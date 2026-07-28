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Sadece kapıdaki kargo paketini almak istemişti: Çıngıraklı yılan 3 yaşındaki çocuğu yoğun bakımlık etti
Sadece kapıdaki kargo paketini almak istemişti: Çıngıraklı yılan 3 yaşındaki çocuğu yoğun bakımlık etti
Evinizin önündeki basit bir kargo paketi ne kadar tehlikeli olabilir? Güney Kaliforniya'da yaşayan Barajas ailesinin başına gelenler, kapımızın önündeki en masum eşyaların bile bir anda nasıl bir kabusa dönüşebileceğini gösterdi.
Giriş Tarihi: 28.07.2026 15:21
Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 15:24