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Saçınızı her gün böyle topluyorsanız yandınız! Saç dökülme riskini 10 kat artırıyor

Saçlarınızı her gün aynı şekilde toplamak masum bir alışkanlık gibi görünebilir. Ancak sürekli yapılan bu hata, koparak kırılmalara ve hatta zamanla saç kaybına neden olabiliyor.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 18.08.2026 16:15 Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 16:17
Saçınızı her gün böyle topluyorsanız yandınız! Saç dökülme riskini 10 kat artırıyor

Günlük hayatta pratik olduğu için tercih edilen sıkı at kuyrukları ve topuzlar, saç sağlığını tehdit eden gizli tehlikelerden biri. Sürekli aynı noktadan sıkıca bağlanan saçlar, tokaya maruz kalan bölgede ciddi bir sürtünme ve gerilme yaşar. Zamanla bu durum, saçların o noktadan kırılmasına ve seyrelmesine yol açar.

Saçınızı her gün böyle topluyorsanız yandınız! Saç dökülme riskini 10 kat artırıyor

SAÇ KIRILMASI MI, SAÇ DÖKÜLMESİ Mİ?

Saçınızdaki hasarın türünü anlamak doğru önlemi almak için oldukça önemlidir:

Saçınızı her gün böyle topluyorsanız yandınız! Saç dökülme riskini 10 kat artırıyor

Saç Kırılması: Tokanın bağlandığı bölgede kısa, sert ve düzensiz görünen saç telleriyle kendini gösterir. Saç kökten değil, baskının oluştuğu yerden kopar.

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Saçınızı her gün böyle topluyorsanız yandınız! Saç dökülme riskini 10 kat artırıyor

Çekmeye Bağlı Dökülme: Saçın sürekli gerilmesi sonucu köklerin (foliküllerin) zarar görmesidir. Özellikle alın çizgisinde, şakaklarda seyrelme, saç derisinde ağrı, kızarıklık ve hassasiyet ile belirti verir.

Saçınızı her gün böyle topluyorsanız yandınız! Saç dökülme riskini 10 kat artırıyor

SAÇI TOPLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN SİNYALLER

Saç deriniz ve telleriniz zarar gördüğünde size şu uyarıları verir:

Saçınızı her gün böyle topluyorsanız yandınız! Saç dökülme riskini 10 kat artırıyor

Saçı toplarken veya açarken saç derisinde oluşan ağrı ve sızlama,

Tokanın takıldığı bölgede sürekli çıkan kısa, kabarık ve kırık saçlar,

Saç çizgisinde (alın ve şakak bölgesinde) belirginleşen açılmalar ve incelmeler,

Saç derisinde kaşıntı, hassasiyet veya küçük kabuklanmalar.

Saçınızı her gün böyle topluyorsanız yandınız! Saç dökülme riskini 10 kat artırıyor

SAÇ SAĞLIĞINI KORUYACAK PRATİK DEĞİŞİKLİKLER

Saçlarınızı toplamaktan vazgeçmeden de kırılmaları önleyebilirsiniz:

Saçınızı her gün böyle topluyorsanız yandınız! Saç dökülme riskini 10 kat artırıyor

Yumuşak ve Geniş Tokalar Tercih Edin: İnce lastik tokalar yerine ipek, saten veya havlu kumaştan yapılmış geniş toka modellerini tercih edin.

Saçınızı her gün böyle topluyorsanız yandınız! Saç dökülme riskini 10 kat artırıyor

Toplama Yüksekliğini Değiştirin: Saçınızı her gün aynı noktadan bağlamak yerine bir gün yüksek at kuyruğu, ertesi gün ensede gevşek topuz yapın ya da açık bırakarak saç derinizi dinlendirin.

Saçınızı her gün böyle topluyorsanız yandınız! Saç dökülme riskini 10 kat artırıyor

Gevşek Modeller Yapın: Saç derinizde çekilme ve gerginlik hissetmeyeceğiniz rahat topuz ve örgülere yönelin.

Saçınızı her gün böyle topluyorsanız yandınız! Saç dökülme riskini 10 kat artırıyor

Asla Islakken Sıkı Toplamayın: Islak saç esnekliğini kaybettiği için kırılmaya ve kopmaya çok daha yatkındır.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör