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Rekabet nefes kesti! Dünyanın en çok çay tüketen ülkeleri listelendi: Türkiye'nin sıralaması Türkleri bile şoke etti...

Uluslararası çay sıralaması baştan aşağı değişti! Küresel listede zirve yarışı dikkat çekerken, aile sohbetlerinin ve keyifli buluşmaların vazgeçilmezi çayın 55 ülkede kişi başına yıllık tüketim miktarı belli oldu. Çay tüketimiyle öne çıkan Türkiye'nin listedeki yeri ise şaşkınlık yarattı.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 15.09.2026 09:16 Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 09:20
Rekabet nefes kesti! Dünyanın en çok çay tüketen ülkeleri listelendi: Türkiye’nin sıralaması Türkleri bile şoke etti...

Küresel arenada yapılan araştırmada, kişi başına yıllık çay tüketimi en yüksek olan ülkeler açıklandı. Dünya ülkelerinin sıralandığı listede Türkiye'nin sıralaması Türkleri bile şoke etti! İşte o liste...

Rekabet nefes kesti! Dünyanın en çok çay tüketen ülkeleri listelendi: Türkiye’nin sıralaması Türkleri bile şoke etti...

55. MEKSİKA

0,014 kg

Rekabet nefes kesti! Dünyanın en çok çay tüketen ülkeleri listelendi: Türkiye’nin sıralaması Türkleri bile şoke etti...

54. BREZİLYA

0,018 kg

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Rekabet nefes kesti! Dünyanın en çok çay tüketen ülkeleri listelendi: Türkiye’nin sıralaması Türkleri bile şoke etti...

53.KOLOMBİYA

0,018 kg

Rekabet nefes kesti! Dünyanın en çok çay tüketen ülkeleri listelendi: Türkiye’nin sıralaması Türkleri bile şoke etti...

52.PERU

0,023 kg

Rekabet nefes kesti! Dünyanın en çok çay tüketen ülkeleri listelendi: Türkiye’nin sıralaması Türkleri bile şoke etti...

51. VENEZUELA

0,023 kg

Rekabet nefes kesti! Dünyanın en çok çay tüketen ülkeleri listelendi: Türkiye’nin sıralaması Türkleri bile şoke etti...

50. YUNANİSTAN

0,023 kg

Rekabet nefes kesti! Dünyanın en çok çay tüketen ülkeleri listelendi: Türkiye’nin sıralaması Türkleri bile şoke etti...

49. FİLİPİNLER

0,027 kg

Rekabet nefes kesti! Dünyanın en çok çay tüketen ülkeleri listelendi: Türkiye’nin sıralaması Türkleri bile şoke etti...

48. TAYLAND

0,050 kg

Rekabet nefes kesti! Dünyanın en çok çay tüketen ülkeleri listelendi: Türkiye’nin sıralaması Türkleri bile şoke etti...

47. PORTEKİZ

0,064 kg

Rekabet nefes kesti! Dünyanın en çok çay tüketen ülkeleri listelendi: Türkiye’nin sıralaması Türkleri bile şoke etti...

46. ROMANYA

0,073 kg

Rekabet nefes kesti! Dünyanın en çok çay tüketen ülkeleri listelendi: Türkiye’nin sıralaması Türkleri bile şoke etti...

45. BULGARİSTAN

0,011 kg

Rekabet nefes kesti! Dünyanın en çok çay tüketen ülkeleri listelendi: Türkiye’nin sıralaması Türkleri bile şoke etti...

44. BELÇİKA

0,13 kg

Rekabet nefes kesti! Dünyanın en çok çay tüketen ülkeleri listelendi: Türkiye’nin sıralaması Türkleri bile şoke etti...

43. İTALYA

0,14 kg

Rekabet nefes kesti! Dünyanın en çok çay tüketen ülkeleri listelendi: Türkiye’nin sıralaması Türkleri bile şoke etti...

42. DANİMARKA

0,15 kg

Rekabet nefes kesti! Dünyanın en çok çay tüketen ülkeleri listelendi: Türkiye’nin sıralaması Türkleri bile şoke etti...

41. İSPANYA

0,15 kg

Rekabet nefes kesti! Dünyanın en çok çay tüketen ülkeleri listelendi: Türkiye’nin sıralaması Türkleri bile şoke etti...

40. GÜNEY KORE

0,17 kg

Rekabet nefes kesti! Dünyanın en çok çay tüketen ülkeleri listelendi: Türkiye’nin sıralaması Türkleri bile şoke etti...

39. VİETNAM

0,29 kg

Rekabet nefes kesti! Dünyanın en çok çay tüketen ülkeleri listelendi: Türkiye’nin sıralaması Türkleri bile şoke etti...

38. FRANSA

0,20 kg

Rekabet nefes kesti! Dünyanın en çok çay tüketen ülkeleri listelendi: Türkiye’nin sıralaması Türkleri bile şoke etti...

37. İSRAİL

0,20 kg

Rekabet nefes kesti! Dünyanın en çok çay tüketen ülkeleri listelendi: Türkiye’nin sıralaması Türkleri bile şoke etti...

36. ARJANTİN

0,21 kg

Rekabet nefes kesti! Dünyanın en çok çay tüketen ülkeleri listelendi: Türkiye’nin sıralaması Türkleri bile şoke etti...

35. ABD

0,23 kg

Rekabet nefes kesti! Dünyanın en çok çay tüketen ülkeleri listelendi: Türkiye’nin sıralaması Türkleri bile şoke etti...

34. FİNLANDİYA

0,24 kg

Rekabet nefes kesti! Dünyanın en çok çay tüketen ülkeleri listelendi: Türkiye’nin sıralaması Türkleri bile şoke etti...

33. AVUSTURYA

0,27 kg

Rekabet nefes kesti! Dünyanın en çok çay tüketen ülkeleri listelendi: Türkiye’nin sıralaması Türkleri bile şoke etti...

32. NORVEÇ

0,27 kg