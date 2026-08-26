Özel hastanede ihmaller zinciri! Sağlıklı bebekleri doğum sırasında felç oldu: ‘Aynı doktor 4 mağdur çocuğu daha...’

'KİMSE ANNELİĞİN BU KADAR ZOR OLDUĞUNU SÖYLEMEMİŞTİ'

Anne Gülsüm Urhan, yaşadığı kabusu şu sözlerle anlattı: "Kimse bana anneliğin bu kadar zor olduğunu söylememişti. Kızım şimdi beyin felci. Yürüyemiyor, konuşamıyor. Mesane kasları hasar aldığı için evde sonda ile boşaltım yapıyoruz."