Saçınızı her gün böyle topluyorsanız yandınız! Saç dökülme riskini 10 kat artırıyor

Günlük hayatta pratik olduğu için tercih edilen sıkı at kuyrukları ve topuzlar, saç sağlığını tehdit eden gizli tehlikelerden biri. Sürekli aynı noktadan sıkıca bağlanan saçlar, tokaya maruz kalan bölgede ciddi bir sürtünme ve gerilme yaşar. Zamanla bu durum, saçların o noktadan kırılmasına ve seyrelmesine yol açar.