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Pegasus uçağında düşme tehlikesi: Yolcular korku dolu anlar yaşadı! Yetkililerden pes dedirten sözler

SON DAKİKA HABERİ... Pegasus'un İstanbul-Çukurova Havalimanı seferini yapan uçak olumsuz hava şartları nedeniyle Kayseri'ye divert etti. Üç saat havada kalan ve defalarca düşme tehlikesi yaşandığı belirtlilen uçak, Kayseri Erkilet Havalimanına zorunlu iniş yaptı. Fenalık geçiren bir yolcuya havaalanında sağlık ekipleri müdahale ederken, yolculara Adana'ya kendi imkanlarınızla gidin denildiği iddia edildi.

Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 18.11.2024 09:51 Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 10:10
Pegasus uçağında düşme tehlikesi: Yolcular korku dolu anlar yaşadı! Yetkililerden pes dedirten sözler

Dün saat 16.00'da İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan kalkan Pegasus uçağı, olumsuz hava şartları nedeniyle Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı.

Pegasus uçağında düşme tehlikesi: Yolcular korku dolu anlar yaşadı! Yetkililerden pes dedirten sözler

Yaşananlar nedeniyle rahatsızlanan yolculara, Kayseri'de Sağlık ekipleri müdahale etti. Kayseri'ye zorunlu iniş yapan uçaktaki çok sayıda yolcu, Erkilet Havalimanı'nda mahsur kaldı.

Pegasus uçağında düşme tehlikesi! Korku dolu anlar kamerada | Video

Pegasus uçağında düşme tehlikesi: Yolcular korku dolu anlar yaşadı! Yetkililerden pes dedirten sözler

Yaşadıkları travma sonrası havayolu şirketi Pegasus yetkililerinden destek bekleyen yolculara "Kendi imkanlarınızla gidin" denildiği iddia edildi.

Pegasus uçağında düşme tehlikesi: Yolcular korku dolu anlar yaşadı! Yetkililerden pes dedirten sözler

Yolcular ayrıca, yaşananlar nedeniyle uçuşu yöneten İtalyan Pilot Monica De Guidi'yi suçladı.

Pegasus uçağında düşme tehlikesi: Yolcular korku dolu anlar yaşadı! Yetkililerden pes dedirten sözler

BÖYLE REZİLLİK GÖRMEDİM

İstanbul-Çukurova uçağında bulunan yolculardan Burak Yıldız, "Uçaktaydım böyle rezillik görmedim. Kimse bir şey söylemedi. İşlerimin aksamaması adına kendi imkânlarım ile gidiyorum. 3 saatten fazla mağduriyet var" dedi.

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