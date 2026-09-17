Trend Galeri Trend Yaşam Sağanak geliyor! Meteoroloji'den 12 il için sarı kodlu alarm: Bugün o saatler çok kritik! Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Sağanak geliyor! Meteoroloji'den 12 il için sarı kodlu alarm: Bugün o saatler çok kritik! Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) güncel 5 günlük hava durumu raporunu yayınlarken 12 il için 'sarı' kodlu alarm uyarısında bulundu. Perşembe ve cuma günleri yurdu esir alacak gök gürültülü sağanak ile fırtınanın ardından hafta sonu büyük bir sürpriz var. Bir yanda kuvvetli yağış uyarısı, diğer yanda 36 derecelik kavurucu sıcaklar... Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? İşte dışarı çıkmadan önce şemsiye alıp almamaya karar vereceğiniz, saat saat kritik hava durumu analizi...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 17.09.2026 09:22 Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 09:29
Sağanak geliyor! Meteoroloji’den 12 il için sarı kodlu alarm: Bugün o saatler çok kritik! Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Türkiye, sonbaharın yüzünü sert gösterdiği günlerden geçerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren kritik bir uyarı geldi. Yurt genelinde adeta "çifte iklimin" yaşanacağı önümüzdeki 5 gün boyunca; batı, iç ve kuzey kesimler gök gürültülü sağanak ve şiddetli fırtınayla mücadele ederken, doğuda termometreler 36 dereceyi bulacak.

Sağanak geliyor! Meteoroloji’den 12 il için sarı kodlu alarm: Bugün o saatler çok kritik! Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

İşe veya okula giderken "Bugün şemsiye almalı mıyım?" ya da "Hafta sonu planları iptal mi edilecek?" diye düşünenler için haritalar güncellendi. Özellikle bugün öğle saatlerinde etkisini artıracak tehlikeli yağışların ardından, hafta sonu tüm yurdu bekleyen o büyük sürprizin detayları netleşti. İşte planlarınızı baştan yazdıracak 5 günlük hava durumu raporu...

Sağanak geliyor! Meteoroloji’den 12 il için sarı kodlu alarm: Bugün o saatler çok kritik! Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

BUGÜN DIŞARI ÇIKACAKLAR DİKKAT: O SAATLERDE ŞEMSİYESİZ ADIM ATMAYIN!

MGM'nin anlık harita verilerine göre perşembe gününe adeta şimşekler ve sağanak yağışla uyanıyoruz. Sabah erken saatlerden itibaren Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Ege ve Karadeniz hattı gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altında kalıyor. Ancak asıl tehlike öğle saatlerinde (12:00 - 18:00 arası) başlıyor!

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Sağanak geliyor! Meteoroloji’den 12 il için sarı kodlu alarm: Bugün o saatler çok kritik! Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Uzmanlar, özellikle Güney Ege'nin iç kesimleri ile Akdeniz'de (Antalya ve çevresi) "yerel kuvvetli yağış" alarmı verirken; aynı saatlerde Doğu Anadolu'da (Erzincan, Bayburt, Erzurum hattı) rüzgarın hızının saatte 30-50 kilometreye çıkarak fırtınaya dönüşeceği konusunda uyarıyor.

Sağanak geliyor! Meteoroloji’den 12 il için sarı kodlu alarm: Bugün o saatler çok kritik! Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Akşam ve gece saatlerine doğru ise yağışlı sistem batıdan yavaşça etkisini kaybederek İç Anadolu'nun doğusu ile Karadeniz sahillerine doğru çekilecek. Bugün dışarıda işi olanların mutlaka tedbirli olması gerekiyor.

Sağanak geliyor! Meteoroloji’den 12 il için sarı kodlu alarm: Bugün o saatler çok kritik! Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

Üç büyük kentimizde haftanın son günlerinde yağışlı havanın ardından güneşli günler geri dönüyor. İstanbul'da perşembe ve cuma günleri gök gürültülü sağanak yağışla birlikte sıcaklıklar 25 derece civarında seyrederken, hafta sonu yağış kenti tamamen terk ediyor ve pazar günü termometreler 28 dereceye kadar tırmanıyor.

