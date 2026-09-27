Özgür Özel Mansur Yavaş'ı aday yapar mı? Ankara kulislerinde farklı senaryolar...
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, CHP'den istifa eden Mansur Yavaş ve Özgür Özel/Yeni Parti arasındaki ilişkiye dair dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Mahmut Övür, "Seçime daha çok var ama bu, Ankara kulislerinde her gece farklı bir senaryo kurulmasını engellemiyor. Yavaş'ın bir gün Yeni Parti'ye, bir gün AK Parti'ye geçeceği, bir başka gün ise bağımsız kalacağı konuşuluyor. " dedi.
Giriş Tarihi: 27.09.2026 07:33
Güncelleme Tarihi: 27.09.2026 07:34