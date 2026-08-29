Plastik kaplardaki yağ lekesi kabusa dönmesin! Bu yöntemle tertemiz oluyor

Soslu ve yoğun yağlı yemeklerin saklandığı plastik kaplarda, bulaşık deterjanıyla yıkansa bile kolay kolay çıkmayan yapışkan bir tabaka kalabiliyor. Sıcak yemeğin doğrudan kaba konulması veya kabın içinde yeniden ısıtılması, yağın plastik yüzeye daha güçlü tutunmasına yol açıyor. Bulaşık deterjanı ve sıcak suyun yetersiz kaldığı durumlarda ise saklama kaplarını sert süngerlerle ovalayarak çizmek yerine karbonat ve suyla hazırlanan doğal bir macun imdada yetişiyor. NASIL HAZIRLANIYOR Kabın yüzeyindeki kayganlığı ve yapışkan hissi tamamen ortadan kaldırmak için az miktarda karbonat bir kaba alınarak üzerine azar azar su ekleniyor. Yüzeyden akmayacak yoğunlukta kıvamlı bir macun elde edildikten sonra bu karışım yağlı bölgelere eşit şekilde yayılıyor. Karbonat macununun plastik yüzeyde yaklaşık 20 ila 30 dakika bekletilmesi, yağın yapısının çözülmesini sağlıyor. Sürenin sonunda yumuşak bir bez veya sünger yardımıyla nazik ve dairesel hareketlerle ovalanan kap, bol suyla durulanıp normal yıkama sürecinden geçiriliyor. Yağlı hissin devam etmesi durumunda işlem güvenle tekrarlanabiliyor. SERT TELLER PLASTİK YÜZEYİ KULLANILMAZ HALE GETİREBİLİYOR Temizlik esnasında dikkat edilmesi gereken en kritik nokta, aşındırıcı ovma telleri ve sert süngerlerden kaçınmak olarak gösteriliyor. Plastik yüzeyde oluşan mikro çizikler, sonraki kullanımlarda yağ ve yemek kalıntılarının kaba daha derinlemesine yerleşmesine zemin hazırlıyor. Uzmanlar; belirgin şekilde çizilmiş, erimiş veya formu bozulmuş plastik saklama kaplarının gıda güvenliği açısından artık kullanılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.