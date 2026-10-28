SON DAKİKA...İş adamı sanıp kuryeye kurşun yağdırdılar: Çifte saldırının failleri Sapanca’daki villada böyle yakalandı!

İstanbul Pendik'te yapı market işi yapan iş adamı E.Ş.'yi tehdit edip para isteyen yeni nesil çete üyeleri iş adamının evine yemek siparişi için gelen kurye Yusuf D.'yi iş adamı zannedip kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan kurye Yusuf D.'yi arkadaşı araçla hastaneye götürdü tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri İstanbul ve Sakarya'daki adreslere düzenlenen operasyonlarda 15 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin Pendik'teki saldırıda kullanılan araç ile Ümraniye'ye de çete üyeleriyle husumet olan B.D.'yi keleşle yaraladıkları ortaya çıktı. İki olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan 15 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. SABAH gazetesi çifte saldırının tüm detaylarına ulaştı. İşte akıllara durgunluk veren olay ve ayrıntıları.