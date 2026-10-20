Parkeler günlerce toz tutmuyor! Temizlik suyuna sadece 8 adet eklemek yetiyor…

Demliğe değil temizlik suyuna atılan 8 poşet siyah çay, matlaşan parkeleri ilk günkü parlaklığına kavuştururken toza karşı doğal bir kalkan oluşturuyor. Çayın içeriğindeki tanenlerin yüzeydeki kirleri çözmeye ve doğal ahşabın sıcak tonlarını öne çıkarmaya yardımcı olabileceği belirtiliyor. SİYAH ÇAY AHŞAP ZEMİNDE NASIL KULLANILIYOR? Yöntemi uygulamak için yaklaşık 1,9 litre su kaynatılıyor ve içerisine sekiz poşet siyah çay ekleniyor. Çayın 10 ila 15 dakika demlenmesi bekleniyor. Ardından poşetler çıkarılıyor ve karışım tamamen soğumaya bırakılıyor. Temizlik işlemine başlamadan önce zemin yumuşak bir süpürge, mikrofiber mop veya ahşap yüzeylere uygun başlığı bulunan elektrikli süpürgeyle temizleniyor. Böylece zemini çizebilecek kum, kırıntı ve sert parçacıklar uzaklaştırılıyor. Soğuyan çaya batırılan mikrofiber bez veya mop iyice sıkılıyor. Zemin, ahşabın damar yönü takip edilerek az miktarda nemle siliniyor. Ahşabın suya doymaması için mopun ıslak değil, yalnızca hafif nemli olması gerekiyor. TANENLER ZEMİNİN RENGİNİ CANLANDIRABİLİR Siyah çayda bulunan tanenler hafif asidik özellik taşıyor. Bu bileşenlerin kir ve yağ kalıntılarının gevşemesine yardımcı olabileceği, aynı zamanda doğal ahşabın kahverengi tonlarını belirginleştirebileceği ifade ediliyor. Çayın yoğunluğu zeminin rengine göre ayarlanabiliyor. Açık renkli ahşaplarda dört ila altı, orta tonlu zeminlerde sekiz, koyu renkli yüzeylerde ise daha fazla poşet kullanılabileceği belirtiliyor. Ancak renk değişikliği riski nedeniyle karışımın önce görünmeyen küçük bir alanda denenmesi öneriliyor. HER AHŞAP GÖRÜNÜMLÜ ZEMİNDE KULLANILMAMALI Bu yöntem yalnızca üreticisi izin veren, kaplaması sağlam doğal ahşap zeminlerde düşünülmeli. Laminat, cilasız ahşap, açık gözenekli yüzeyler ve suya karşı hassas parkelerde çay lekelenmeye, kabarmaya veya yüzey kaplamasının zarar görmesine neden olabilir. Ahşap zemin üreticileri genel olarak fazla sudan kaçınılmasını ve yüzeye uygun pH dengeli ürünlerin tercih edilmesini öneriyor. Ahşap zemin bakım rehberlerinde de düzenli kuru temizlik ve sınırlı nem kullanımı öne çıkıyor. Siyah çayın tozu haftalarca engellediği iddiası ise kullanıcı deneyimlerine dayanıyor; kesin ve her zeminde geçerli bir sonuç olarak görülmemeli.