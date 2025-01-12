Video Yaşam "Plakalara iyi bakın belki bulursunuz" paylaşımı yapan cezaevi firarisini Adana polisi yakaladı | Video

"Plakalara iyi bakın belki bulursunuz" paylaşımı yapan cezaevi firarisini Adana polisi yakaladı | Video

12.01.2025 | 10:18

Adana’da cezaevinden firar eden şüpheli sosyal medya hesabında “Plakalara iyi bakın belki bulursunuz” paylaşımı yaptıktan sonra Çukurova ve Seyhan polisi tarafından kız arkadaşı 3 gün takip edilerek evinde yakalandı. Yakalanan şüpheli polislere “Sizi hiç beklemiyordum” dediği öne sürüldü.

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İddiaya göre, Oğulcan Ş. (21) 4 ay önce cezaevinden firar etti. Dolandırıcılık başta olmak üzere uyuşturucu kullanmak, ruhsatsız silah taşımı gibi 123 ayrı suçtan hakkında arama kararı bulunan Oğulcan Ş., sosyal medya hesabından yaptığı "plakalara iyi bakı belki bulursunuz" paylaşımı dikkat çekti.
Bu paylaşımın ardından Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri Oğulcan Ş.'nin peşine düştü.

"KIZ ARKADAŞINI TAKİBE ALIP ŞÜPHELİYİ YAKALADILAR"
Çukurova polisleri, Adnan Menderes Bulvarı'nda Oğulcan Ş.'nin otomobilini durdurdu. Ancak yapılan aramada firari otomobilde bulunamadı. Bunun üzerine Çukurova polisi şüphelinin kız arkadaşını takibe aldı. 3 gün boyunca genç kızı takip eden polis Oğulcan Ş.'nin Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.

"EVİNDE YAKALANINCA POLİSLERE 'SİZİ HİÇ BEKLEMİYORDUM' DEDİ"
Seyhan ve Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler Oğulcan Ş.'yi eve yapılan baskında yakaladı. Yakalanan şüphelinin polislere "Sizi hiç beklemiyordum" dediği öne sürüldü.

Evde yapılan arama çalışmalarında uzun namlulu silah, ruhsatsız tabanca, 35 mermi, çelik yelek, bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
Saklandığı adreste çıkan silahlar için; "Hasımlarım vardı. Kendimi korumak için yanımda bulunduruyordum" savunmasını yaptığı öğrenilen Oğulcan Ş., Fatih Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından önce Adana Adliyesi'ne, sonra da cezaevine teslim edildi. Ele geçirilen silahların da daha önce herhangi bir olayda kullanılıp kullanılmadığı da araştırılıyor.

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