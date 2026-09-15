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Rekabet nefes kesti! Dünyanın en çok çay tüketen ülkeleri listelendi: Türkiye'nin sıralaması Türkleri bile şoke etti...
Rekabet nefes kesti! Dünyanın en çok çay tüketen ülkeleri listelendi: Türkiye'nin sıralaması Türkleri bile şoke etti...
Uluslararası çay sıralaması baştan aşağı değişti! Küresel listede zirve yarışı dikkat çekerken, aile sohbetlerinin ve keyifli buluşmaların vazgeçilmezi çayın 55 ülkede kişi başına yıllık tüketim miktarı belli oldu. Çay tüketimiyle öne çıkan Türkiye'nin listedeki yeri ise şaşkınlık yarattı.
Giriş Tarihi: 15.09.2026 09:16
Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 09:20