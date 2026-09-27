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Özgür Özel Mansur Yavaş'ı aday yapar mı? Ankara kulislerinde farklı senaryolar...

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, CHP'den istifa eden Mansur Yavaş ve Özgür Özel/Yeni Parti arasındaki ilişkiye dair dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Mahmut Övür, "Seçime daha çok var ama bu, Ankara kulislerinde her gece farklı bir senaryo kurulmasını engellemiyor. Yavaş'ın bir gün Yeni Parti'ye, bir gün AK Parti'ye geçeceği, bir başka gün ise bağımsız kalacağı konuşuluyor. " dedi.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 27.09.2026 07:33 Güncelleme Tarihi: 27.09.2026 07:34
Özgür Özel Mansur Yavaş’ı aday yapar mı? Ankara kulislerinde farklı senaryolar...
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Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, "Gerçeğin ne olacağını şimdiden kestirmek zor. Ama Yavaş'ın eninde sonunda içinde ukde kalmasın diye birkaç milliyetçi partinin desteğiyle cumhurbaşkanı adayı olması çok daha güçlü görünüyor" ifadelerini kullandı.

İşte Mahmut Övür'ün "Özel, Mansur Yavaş'ı aday yapar mı?" başlıklı yazısı:

Son dönemde her seçim çok bilinmeyenli bir denkleme dönüştü. İkinci tura kalmadan açık ara farkla iki adaylı, iki partili bir seçim artık çok zor... Geçen seçimde 6'lı masalar oluşmasına rağmen küçük milliyetçi bir çevrenin adayı olan Sinan Oğan seçimi ikinci tura bırakmayı başardı.

Özgür Özel Mansur Yavaş’ı aday yapar mı? Ankara kulislerinde farklı senaryolar...

Bugün durum geçen seçime göre daha belirsiz... Kaç adaya çıkacağını bile kestirmek zor. Kilit isim ise kaç yıldır siyaseten hiçbir şey söylemediği hâlde, "kazanacak" aday diye pompalanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş...

Özgür Özel Mansur Yavaş’ı aday yapar mı? Ankara kulislerinde farklı senaryolar...

Yavaş, CHP'den istifa edip bağımsız kaldı. İrtifa kaybetmeye başlayan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de bu fırsatı kaçırmayıp "sahiplendiğine dair" bir selam gönderdi: "Mansur Yavaş gibi bir siyasetçinin, seçimsiz gelmiş, iktidar tarafından atanmış butlan yönetiminin kaprisleriyle terbiye edilmesi, oranın siyasetine alet edilmesi söz konusu olamaz."

Özgür Özel Mansur Yavaş’ı aday yapar mı? Ankara kulislerinde farklı senaryolar...

Aslında Özel açısından değişen bir şey yok. Bugüne kadar İmamoğlu'yla hatta kendisiyle kıyaslandığında nasıl üvey evlat muamelesi çektiyse yine aynı yerde duruyor ve Yavaş'ı Yeni Parti'nin kapsama alanında tutma siyaseti izliyor. Kapısını aralıyor ama açmıyor. Çünkü Yeni Parti, Özgür Özel ve İmamoğlu partisidir. O parti üzerinden Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olmasını en başta İmamoğlu istemez.

Özgür Özel Mansur Yavaş’ı aday yapar mı? Ankara kulislerinde farklı senaryolar...

Özgür Özel de Yeni Parti'nin tek hâkimi olarak cumhurbaşkanı adayı olacağı için istemez. Ama Yavaş'a da sürükleyeceği seçmen ve küçük milliyetçi partileri getirme potansiyeli nedeniyle ihtiyacı var. Son ana kadar Yavaş'a sahip çıkmayı sürdürecek. Tıpkı iki santrfor hikâyesini sürdürdüğü gibi. Özel ve ekibinin şöyle bir gerekçeleri daha var: "Yavaş, Yeni Parti'nin adayı olduğunda DEM Parti seçmeninden oy alamayız."

Özgür Özel Mansur Yavaş’ı aday yapar mı? Ankara kulislerinde farklı senaryolar...

Herhâlde Yavaş da CHP'yi şaibeli kurultayla ele geçiren, Bizans oyunlarıyla kendisini bile oyalayan ekibin bu hesabını görüyor ve ona göre bir hazırlık yapıyor.

Seçime daha çok var ama bu, Ankara kulislerinde her gece farklı bir senaryo kurulmasını engellemiyor. Yavaş'ın bir gün Yeni Parti'ye, bir gün AK Parti'ye geçeceği, bir başka gün ise bağımsız kalacağı konuşuluyor. Aslında Türkiye'nin küresel yürüyüşü açısından milliyetçi bir aktör olarak Yavaş'ın olması gereken yer Cumhur İttifakı. Ama onun bugüne kadarki tavrı, bu küresel yürüyüşün pek de farkında olmadığını gösteriyor. Böyle bir tavrı hayli şaşırtıcı olur.

Özgür Özel Mansur Yavaş’ı aday yapar mı? Ankara kulislerinde farklı senaryolar...

Bu arada birilerinin hâlâ Yavaş'ın "müdebbir" yani ihtiyatlı bir siyasetçi olarak gemiyi -bu hangi gemi ya da partiyse- kazaya belaya uğratmadan bir limana ulaştıracağına inanıyor olması da bir hayli ilginç...

Gerçeğin ne olacağını şimdiden kestirmek zor. Ama Yavaş'ın eninde sonunda içinde ukde kalmasın diye birkaç milliyetçi partinin desteğiyle cumhurbaşkanı adayı olması çok daha güçlü görünüyor. DEM Parti kendi adayını çıkarır mı bilemem ama Başkan Erdoğan, Özgür Özel ve Mansur Yavaş'lı bir seçim olacağı güçlü bir ihtimal.

#ÖZGÜR ÖZEL #MANSUR YAVAŞ #YENİ PARTİ #CHP