Pegasus uçağında düşme tehlikesi: Yolcular korku dolu anlar yaşadı! Yetkililerden pes dedirten sözler

BÖYLE REZİLLİK GÖRMEDİM

İstanbul-Çukurova uçağında bulunan yolculardan Burak Yıldız, "Uçaktaydım böyle rezillik görmedim. Kimse bir şey söylemedi. İşlerimin aksamaması adına kendi imkânlarım ile gidiyorum. 3 saatten fazla mağduriyet var" dedi.