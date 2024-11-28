Piyasada sahte dolar alarmı! Sahte dolar nasıl anlaşılır? | Video
Döviz piyasasında 50 ve 100 dolarlık sahte banknot krizi yaşanırken yeni tip sayma makinelerinin sahte dolarları ayırt edemediği iddia edildi. Bazı banka ve döviz büroları dolar alımını durdurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında gündeme getirilen İstanbul merkezli sahte para basımı ve dağıtımı konularının araştırılması amacıyla resen soruşturma başlattı.
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