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Psikologlar açıkladı: Kapıyı kilitleyip kilitlemediğini defalarca kontrol edenlerin ortak özelliği bakın neymiş…

Evden çıktıktan sonra kapıyı kontrol etmek için geri dönüyor, ocağı kapatıp kapatmadığınızı tekrar tekrar düşünüyor musunuz? Psikologlar, bu davranışı hayatının bir parçası haline getirmiş olan insanların ortak özelliğini açıkladı

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 19.08.2026 10:54 Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 10:58
Psikologlar açıkladı: Kapıyı kilitleyip kilitlemediğini defalarca kontrol edenlerin ortak özelliği bakın neymiş…

Kapının kilitlenip kilitlenmediğini tekrar tekrar kontrol etmek birçok kişiye tanıdık gelen sıradan bir alışkanlıktır.


Psikologlar açıkladı: Kapıyı kilitleyip kilitlemediğini defalarca kontrol edenlerin ortak özelliği bakın neymiş…

Psikologlara göre bu durum, bir unutkanlık veya kaygı bozukluğu belirtisi değil, aksine kişiliğin en temel yapı taşlarından bir olan vicdanlılık ve sorumluluk bilinci ile doğrudan bağlantılıdır.

Psikologlar açıkladı: Kapıyı kilitleyip kilitlemediğini defalarca kontrol edenlerin ortak özelliği bakın neymiş…

TEKRARLADIKÇA BULANIKLAŞAN ZİHİN

Hollandalı psikologlar tarafından yürütülen bir deneyde, katılımcılardan bir ocağı birçok kez açıp kapatmaları ve bunu kontrol etmeleri istendi.

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Psikologlar açıkladı: Kapıyı kilitleyip kilitlemediğini defalarca kontrol edenlerin ortak özelliği bakın neymiş…

Bir eylem yaklaşık olarak 10 kez tekrarlandığında, beyin bu durumu bir "rutin" olarak algılayarak detayları kaydetmeyi bırakır.

Psikologlar açıkladı: Kapıyı kilitleyip kilitlemediğini defalarca kontrol edenlerin ortak özelliği bakın neymiş…

Katılımcılar eylemi tekrar tekrar yaptıklarında, son kontrol anına dair detaylar ve emin olma hislerinin giderek zayıfladığı gözlemlendi.

Psikologlar açıkladı: Kapıyı kilitleyip kilitlemediğini defalarca kontrol edenlerin ortak özelliği bakın neymiş…

Bu durum klinik bir teşhisi olan kişilerde değil, tamamen sağlıklı bireylerde de aynı şekilde gözlemlendi. Kapıyı otomatik pilotta kilitlediğinizde, zihninizde o anın net bir görüntüsü oluşmaz.

Psikologlar açıkladı: Kapıyı kilitleyip kilitlemediğini defalarca kontrol edenlerin ortak özelliği bakın neymiş…

SORUMLULUK BİLİNÇLERİ YÜKSEK

Kapıyı tekrar tekrar kontrol eden bireyler; hata yapma riskini göze almaktansa tedbirli olmayı tercih eden, sorumluluk sahibi kişilerdir. Bu davranış kalıbı hayatın birçok alanında kendini gösterir.

Psikologlar açıkladı: Kapıyı kilitleyip kilitlemediğini defalarca kontrol edenlerin ortak özelliği bakın neymiş…

Yüksek organizasyon ve sorumluluk bilincine sahip kişilerin işte daha başarılı olduğu, sağlıklı alışkanlıklar geliştirdiği ve riskli durumlardan kaçındıkları için daha uzun ve sağlıklı bir ömür sürdürdükleri görülmüştür.

Psikologlar açıkladı: Kapıyı kilitleyip kilitlemediğini defalarca kontrol edenlerin ortak özelliği bakın neymiş…

Bu kişiler sözünü tutan, son derece güvenilir partnerler olurlar. Rahat bir partner için bu titizlik seviyesi bazen bunaltıcı görünse de, "Kapıyı kilitledin mi?" sorusu aslında kontrol etme arzusundan dolayı değil; koruma, özen ve şefkatin göstergesidir.

Psikologlar açıkladı: Kapıyı kilitleyip kilitlemediğini defalarca kontrol edenlerin ortak özelliği bakın neymiş…

Gönderilmeden önce defalarca okuduğunuz e-postalar, mesajlar veya doktor randevularını aksatmamak bu bilincin ürünlerindendir.

Psikologlar açıkladı: Kapıyı kilitleyip kilitlemediğini defalarca kontrol edenlerin ortak özelliği bakın neymiş…

SINIRI NEREDE ÇİZMELİSİNİZ?

Bir eylemin sağlıklı bir tedbir mi yoksa psikolojik bir rahatsızlık mı olduğunu anlamak için kontrolün seviyesine bakmak gerekiyor. Kapıyı bir veya iki kez kontrol etmek oldukça doğaldır ve hemen herkes tarafından yapılan bir davranıştır.

Psikologlar açıkladı: Kapıyı kilitleyip kilitlemediğini defalarca kontrol edenlerin ortak özelliği bakın neymiş…

Ancak; eğer kontrol eylemi bir döngüye girer, 5-10 kez veya daha fazla tekrarlanır, kişise yoğun bir şekilde stres ve rahatlayamama hissi yaratırsa bu durum kompulsif kontrol boyutuna ulaşmış olabilir.

Psikologlar açıkladı: Kapıyı kilitleyip kilitlemediğini defalarca kontrol edenlerin ortak özelliği bakın neymiş…

Bu noktada ise bir uzmandan destek alınması gerekebilir.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör