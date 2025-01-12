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"Plakalara iyi bakın belki bulursunuz" paylaşımı yaptı! 3 gün içinde kıskıvrak yakalandı!

Adana'da cezaevinden firar eden şüpheli sosyal medya hesabında "Plakalara iyi bakın belki bulursunuz" paylaşımı yaptıktan sonra Çukurova ve Seyhan polisi tarafından kız arkadaşı 3 gün takip edilerek evinde yakalandı. Yakalanan şüpheli polislere "Sizi hiç beklemiyordum" dediği öne sürüldü.

Ziya RAMOĞLU
Giriş Tarihi: 12.01.2025 10:05 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 12:01
Plakalara iyi bakın belki bulursunuz paylaşımı yaptı! 3 gün içinde kıskıvrak yakalandı!

İddiaya göre, Oğulcan Ş. (21) 4 ay önce cezaevinden firar etti. Dolandırıcılık başta olmak üzere uyuşturucu kullanmak, ruhsatsız silah taşımı gibi 123 ayrı suçtan hakkında arama kararı bulunan Oğulcan Ş., sosyal medya hesabından yaptığı "plakalara iyi bakı belki bulursunuz" paylaşımı dikkat çekti. Bu paylaşımın ardından Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri Oğulcan Ş.'nin peşine düştü.

Plakalara iyi bakın belki bulursunuz paylaşımı yaptı! 3 gün içinde kıskıvrak yakalandı!

"KIZ ARKADAŞINI TAKİBE ALIP ŞÜPHELİYİ YAKALADILAR"
Çukurova polisleri, Adnan Menderes Bulvarı'nda Oğulcan Ş.'nin otomobilini durdurdu. Ancak yapılan aramada firari otomobilde bulunamadı. Bunun üzerine Çukurova polisi şüphelinin kız arkadaşını takibe aldı. 3 gün boyunca genç kızı takip eden polis Oğulcan Ş.'nin Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.

"Plakalara iyi bakın belki bulursunuz" paylaşımı yapan cezaevi firarisini Adana polisi yakaladı | Video

Plakalara iyi bakın belki bulursunuz paylaşımı yaptı! 3 gün içinde kıskıvrak yakalandı!

"EVİNDE YAKALANINCA POLİSLERE 'SİZİ HİÇ BEKLEMİYORDUM' DEDİ"
Seyhan ve Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler Oğulcan Ş.'yi eve yapılan baskında yakaladı. Yakalanan şüphelinin polislere "Sizi hiç beklemiyordum" dediği öne sürüldü.

Plakalara iyi bakın belki bulursunuz paylaşımı yaptı! 3 gün içinde kıskıvrak yakalandı!

Evde yapılan arama çalışmalarında uzun namlulu silah, ruhsatsız tabanca, 35 mermi, çelik yelek, bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Plakalara iyi bakın belki bulursunuz paylaşımı yaptı! 3 gün içinde kıskıvrak yakalandı!

Saklandığı adreste çıkan silahlar için; "Hasımlarım vardı. Kendimi korumak için yanımda bulunduruyordum" savunmasını yaptığı öğrenilen Oğulcan Ş., Fatih Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından önce Adana Adliyesi'ne, sonra da cezaevine teslim edildi. Ele geçirilen silahların da daha önce herhangi bir olayda kullanılıp kullanılmadığı da araştırılıyor.

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