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Özel hastanede ihmaller zinciri! Sağlıklı bebekleri doğum sırasında felç oldu: ‘Aynı doktor 4 mağdur çocuğu daha...'

Sakarya'da bir hayat mücadelesi ve adalet arayışı devam ediyor. Özel bir hastanede doğum sırasında yaşanan ihmaller nedeniyle oksijensiz kalan 3 yaşındaki Eylül Nisa'nın beyni hasar gördü. Beyin felci geçiren minik kızın yürüyebilmesi için mücadele eden talihsiz aile sorumluların cezalandırılmasını istiyor. İşte detaylar…

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 26.08.2026 09:32 Güncelleme Tarihi: 26.08.2026 09:37
Özel hastanede ihmaller zinciri! Sağlıklı bebekleri doğum sırasında felç oldu: ‘Aynı doktor 4 mağdur çocuğu daha...’

Ailenin iddiasına göre kabus, 2023 yılında Sakarya'daki özel bir hastanede başladı. Gülsüm Urhan'ın doğum başlamadan müdahaleyle doğuma alındığı, doğum sırasında Eylül Nisa'nın oksijensiz kaldığı ve bunun sonucunda beyin hasarı meydana geldiği öne sürüldü.

Özel hastanede ihmaller zinciri! Sağlıklı bebekleri doğum sırasında felç oldu: ‘Aynı doktor 4 mağdur çocuğu daha...’

'KİMSE ANNELİĞİN BU KADAR ZOR OLDUĞUNU SÖYLEMEMİŞTİ'

Anne Gülsüm Urhan, yaşadığı kabusu şu sözlerle anlattı: "Kimse bana anneliğin bu kadar zor olduğunu söylememişti. Kızım şimdi beyin felci. Yürüyemiyor, konuşamıyor. Mesane kasları hasar aldığı için evde sonda ile boşaltım yapıyoruz."

Özel hastanede ihmaller zinciri! Sağlıklı bebekleri doğum sırasında felç oldu: ‘Aynı doktor 4 mağdur çocuğu daha...’

'DOĞUM SIRASINDA KABURGALARIM ÇATLADI'

Eylül Nisa yürüyemiyor, konuşamıyor ve günlük ihtiyaçlarını tek başına karşılayamıyor. Ancak ailesinin yoğun çabasıyla yatağa bağımlı olduğu dönemden emekleyebildiği bir noktaya geldi. Anne Urhan, doğum sırasında kaburgalarının çatladığını ifade ederken "Kaburgalarım çatladığı gibi rahmim yırtıldı. Daha sonra çocuğun kalbi durmak üzere olduğu için sezaryenle alındı ve entübe edildi." dedi.

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Özel hastanede ihmaller zinciri! Sağlıklı bebekleri doğum sırasında felç oldu: ‘Aynı doktor 4 mağdur çocuğu daha...’

ATV'nin haberine göre Eylül'ün anne ve babası, kızlarının tedavisi için sahip oldukları her şeyi sattıklarını ve yaklaşık 3 yıldır mücadele ettiklerini söyledi.

Özel hastanede ihmaller zinciri! Sağlıklı bebekleri doğum sırasında felç oldu: ‘Aynı doktor 4 mağdur çocuğu daha...’

'EŞİM DIŞARIDAN MÜDAHALEYLE DOĞUM YAPTI'

Baba Hacı Mustafa Urhan da doğum sırasında yaşananları anlatırken "Doğum sırasında havasız kalması nedeniyle beyni hasar aldı ve diğer vücut organları da hasar aldı. Eşimin doğum kesesi dışarıdan müdahaleyle patlatıldı ve doğum bir anda başlatıldı." İfadelerini kullandı.

Özel hastanede ihmaller zinciri! Sağlıklı bebekleri doğum sırasında felç oldu: ‘Aynı doktor 4 mağdur çocuğu daha...’

'4 ÇOCUK DAHA AYNI ŞEKİLDE MAĞDUR OLDU'

Urhan ailesinin iddiasına göre, Eylül Nisa'nın mağdur edildiğini düşündükleri doktor hakkında daha önce de benzer mağduriyetler yaşandı. Aile, hukuki süreçte aynı doktor nedeniyle mağdur olduğunu öne sürdükleri başka çocukların da bulunduğunu öğrendiklerini belirtirken o doktorun görevine hala devam ettiğini iddia etti.

Özel hastanede ihmaller zinciri! Sağlıklı bebekleri doğum sırasında felç oldu: ‘Aynı doktor 4 mağdur çocuğu daha...’

Anne Gülsüm Urhan, "Avukat tutup adli sürece girdiğimiz zaman öğreniyoruz ki bir tek mağdur olan çocuk benim çocuğum değil. Doktor tarafından mağdur edilen 4-5 tane çocuk var. Kızımı bu hale getirenlerin hâlâ ceza almadığını görmek canımızı fazlasıyla yakıyor. Biz adalet istiyoruz" dedi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SAKARYA