Özgür Özel Mansur Yavaş’ı aday yapar mı? Ankara kulislerinde farklı senaryolar...

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, "Gerçeğin ne olacağını şimdiden kestirmek zor. Ama Yavaş'ın eninde sonunda içinde ukde kalmasın diye birkaç milliyetçi partinin desteğiyle cumhurbaşkanı adayı olması çok daha güçlü görünüyor" ifadelerini kullandı.

İşte Mahmut Övür'ün "Özel, Mansur Yavaş'ı aday yapar mı?" başlıklı yazısı:

Son dönemde her seçim çok bilinmeyenli bir denkleme dönüştü. İkinci tura kalmadan açık ara farkla iki adaylı, iki partili bir seçim artık çok zor... Geçen seçimde 6'lı masalar oluşmasına rağmen küçük milliyetçi bir çevrenin adayı olan Sinan Oğan seçimi ikinci tura bırakmayı başardı.