Sağanak geliyor! Meteoroloji’den 12 il için sarı kodlu alarm: Bugün o saatler çok kritik! Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da perşembe ve cuma günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışla sıcaklık 22-23 derecelere kadar gerilerken, cumartesi gününden itibaren parçalı bulutlu ve güneşli havayla birlikte sıcaklık yeniden 27-28 derecelere tırmanacak. İzmir'de ise perşembe günü görülecek yerel gök gürültülü sağanağın ardından cuma gününden itibaren az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak, sıcaklık hafta boyunca 28-29 derece bandında seyrederek hafta sonu pırıl pırıl bir gökyüzü sunacak.

Sağanak geliyor! Meteoroloji’den 12 il için sarı kodlu alarm: Bugün o saatler çok kritik! Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

HAFTA SONU PLAN YAPANLARA BÜYÜK MÜJDE: YAĞMUR GİDİYOR, GÜNEŞ GELİYOR!

"Cumartesi, pazar planımız var, yağmura yakalanır mıyız?" diye Google'da arama yapanlara harika bir haberimiz var. Cuma günü batı ve iç kesimlerde son demlerini yaşayacak olan yağışlı sistem, hafta sonu itibarıyla yurdu tamamen terk ediyor. Cumartesi ve pazar günleri Türkiye'nin neredeyse tamamında şemsiyeleri rafa kaldırıyor, pırıl pırıl bir güneşe merhaba diyoruz! Sadece Kuzeydoğu Anadolu'nun en uç kesimlerinde (Artvin çevresi) hafif bulutlanmalar görülse de, yurt genelinde yağışsız, açık ve tam anlamıyla "plan yapmalık" ideal bir sonbahar havası hakim olacak. Pazartesi günü de bu güzel tablo bozulmadan devam edecek.

Sağanak geliyor! Meteoroloji’den 12 il için sarı kodlu alarm: Bugün o saatler çok kritik! Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

BİR YANDA FIRTINA, DİĞER YANDA 36 DERECELİK KAVURUCU SICAKLAR!

Haritalardaki bir diğer çarpıcı detay ise yurdun doğusu ile batısı arasındaki devasa iklim uçurumu. Batı ve iç kesimler gök gürültülü sağanak yağış ve düşen sıcaklıklarla sonbaharı sonuna kadar hissederken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde adeta yazdan kalma günler yaşanmaya devam ediyor. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Batman çevrelerinde termometreler perşembe ve cuma günleri 35-36 derecelere kadar tırmanacak. Bir yanda sel ve fırtına uyarıları yapılırken, diğer yanda vatandaşlar kavurucu sıcaklarla mücadele edecek. Ani sıcaklık değişimlerinin yaşandığı bu geçiş günlerinde bağışıklık sisteminize ekstra dikkat etmeyi unutmayın.

Sağanak geliyor! Meteoroloji’den 12 il için sarı kodlu alarm: Bugün o saatler çok kritik! Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

İŞTE MGM'NİN PAYLAŞTIĞI 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU HARİTASI!

17 EYLÜL 2026, PERŞEMBE

Yurdun büyük bir bölümünde yağışlı ve hareketli bir hava hakim. Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülüyor. Batı bölgelerde sıcaklıklar genellikle 25-30 derece bandında seyrederken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış yok; hava parçalı bulutlu ve güneşli. Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 35-36 derecelere kadar çıkarak yurdun en sıcak noktalarını oluşturuyor.

Sağanak geliyor! Meteoroloji’den 12 il için sarı kodlu alarm: Bugün o saatler çok kritik! Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

18 EYLÜL 2026, CUMA

Yağışlı sistem etkisini sürdürmeye devam ediyor. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülmekte. Batı kıyılarında (özellikle Kıyı Ege'de) hava yavaş yavaş açmaya başlıyor ve güneş kendini gösteriyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri yine yağışsız, parçalı az bulutlu ve sıcak geçiyor.

Sağanak geliyor! Meteoroloji’den 12 il için sarı kodlu alarm: Bugün o saatler çok kritik! Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

19 EYLÜL 2026, CUMARTESİ

Hafta sonunun ilk gününde batı bölgelerde hava belirgin şekilde iyileşiyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında bulutlar dağılıyor ve güneşli bir gökyüzü hakim oluyor. Yağışlı sistem ise doğuya doğru kayarak Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak şeklinde etkisini sürdürüyor.

Sağanak geliyor! Meteoroloji’den 12 il için sarı kodlu alarm: Bugün o saatler çok kritik! Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

20 EYLÜL 2026, PAZAR

Pazar günü itibarıyla yağışlar yurdu büyük ölçüde terk ediyor. Türkiye'nin genelinde güneşli ve parçalı bulutlu, sakin bir sonbahar havası yaşanıyor. Yağış sadece yurdun en kuzeydoğu ucunda (Doğu Karadeniz'in doğusu ve Kuzeydoğu Anadolu'da) dar bir alanda etkili olmaya devam ediyor. Batı ve güney kıyılarımızda sıcaklıklar 30-33 derece civarlarında, oldukça elverişli seyrediyor.

Sağanak geliyor! Meteoroloji’den 12 il için sarı kodlu alarm: Bugün o saatler çok kritik! Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

21 EYLÜL 2026, PAZARTESİ

Yeni haftanın ilk gününde yurt genelinde Pazar gününe çok benzer, istikrarlı bir hava durumu var. Neredeyse tüm bölgelerde güneşli ve yer yer parçalı bulutlu bir gökyüzü görülüyor. Sadece Doğu Karadeniz'in en doğu sınırında hafif yağış geçişleri gözlemleniyor. Ülke genelinde sıcaklıklarda önemli bir değişim görünmüyor; açık ve ılıman bir gün bekleniyor.

Sağanak geliyor! Meteoroloji’den 12 il için sarı kodlu alarm: Bugün o saatler çok kritik! Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Göller Yöresi ile Muğla, Antalya'nın batısı, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarı ve yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın; genellikle kuzey yönlerden, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Sağanak geliyor! Meteoroloji’den 12 il için sarı kodlu alarm: Bugün o saatler çok kritik! Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Göller Yöresi ile Muğla, Antalya'nın batısı, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARSI : Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sağanak geliyor! Meteoroloji’den 12 il için sarı kodlu alarm: Bugün o saatler çok kritik! Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

İŞTE İL İL HAVA DURUMU...

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Sağanak geliyor! Meteoroloji’den 12 il için sarı kodlu alarm: Bugün o saatler çok kritik! Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Güney ve İç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MUĞLA °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

UŞAK °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sağanak geliyor! Meteoroloji’den 12 il için sarı kodlu alarm: Bugün o saatler çok kritik! Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz ile Adana çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'ın batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya'nın batısı, Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 31°C

Parçalı bulutlu, batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sağanak geliyor! Meteoroloji’den 12 il için sarı kodlu alarm: Bugün o saatler çok kritik! Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Sağanak geliyor! Meteoroloji’den 12 il için sarı kodlu alarm: Bugün o saatler çok kritik! Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin iç kesimleri ve Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Sağanak geliyor! Meteoroloji’den 12 il için sarı kodlu alarm: Bugün o saatler çok kritik! Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Sağanak geliyor! Meteoroloji’den 12 il için sarı kodlu alarm: Bugün o saatler çok kritik! Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

Sağanak geliyor! Meteoroloji’den 12 il için sarı kodlu alarm: Bugün o saatler çok kritik! Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

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