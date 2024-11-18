Pegasus uçağında düşme tehlikesi! Korku dolu anlar kamerada | Video
Pegasus'un İstanbul-Çukurova Havalimanı seferini yapan uçak olumsuz hava şartları nedeniyle Kayseri'ye divert etti. Üç saat havada kalan ve defalarca düşme tehlikesi yaşandığı belirtlilen uçak, Kayseri Erkilet Havalimanına zorunlu iniş yaptı. Fenalık geçiren bir yolcuya havaalanında sağlık ekipleri müdahale ederken, yolculara "Adana'ya kendi imkanlarınızla gidin" denildiği iddia edildi.
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