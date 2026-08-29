Plastik kaplardaki yağ lekesi kabusa dönmesin! Bu yöntemle tertemiz oluyor

SERT TELLER PLASTİK YÜZEYİ KULLANILMAZ HALE GETİREBİLİYOR

Temizlik esnasında dikkat edilmesi gereken en kritik nokta, aşındırıcı ovma telleri ve sert süngerlerden kaçınmak olarak gösteriliyor. Plastik yüzeyde oluşan mikro çizikler, sonraki kullanımlarda yağ ve yemek kalıntılarının kaba daha derinlemesine yerleşmesine zemin hazırlıyor.