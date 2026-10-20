Parkeler günlerce toz tutmuyor! Temizlik suyuna sadece 8 adet eklemek yetiyor…

TANENLER ZEMİNİN RENGİNİ CANLANDIRABİLİR

Siyah çayda bulunan tanenler hafif asidik özellik taşıyor. Bu bileşenlerin kir ve yağ kalıntılarının gevşemesine yardımcı olabileceği, aynı zamanda doğal ahşabın kahverengi tonlarını belirginleştirebileceği ifade ediliyor.

Çayın yoğunluğu zeminin rengine göre ayarlanabiliyor. Açık renkli ahşaplarda dört ila altı, orta tonlu zeminlerde sekiz, koyu renkli yüzeylerde ise daha fazla poşet kullanılabileceği belirtiliyor. Ancak renk değişikliği riski nedeniyle karışımın önce görünmeyen küçük bir alanda denenmesi öneriliyor.