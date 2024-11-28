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Sahte dolar nasıl anlaşılır, mavi ile beyaz dolar arasındaki fark ne? Sahte dolar krizi: Kapalıçarşı alarmda!

Kapalıçarşı son zamanlarda sahte dolar krizi ile çalkalanıyor. Yazılım güncellemesi yapılan para sayma makineleriyle bile tespit edilemeyen piyasadaki sahte dolarlar nedeniyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) adli mercilerle koordinasyon içinde gerekli çalışmaları yürüttüğünü açıkladı. Sahte dolar ile gerçek doların nasıl ayırt edileceği ile ilgili araştırmalar dövizciler ve piyasalar arasında hız kazandı. Peki, Sahte dolar nasıl ayırt edilir, mavi ile beyaz dolar arasındaki farklar neler? İşte, ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 28.11.2024 15:47 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 15:50
Sahte dolar nasıl anlaşılır, mavi ile beyaz dolar arasındaki fark ne? Sahte dolar krizi: Kapalıçarşı alarmda!

Piyasadaki sahte dolar kriziyle alarma geçen bankalar ve dövizciler 50 ve 100 dolarların alış ve satışlarının durdurdu. Dolar alış-satış işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar ise oldukça tedirgin. Yazılım güncellemesi yapan para sayma makinelerini bile aldatan bu dolarlar için uzmanlar uyarılarda bulundu. Peki, Sahte dolar nasıl ayırt edilir, mavi ile beyaz dolar arasındaki farklar neler?

Sahte dolar nasıl anlaşılır, mavi ile beyaz dolar arasındaki fark ne? Sahte dolar krizi: Kapalıçarşı alarmda!

PİYASALARDA SAHTE DOLAR KRİZİ YAŞANIYOR!

Piyasada sahte dolarların sayısı hızla artış gösterdi. Bir bankanın para sayma makinelerinde dahi sıkça tespit edilen bu sahte paraların büyük çoğunluğu 50 dolarlık banknotlardan oluşuyor. Dolar almak ve satmak isteyen vatandaşlar, sahte paralardan dolayı mağdur oluyor. Kalpazanlar, para sayma makinelerinin yazılımındaki güvenlik açıklarını kullanarak sahte paraları geçirmeyi başardı. Yazılımı güncellenmiş makineler bile sahte paraları ayırt etmekte zorlanıyor. Bu durum, bankalar ve döviz bürolarında alarma yol açmış durumda; bazı bankalar 50 ve 100 dolarlık banknotların alım-satımını durdurmak zorunda kaldı.

Sahte dolar nasıl anlaşılır, mavi ile beyaz dolar arasındaki fark ne? Sahte dolar krizi: Kapalıçarşı alarmda!

MERKEZ BANKASI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ!
Merkez Bankası, banknot sahteciliği ile etkin mücadele kapsamında ilgili adli mercilerle koordinasyon içinde gerekli çalışmaları yürüttüğünü açıkladı. Açıklamada, sahte banknotların adli merciler tarafından bilirkişi raporu düzenlenmesi amacıyla TCMB'ye gönderildiği belirtildi.

Sahte dolar nasıl anlaşılır, mavi ile beyaz dolar arasındaki fark ne? Sahte dolar krizi: Kapalıçarşı alarmda!

SAHTE DOLAR NASIL ANLAŞILIR?
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün "ABD doları güvenlik özellikleri" başlıklı metninde, orijinal dolar banknotları özelliklerine ilişkin şu bilgiler yer alıyor:

Sahte dolar nasıl anlaşılır, mavi ile beyaz dolar arasındaki fark ne? Sahte dolar krizi: Kapalıçarşı alarmda!

RENK DEĞİŞTİREN MÜREKKEP

50 dolar: 1997 yılında tedavüle sürülen 50 ABD Doları banknotların ön yüzünde bulunan 50 rakamına dik bakıldığında yeşil, açılı bakıldığında siyah renkte görüntü veriyor. 2004 yılındaki baskıda ise 50 sayısı banknot yukarıya ve aşağıya doğru eğildiğinde bakır renginden yeşile dönüşüyor.

100 dolar: 1996 ve 1999'da tedavüle sürülen 100 ABD doları banknotların ön yüzünde bulunan 100 sayısı, dik bakıldığında yeşil, açılı bakıldığında siyah renkte görüntü verir. 2011'deki baskıda ise 100 sayısı banknot yukarıya ve aşağıya doğru eğildiğinde bakır renginden yeşile dönüşür.

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