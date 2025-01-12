"Plakalara iyi bakın belki bulursunuz" paylaşımı yaptı! 3 gün içinde kıskıvrak yakalandı!

Saklandığı adreste çıkan silahlar için; "Hasımlarım vardı. Kendimi korumak için yanımda bulunduruyordum" savunmasını yaptığı öğrenilen Oğulcan Ş., Fatih Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından önce Adana Adliyesi'ne, sonra da cezaevine teslim edildi. Ele geçirilen silahların da daha önce herhangi bir olayda kullanılıp kullanılmadığı da araştırılıyor.