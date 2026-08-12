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Saatte 100 meteor düşecek! Bu gece gökyüzüne bakmayı unutmayın! Hangi illerde saat kaçta görülebilecek?
Saatte 100 meteor düşecek! Bu gece gökyüzüne bakmayı unutmayın! Hangi illerde saat kaçta görülebilecek?
Yılın en muhteşem gökyüzü şöleni için geri sayım başladı! Ay'ın gökyüzünde olmamasını (Yeniay) fırsat bilen Perseid Meteor Yağmuru, bu gece Türkiye'yi zifiri karanlıkta eşsiz bir ışık gösterisiyle aydınlatacak. Hiçbir ekipmana ihtiyaç duymadan, çıplak gözle izlenebilecek bu tarihi anı kaçırmamak için saat kaçta, ne yöne bakmanız gerektiğini sizin için derledik.
Giriş Tarihi: 12.08.2026 10:22
Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 10:24