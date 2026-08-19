Psikologlar açıkladı: Kapıyı kilitleyip kilitlemediğini defalarca kontrol edenlerin ortak özelliği bakın neymiş…

SINIRI NEREDE ÇİZMELİSİNİZ?

Bir eylemin sağlıklı bir tedbir mi yoksa psikolojik bir rahatsızlık mı olduğunu anlamak için kontrolün seviyesine bakmak gerekiyor. Kapıyı bir veya iki kez kontrol etmek oldukça doğaldır ve hemen herkes tarafından yapılan bir davranıştır.