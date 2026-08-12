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Saatte 100 meteor düşecek! Bu gece gökyüzüne bakmayı unutmayın! Hangi illerde saat kaçta görülebilecek?

Yılın en muhteşem gökyüzü şöleni için geri sayım başladı! Ay'ın gökyüzünde olmamasını (Yeniay) fırsat bilen Perseid Meteor Yağmuru, bu gece Türkiye'yi zifiri karanlıkta eşsiz bir ışık gösterisiyle aydınlatacak. Hiçbir ekipmana ihtiyaç duymadan, çıplak gözle izlenebilecek bu tarihi anı kaçırmamak için saat kaçta, ne yöne bakmanız gerektiğini sizin için derledik.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 12.08.2026 10:22 Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 10:24
Saatte 100 meteor düşecek! Bu gece gökyüzüne bakmayı unutmayın! Hangi illerde saat kaçta görülebilecek?

Perseidler, 17 Temmuz'dan 24 Ağustos'a kadar aktif kalmaya devam etse de asıl görsel şölen bu geceye denk geliyor. Uluslararası Meteor Organizasyonu'nun (IMO) verilerine göre ana maksimum, 13 Ağustos sabahı 02.00-04.00 UTC aralığında (Türkiye saatiyle 05.00-07.00) bekleniyor. NASA da zirvenin 12-13 Ağustos gecesine denk geldiğini teyit ediyor. Zirveyi kaçıranlar için 13-14 Ağustos gecesi de gözlem açısından hâlâ uygun bir zaman dilimi sunuyor.

Saatte 100 meteor düşecek! Bu gece gökyüzüne bakmayı unutmayın! Hangi illerde saat kaçta görülebilecek?

NE ZAMAN VE NASIL İZLENİR?

Uzmanlara göre en iyi izleme saatleri gece yarısından sonra, özellikle şafak öncesi. Meteorların kaynaklandığı Perseus takımyıldızı gece ilerledikçe ufukta yükseldiği için, sabaha doğru görülebilecek meteor sayısının artması bekleniyor.

Saatte 100 meteor düşecek! Bu gece gökyüzüne bakmayı unutmayın! Hangi illerde saat kaçta görülebilecek?

2026'YI ÖZEL KILAN DETAY: YENİAY

Bu yılki gözlemleri özellikle avantajlı kılan bir detay var: 12 Ağustos, aynı zamanda Yeniay evresine denk geliyor. Geçmiş yıllarda Ay'ın parlaklığı yüzünden sönük kalan pek çok meteor gözden kaçarken, bu yıl Ay ışığının neredeyse sıfıra yakın olması gökyüzünü zifiri karanlıkta bırakacak. Bu sayede en sönük meteorlar bile çıplak gözle fark edilebilecek, "ateş topu" (fireball) adı verilen parlak ve etkileyici meteorların görülme ihtimali de artacak.

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Saatte 100 meteor düşecek! Bu gece gökyüzüne bakmayı unutmayın! Hangi illerde saat kaçta görülebilecek?

SAATTE KAÇ METEOR GÖRÜLEBİLİR?

IMO'nun takvimine göre Perseidler için teorik maksimum değer saatte 100 meteora kadar çıkabiliyor. NASA ise ideal koşullarda saatte 50 ile 100 arası meteor gözlemlenebileceğini belirtiyor. Ancak uzmanlar bu rakamın şehir merkezindeki bir balkondan birebir görülecek sayı anlamına gelmediğinin altını çiziyor: Işık kirliliği, bulut örtüsü, nem oranı ve bulunulan bölge, gerçekte görülebilecek meteor sayısını ciddi şekilde etkiliyor.

Saatte 100 meteor düşecek! Bu gece gökyüzüne bakmayı unutmayın! Hangi illerde saat kaçta görülebilecek?

TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Perseid Meteor Yağmuru, Kuzey Yarımküre'nin tamamında olduğu gibi Türkiye genelinden de rahatlıkla izlenebilecek. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Van dahil hava koşullarının açık ve bulutsuz olduğu tüm illerden gözlem yapmak mümkün. Türkiye genelinde geçerli tek bir zirve saati bulunmadığından, gözleme havanın tamamen kararmasıyla başlanabiliyor. Uzmanlar en iyi gözlem deneyimi için şehir ışıklarından uzak, açık ufka sahip yüksek bölgelerin tercih edilmesini öneriyor.

Saatte 100 meteor düşecek! Bu gece gökyüzüne bakmayı unutmayın! Hangi illerde saat kaçta görülebilecek?

ERCİYES'TE ÖZEL ETKİNLİK

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gökyüzü meraklıları için özel bir etkinlik düzenliyor. Erciyes A.Ş. ve Kayseri Bilim Merkezi iş birliğiyle organize edilen "Perseid Meteor Yağmuru Görsel Şölen Etkinliği", 12 Ağustos Çarşamba günü Erciyes Kayak Merkezi'nin Hacılar Kapı bölgesinde, deniz seviyesinden 2.650 metre yükseklikte, ışık kirliliğinden tamamen uzak bir ortamda gerçekleştiriliyor. Ücretsiz etkinlikte son gondol çıkışı saat 23.00 olarak belirlendi. Etkinlikte uzman astronomlar katılımcılara gezegenler ve takımyıldızlar hakkında da bilgi verecek.

Saatte 100 meteor düşecek! Bu gece gökyüzüne bakmayı unutmayın! Hangi illerde saat kaçta görülebilecek?

PERSEİDLER NASIL OLUŞUYOR?

Meteor yağmurları, Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesinde ilerlerken, daha önce kuyruklu yıldızlar veya asteroitler tarafından uzaya bırakılmış toz ve parçacık kümelerinin içinden geçmesiyle meydana geliyor.

Saatte 100 meteor düşecek! Bu gece gökyüzüne bakmayı unutmayın! Hangi illerde saat kaçta görülebilecek?

Perseidler de her yaz aynı bölgeden geçişimiz sırasında tekrarlanan, yılın en yoğun ve en çok izlenen meteor yağmurlarından biri olarak kabul ediliyor.

#TÜRKİYE