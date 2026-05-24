Özgür Özel'in rüşvet ve talan imparatorluğu! "Arınma" isteyen 2 bin kişiyi partiden attı

İstinaftan çıkan mutlak butlan kararıyla genel başkanlıktan düşen Özgür Özel, 2,5 yıllık görev süresi boyunca parti tarihinde eşi benzeri görülmemiş uygulamalara imza attı. Para karşılığı oy kullandırma ve delege transferi gibi skandal iddiaların merkezinde yer alan 2023 yılındaki olaylı kurultayla Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan indiren Özel, ilk aylardan itibaren kendisine ve kurmaylarına yönelik muhalif tutum içerisinde olan partililere karşı tarihin en büyük tasfiye operasyonunu başlattı.

Giriş Tarihi: 24.05.2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 24.05.2026 06:52
Göreve geldikten sonraki ilk 10 ayda 400'e yakın kişiyi disipline sevk ettiren genel merkez, partiyi yangın yerine çevirdi. 2,5 yıllık süre zarfında "Yolsuzlardan arınalım" dediği için açıklama bile yapılmadan ihraç edilen üye sayısı 2 bine yaklaştı. Muhalif tutumu sebebiyle partiden atılan isimler arasında Gürsel Tekin, Berhan Şimşek, Barış Yarkadaş ve Mustafa Yavuz gibi tanınan isimler de yer aldı.

Muhalif kanada yönelik baskı politikası, belediye başkanlarına da yansıdı. CHP tarihinde ilk kez bir dönem içerisinde 21 belediye başkanı istifa etti. Özgür Özel döneminde yurt genelindeki birçok CHP'li belediyede de yolsuzluk, rüşvet ve ahlak dışı ilişki skandalları peş peşe patlak verdi.

YOLSUZLUK ÖZEL'E UZANDI

Özkan Yalım ve Böcek ailesinin itirafları doğrultusunda yolsuzluk iddiaları Özgür Özel'e kadar uzandı. Yolsuzluk şüphelilerini yıllardır her koşulda savunmaya devam eden Özgür Özel, partinin üst yönetimini de bu isimlerden oluşturarak eleştiri oklarının hedefi oldu.

Adı yolsuzluk ve rüşvetten iddianamelere karışan Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat genel başkan yardımcısı olarak son ana kadar görevlerine devam etti.

Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğu iddia edilen Turan Taşkın Özer'in ise "Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı" yapılması büyük tepki topladı.

ŞÜPHELİ KİŞİLER ÖN SIRALARDA

İBB davasının başrol isimlerinden Buğra Gökçe'nin parti içi Ulaştırma ve Altyapı Politika Kurulu'na, Fatih Keleş'in ise Gençlik ve Spor Politika Kurulu'na dahil edilmesi bir başka skandal olarak kayıtlara geçti.

Yaklaşık 6 ay önce yapılan kurultayda, İmamoğlu'nun en güvendiği isimler arasında gösterilen ve İBB soruşturması kapsamında tutuklu olan Baki Aydöner de Özel'in desteğiyle yine PM'ye giren isimler arasında yer almıştı.

