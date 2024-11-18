Pegasus uçağında düşme tehlikesi: Yolcular korku dolu anlar yaşadı! Yetkililerden pes dedirten sözler
SON DAKİKA HABERİ... Pegasus'un İstanbul-Çukurova Havalimanı seferini yapan uçak olumsuz hava şartları nedeniyle Kayseri'ye divert etti. Üç saat havada kalan ve defalarca düşme tehlikesi yaşandığı belirtlilen uçak, Kayseri Erkilet Havalimanına zorunlu iniş yaptı. Fenalık geçiren bir yolcuya havaalanında sağlık ekipleri müdahale ederken, yolculara Adana'ya kendi imkanlarınızla gidin denildiği iddia edildi.
Giriş Tarihi: 18.11.2024 09:51
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 10:10