin felci geçiren minik kızın yürüyebilmesi için mücadele eden talihsiz aile sorumluların cezalandırılmasını istiyor. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 26.08.2026 09:32
Güncelleme Tarihi: 26.08.2026 09:37