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Psikologlar açıkladı: Kapıyı kilitleyip kilitlemediğini defalarca kontrol edenlerin ortak özelliği bakın neymiş…
Psikologlar açıkladı: Kapıyı kilitleyip kilitlemediğini defalarca kontrol edenlerin ortak özelliği bakın neymiş…
Evden çıktıktan sonra kapıyı kontrol etmek için geri dönüyor, ocağı kapatıp kapatmadığınızı tekrar tekrar düşünüyor musunuz? Psikologlar, bu davranışı hayatının bir parçası haline getirmiş olan insanların ortak özelliğini açıkladı
Giriş Tarihi: 19.08.2026 10:54
Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 10:58