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Sadece kapıdaki kargo paketini almak istemişti: Çıngıraklı yılan 3 yaşındaki çocuğu yoğun bakımlık etti

Evinizin önündeki basit bir kargo paketi ne kadar tehlikeli olabilir? Güney Kaliforniya'da yaşayan Barajas ailesinin başına gelenler, kapımızın önündeki en masum eşyaların bile bir anda nasıl bir kabusa dönüşebileceğini gösterdi.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 28.07.2026 15:21 Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 15:24
Sadece kapıdaki kargo paketini almak istemişti: Çıngıraklı yılan 3 yaşındaki çocuğu yoğun bakımlık etti

3 yaşındaki Addy, kapının önüne bırakılan kargo paketine uzandığı sırada altına gizlenen bir Güney Pasifik çıngıraklı yılanı tarafından sol elinden ısırıldı.

Sadece kapıdaki kargo paketini almak istemişti: Çıngıraklı yılan 3 yaşındaki çocuğu yoğun bakımlık etti

KARGO PAKETİNİ ALMAK İSTERKEN YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI!

Ailesinin hızla harekete geçmesiyle yakındaki bir marketin otoparkında sağlık görevlilerine teslim edilen minik kız, derhal hastaneye ulaştırıldı. Ardından çocuk yoğun bakım ünitesine transfer edilen Addy, iki gün boyunca ek dozda panzehir tedavisi gördü.

Sadece kapıdaki kargo paketini almak istemişti: Çıngıraklı yılan 3 yaşındaki çocuğu yoğun bakımlık etti

Şu an %70 oranında iyileşen ve elinde hâlâ morluklar bulunan küçük kız, yaşadığı travmayı atlatmakta zorlanıyor.

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Sadece kapıdaki kargo paketini almak istemişti: Çıngıraklı yılan 3 yaşındaki çocuğu yoğun bakımlık etti

HAVALAR ISINDI, YILAN SALDIRILARI ARTIŞA GEÇTİ

Bu korkunç olay ne yazık ki münferit bir vaka değil. Yaban hayatı uzmanları, eyalet genelinde alışılmadık derecede sıcak geçen bahar aylarının yılanları normalden çok daha erken dışarı çıkardığını belirtiyor. Sıcaklık artışı, eyalet genelinde yılan ısırması vakalarında ciddi bir tırmanışa ve ne yazık ki üç yılan ısırığı kaynaklı ölüme yol açtı.

Sadece kapıdaki kargo paketini almak istemişti: Çıngıraklı yılan 3 yaşındaki çocuğu yoğun bakımlık etti

Öyle ki Ventura County itfaiyecileri, yaklaşık bir ay gibi kısa bir sürede tam yedi çıngıraklı yılan ısırığı vakasına müdahale etmek zorunda kaldı. Bölgedeki diğer ciddi vakalar da tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor:

Mart Ayı: Thousand Oaks'ta yaşayan bir kadın, Wildwood Bölge Parkı'nda yürüyüş yaparken çıngıraklı yılan tarafından ısırılması sonucu hayatını kaybetti.

Mayıs Ayı: Ventura County'de ıssız bir patikada yürüyüş yapan bir kadın yılan tarafından ısırıldı ve helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Son Vakalar: Bu olaydan haftalar sonra yine Ventura County'deki ıssız bir patikada bir yürüyüşçü daha çıngıraklı yılan ısırması nedeniyle helikopterle acilen hastaneye sevk edildi.

Sadece kapıdaki kargo paketini almak istemişti: Çıngıraklı yılan 3 yaşındaki çocuğu yoğun bakımlık etti

HAYAT KURTARAN UYARILAR: NASIL KORUNMALI?

Nexstar'ın KTLA kanalına konuşan baba Manuel Barajas, yaşadıkları bu zorlu deneyimi paylaşarak diğer insanları evlerinin çevresinde tetikte olmaya ve hangi hastanelerin çocuklarda yılan ısırığı acil durumlarını tedavi edebilecek donanıma sahip olduğunu önceden bilmeye teşvik etmek istediğini söyledi.

Türkiye'de de özellikle kırsal kesimlerde görülen yılan vakalarına karşı tedbirli olunması gerekiyor. Yetkililer, vatandaşların bu duruma benzer zamanlarda yılanla karşılaşmaları halinde müdahale etmemeleri, 112 Acil Çağrı Merkezi veya itfaiyeye ihbar etmeleri gerektiğini hatırlatıyor.

Sadece kapıdaki kargo paketini almak istemişti: Çıngıraklı yılan 3 yaşındaki çocuğu yoğun bakımlık etti

Sağlık yetkilileri ise çıngıraklı yılan vakalarında dikkat edilmesi gereken hayati kuralları şöyle sıralıyor:

Derhal Acil Yardım Alın: Isırılan kişinin vakit kaybetmeden profesyonel tıbbi yardım alması gerekir.

Mümkün Olduğunca Hareketsiz Kalın: Hareket etmek kan dolaşımını hızlandırarak zehrin vücuda yayılmasına neden olur.

Ev Yapımı Çözümlerden Kaçının: Yarayı emmek, kesmek veya kulaktan dolma yöntemler uygulamak durumu daha da kötüleştirebilir.

Kapı Önlerini Kontrol Edin: Özellikle sıcak havalarda gölgede kalan kargo paketleri, saksılar ve kapı önü eşyalarının altında yılan olabileceğini unutmayın.