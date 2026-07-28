Sadece kapıdaki kargo paketini almak istemişti: Çıngıraklı yılan 3 yaşındaki çocuğu yoğun bakımlık etti

Öyle ki Ventura County itfaiyecileri, yaklaşık bir ay gibi kısa bir sürede tam yedi çıngıraklı yılan ısırığı vakasına müdahale etmek zorunda kaldı. Bölgedeki diğer ciddi vakalar da tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor:

Mart Ayı: Thousand Oaks'ta yaşayan bir kadın, Wildwood Bölge Parkı'nda yürüyüş yaparken çıngıraklı yılan tarafından ısırılması sonucu hayatını kaybetti.

Mayıs Ayı: Ventura County'de ıssız bir patikada yürüyüş yapan bir kadın yılan tarafından ısırıldı ve helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Son Vakalar: Bu olaydan haftalar sonra yine Ventura County'deki ıssız bir patikada bir yürüyüşçü daha çıngıraklı yılan ısırması nedeniyle helikopterle acilen hastaneye sevk edildi.