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Plastik kaplardaki yağ lekesi kabusa dönmesin! Bu yöntemle tertemiz oluyor

Plastik kaplardaki inatçı yağ lekelerini çıkarmak için saatlerce ovalamanıza gerek yok. Mutfakta bulunan tek bir malzemeyle hazırlayacağınız basit karışım, yapışkan tabakayı kısa sürede yumuşatıyor.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 29.08.2026 13:32 Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 13:33
Plastik kaplardaki yağ lekesi kabusa dönmesin! Bu yöntemle tertemiz oluyor

Soslu ve yoğun yağlı yemeklerin saklandığı plastik kaplarda, bulaşık deterjanıyla yıkansa bile kolay kolay çıkmayan yapışkan bir tabaka kalabiliyor.

Plastik kaplardaki yağ lekesi kabusa dönmesin! Bu yöntemle tertemiz oluyor

Sıcak yemeğin doğrudan kaba konulması veya kabın içinde yeniden ısıtılması, yağın plastik yüzeye daha güçlü tutunmasına yol açıyor.

Plastik kaplardaki yağ lekesi kabusa dönmesin! Bu yöntemle tertemiz oluyor

Bulaşık deterjanı ve sıcak suyun yetersiz kaldığı durumlarda ise saklama kaplarını sert süngerlerle ovalayarak çizmek yerine karbonat ve suyla hazırlanan doğal bir macun imdada yetişiyor.

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Plastik kaplardaki yağ lekesi kabusa dönmesin! Bu yöntemle tertemiz oluyor

NASIL HAZIRLANIYOR

Kabın yüzeyindeki kayganlığı ve yapışkan hissi tamamen ortadan kaldırmak için az miktarda karbonat bir kaba alınarak üzerine azar azar su ekleniyor.

Plastik kaplardaki yağ lekesi kabusa dönmesin! Bu yöntemle tertemiz oluyor

Yüzeyden akmayacak yoğunlukta kıvamlı bir macun elde edildikten sonra bu karışım yağlı bölgelere eşit şekilde yayılıyor.

Plastik kaplardaki yağ lekesi kabusa dönmesin! Bu yöntemle tertemiz oluyor

Karbonat macununun plastik yüzeyde yaklaşık 20 ila 30 dakika bekletilmesi, yağın yapısının çözülmesini sağlıyor.

Plastik kaplardaki yağ lekesi kabusa dönmesin! Bu yöntemle tertemiz oluyor

Sürenin sonunda yumuşak bir bez veya sünger yardımıyla nazik ve dairesel hareketlerle ovalanan kap, bol suyla durulanıp normal yıkama sürecinden geçiriliyor.

Plastik kaplardaki yağ lekesi kabusa dönmesin! Bu yöntemle tertemiz oluyor

Yağlı hissin devam etmesi durumunda işlem güvenle tekrarlanabiliyor.

Plastik kaplardaki yağ lekesi kabusa dönmesin! Bu yöntemle tertemiz oluyor

SERT TELLER PLASTİK YÜZEYİ KULLANILMAZ HALE GETİREBİLİYOR

Temizlik esnasında dikkat edilmesi gereken en kritik nokta, aşındırıcı ovma telleri ve sert süngerlerden kaçınmak olarak gösteriliyor. Plastik yüzeyde oluşan mikro çizikler, sonraki kullanımlarda yağ ve yemek kalıntılarının kaba daha derinlemesine yerleşmesine zemin hazırlıyor.

Plastik kaplardaki yağ lekesi kabusa dönmesin! Bu yöntemle tertemiz oluyor

Uzmanlar; belirgin şekilde çizilmiş, erimiş veya formu bozulmuş plastik saklama kaplarının gıda güvenliği açısından artık kullanılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör