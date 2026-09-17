Sağanak geliyor! Meteoroloji’den 12 il için sarı kodlu alarm: Bugün o saatler çok kritik! Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) güncel 5 günlük hava durumu raporunu yayınlarken 12 il için 'sarı' kodlu alarm uyarısında bulundu. Perşembe ve cuma günleri yurdu esir alacak gök gürültülü sağanak ile fırtınanın ardından hafta sonu büyük bir sürpriz var. Bir yanda kuvvetli yağış uyarısı, diğer yanda 36 derecelik kavurucu sıcaklar... Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? İşte dışarı çıkmadan önce şemsiye alıp almamaya karar vereceğiniz, saat saat kritik hava durumu analizi...