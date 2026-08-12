Saatte 100 meteor düşecek! Bu gece gökyüzüne bakmayı unutmayın! Hangi illerde saat kaçta görülebilecek?

2026'YI ÖZEL KILAN DETAY: YENİAY

Bu yılki gözlemleri özellikle avantajlı kılan bir detay var: 12 Ağustos, aynı zamanda Yeniay evresine denk geliyor. Geçmiş yıllarda Ay'ın parlaklığı yüzünden sönük kalan pek çok meteor gözden kaçarken, bu yıl Ay ışığının neredeyse sıfıra yakın olması gökyüzünü zifiri karanlıkta bırakacak. Bu sayede en sönük meteorlar bile çıplak gözle fark edilebilecek, "ateş topu" (fireball) adı verilen parlak ve etkileyici meteorların görülme ihtimali de artacak.