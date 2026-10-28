SON DAKİKA...İş adamı sanıp kuryeye kurşun yağdırdılar: Çifte saldırının failleri Sapanca’daki villada böyle yakalandı!

Pendik'te 15 Ekim günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Yapı market işi yapan iş adamı E.Ş.'nin eşi online sipariş uygulamasından yemek siparişi verdi. O gün İstanbul'da hava yağışlı olduğu için kurye yemeği beyaz sedan bir araç ile getirdi. Bu araç ile iş adamının kullandığı araç marka ve model olarak birebir aynı araçtı. İddiaya göre kurye A.B. Aracın şoför koltuğunda oturuyor yanında da başka kurye arkadaşı Yusuf D. Vardı. A.B. yemeği eve teslim etmek için yukarı çıktığında araç biranda kurşun yağmuruna tutuldu.