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"Plakalara iyi bakın belki bulursunuz" paylaşımı yaptı! 3 gün içinde kıskıvrak yakalandı!
"Plakalara iyi bakın belki bulursunuz" paylaşımı yaptı! 3 gün içinde kıskıvrak yakalandı!
Adana'da cezaevinden firar eden şüpheli sosyal medya hesabında "Plakalara iyi bakın belki bulursunuz" paylaşımı yaptıktan sonra Çukurova ve Seyhan polisi tarafından kız arkadaşı 3 gün takip edilerek evinde yakalandı. Yakalanan şüpheli polislere "Sizi hiç beklemiyordum" dediği öne sürüldü.
Giriş Tarihi: 12.01.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 12:01