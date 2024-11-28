Sahte dolar nasıl anlaşılır, mavi ile beyaz dolar arasındaki fark ne? Sahte dolar krizi: Kapalıçarşı alarmda!

Kapalıçarşı son zamanlarda sahte dolar krizi ile çalkalanıyor. Yazılım güncellemesi yapılan para sayma makineleriyle bile tespit edilemeyen piyasadaki sahte dolarlar nedeniyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) adli mercilerle koordinasyon içinde gerekli çalışmaları yürüttüğünü açıkladı. Sahte dolar ile gerçek doların nasıl ayırt edileceği ile ilgili araştırmalar dövizciler ve piyasalar arasında hız kazandı. Peki, Sahte dolar nasıl ayırt edilir, mavi ile beyaz dolar arasındaki farklar neler? İşte, ayrıntılar...