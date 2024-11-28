Sahte dolar nasıl anlaşılır, mavi ile beyaz dolar arasındaki fark ne? Sahte dolar krizi: Kapalıçarşı alarmda!

PİYASALARDA SAHTE DOLAR KRİZİ YAŞANIYOR!

Piyasada sahte dolarların sayısı hızla artış gösterdi. Bir bankanın para sayma makinelerinde dahi sıkça tespit edilen bu sahte paraların büyük çoğunluğu 50 dolarlık banknotlardan oluşuyor. Dolar almak ve satmak isteyen vatandaşlar, sahte paralardan dolayı mağdur oluyor. Kalpazanlar, para sayma makinelerinin yazılımındaki güvenlik açıklarını kullanarak sahte paraları geçirmeyi başardı. Yazılımı güncellenmiş makineler bile sahte paraları ayırt etmekte zorlanıyor. Bu durum, bankalar ve döviz bürolarında alarma yol açmış durumda; bazı bankalar 50 ve 100 dolarlık banknotların alım-satımını durdurmak zorunda kaldı.